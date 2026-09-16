Kiểm tra đột xuất bữa ăn bán trú của học sinh

Đoàn kiểm tra đột xuất khu vực bếp ăn, đối chiếu thực tế việc chuẩn bị bữa ăn cho trẻ tại Trường Mầm non An Cựu.

Kiểm tra ngay từ đầu vào

Gần đến giờ chuẩn bị bữa trưa, đoàn kiểm tra của phường An Cựu có mặt tại bếp ăn Trường Mầm non An Cựu mà không báo trước. Những khay thực phẩm vừa chế biến được đưa lên cân, kiểm tra từng loại và định lượng của thực đơn. Rau, thịt, cá… không chỉ được xem nguồn gốc, hóa đơn mà còn được đối chiếu trực tiếp về khối lượng trước khi đưa vào chế biến. Khu vực sơ chế, bảo quản thực phẩm, sổ giao nhận và việc lưu mẫu thức ăn cũng được kiểm tra ngay tại bếp.

Bà Lê Thị Kim Minh, Phó Hiệu trưởng phụ trách phân hiệu Trường Mầm non An Cựu cho biết, thực phẩm khi đưa vào trường đều được kiểm tra về nguồn gốc, số lượng, chất lượng trước khi tiếp nhận. “Nhà trường kiểm soát thực phẩm ngay từ đầu vào. Bên cạnh nguồn gốc, chất lượng thì định lượng cũng phải bảo đảm theo số trẻ và thực đơn trong ngày. Với trẻ mầm non, khẩu phần phải phù hợp từng độ tuổi, vừa đủ dinh dưỡng vừa bảo đảm an toàn”, bà Minh nói.

Tại Trường Tiểu học Huyền Trân, đoàn kiểm tra tiếp tục ghi nhận hoạt động của bếp ăn bán trú vào thời điểm chuẩn bị bữa trưa. Bên cạnh các điều kiện về vệ sinh, lưu mẫu thức ăn, nguồn thực phẩm và quy trình chế biến, một nội dung khác được nhà trường chú trọng là sự tham gia giám sát của phụ huynh.

Bà Phạm Thị Thanh Xuân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Huyền Trân cho biết: “Nhà trường luôn chú trọng công tác an toàn thực phẩm, đồng thời trao đổi thông tin với phụ huynh. Khi phụ huynh có nhu cầu kiểm tra, tìm hiểu bữa ăn của học sinh, trường đều tạo điều kiện để phụ huynh trực tiếp theo dõi”. Cách làm này giúp phụ huynh có thêm thông tin về bữa ăn hằng ngày của con, đồng thời tạo thêm kênh giám sát đối với quá trình tổ chức bán trú.

Nhằm tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục, UBND TP. Huế ban hành Công văn số 13738/UBND-CT yêu cầu kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng, từ lựa chọn nhà cung cấp, nguồn nguyên liệu, vận chuyển, bảo quản, sơ chế, chế biến đến chia suất ăn; đồng thời tăng kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất, không báo trước. Một nội dung được nhấn mạnh là nghiêm cấm cắt xén khẩu phần, bớt định lượng, thay đổi thực đơn hoặc sử dụng nguyên liệu có chất lượng thấp hơn hợp đồng.

Điều này cũng đặt ra yêu cầu cụ thể hơn với người đứng đầu cơ sở giáo dục. Theo chỉ đạo của thành phố, hiệu trưởng phải trực tiếp phê duyệt kế hoạch tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp, thực đơn, định lượng và quy trình kiểm soát; chịu trách nhiệm về nguồn gốc thực phẩm, chất lượng, an toàn và khẩu phần của học sinh. Như vậy, một bữa ăn bán trú được đánh giá không chỉ ở việc bảo đảm vệ sinh. Nguồn gốc nguyên liệu, khẩu phần, giá trị suất ăn và mức độ công khai với phụ huynh cũng là những yếu tố cần được kiểm tra thường xuyên.

Kiểm tra lúc bếp đang hoạt động

Theo bà Hoàng Thị Như Thanh, Chủ tịch UBND phường An Cựu, công tác an toàn thực phẩm trong trường học cần được chú trọng ngay từ nguồn đầu vào. “Điều quan trọng là thực phẩm đưa vào trường phải rõ nguồn gốc, bảo đảm chất lượng. Thời gian tới, phường sẽ tiếp tục duy trì kiểm tra, trong đó có kiểm tra đột xuất để nắm thực tế tại các bếp ăn trường học”, bà Thanh cho biết.

Cũng theo Công văn 13738, UBND các xã, phường phải kiểm tra 100% bếp ăn tập thể, bữa ăn nội trú, bán trú và các đơn vị cung cấp suất ăn trên địa bàn. Việc kiểm tra đột xuất được yêu cầu thực hiện ngay tại thời điểm tiếp nhận nguyên liệu, chế biến và chia suất, có đối chiếu giữa thực đơn, định lượng, đơn giá, số người ăn với khẩu phần thực tế.

Thực tế cho thấy, công tác tổ chức bữa ăn bán trú tại một số trường cơ bản được thực hiện nền nếp. Điều đáng chú ý là cách kiểm tra: Kiểm tra khi thực phẩm vừa được giao, khi nhân viên đang chế biến và mọi công việc vẫn diễn ra như một ngày bình thường. Chính ở những thời điểm như vậy, việc kiểm tra mới phản ánh rõ hơn quy trình thường ngày của bếp ăn. Còn với phụ huynh, sự yên tâm không chỉ đến từ một cuộc kiểm tra đạt yêu cầu, mà từ việc những quy định về nguồn thực phẩm, định lượng và chất lượng bữa ăn được duy trì đều đặn trong suốt năm học.