Tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ bảo đảm an toàn thực phẩm tại trường học

Đoàn kiểm tra Sở Y tế kiểm tra công tác lưu mẫu thực phẩm tại bếp ăn bán trú Trường Mầm non II.

Tham dự hội nghị có PGS.TS Trần Kiêm Hảo, Giám đốc Sở Y tế TP. Huế cùng hơn 100 nhân viên trực tiếp tham gia chế biến thực phẩm tại các trường học.

Tại hội nghị, các đại biểu được cập nhật những nội dung liên quan đến công tác bảo đảm ATTP trong trường học. Nội dung tập huấn tập trung vào quản lý bếp ăn, kiểm soát nhà cung cấp và nguồn gốc thực phẩm, bảo đảm chất lượng, định lượng bữa ăn; đồng thời nâng cao trách nhiệm trong các khâu tiếp nhận, chế biến và bảo quản thực phẩm.

Theo PGS.TS Trần Kiêm Hảo, Giám đốc Sở Y tế, thời gian qua, công tác bảo đảm ATTP tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố được quan tâm triển khai. Tuy nhiên, việc tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú, quản lý bếp ăn, căng tin, suất ăn công nghiệp và kiểm soát nguồn cung vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ. Tại một số cơ sở, công tác quản lý chưa thực sự chặt chẽ, trong khi trách nhiệm của người đứng đầu chưa được xác định rõ.

Việc tổ chức tập huấn nhằm triển khai các chỉ đạo của Chính phủ và UBND TP. Huế về tăng cường phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, bảo đảm ATTP tại các cơ sở giáo dục và tăng cường kiểm tra việc cung ứng thực phẩm cho trường học.

Thông qua chương trình, ngành y tế hướng đến nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên cấp dưỡng trong thực hành ATTP. Các trường được yêu cầu thường xuyên kiểm tra chất lượng thực phẩm cung cấp cho nhà trường; thực hiện đúng các quy định trong chế biến, vệ sinh dụng cụ, đồ dùng và hộp đựng thực phẩm.

Sở Y tế đề nghị các bộ phận cấp dưỡng tăng cường quản lý ATTP, chủ động kiểm tra chất lượng thực phẩm, bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất. Ngành cũng khuyến khích sự tham gia của phụ huynh trong giám sát ATTP tại trường học nhằm từng bước nâng cao trách nhiệm của các cơ sở giáo dục trong tổ chức bữa ăn cho trẻ, chủ động phòng ngừa nguy cơ mất ATTP, góp phần xây dựng môi trường học tập an toàn và bảo vệ sức khỏe trẻ em.