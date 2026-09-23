Trở lại bục giảng sau sắp xếp trường học

Trở lại bục giảng đã thành công việc thường ngày của thầy Phan Thế Bảo sau đợt sắp xếp trường học.

Về với giáo án, lớp học

Thầy Phan Thế Bảo, ở xã A Lưới 4, từng đảm nhiệm cương vị Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS A Roàng từ năm 2022. Những năm làm công tác quản lý, công việc của thầy gắn với việc điều hành hoạt động nhà trường, quản lý chuyên môn và xử lý những phần việc phát sinh trong ngày.

Năm học 2026 - 2027, sau khi mạng lưới trường học được sắp xếp lại, thầy Bảo được điều chuyển về Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS A Lưới 4. Tại đơn vị mới, thầy trực tiếp giảng dạy môn ngữ văn, đồng thời đảm nhiệm Tổ trưởng Tổ Ngữ văn - Lịch sử - Địa lý - Giáo dục công dân.

Thay vì dành phần lớn thời gian cho những phần việc chung của trường, thầy Bảo trở lại với từng tiết dạy, việc chuẩn bị bài và sinh hoạt tổ chuyên môn. Sau một thời gian làm quản lý, thầy xác định cần sớm bắt nhịp lại với công việc trực tiếp giảng dạy.

“Ban đầu cũng có những lo lắng vì công việc thay đổi khá nhiều. Nhưng tôi xác định, trước hết mình vẫn là một giáo viên. Khi được phân công trở lại đứng lớp, tôi chủ động nghiên cứu chuyên môn, chuẩn bị bài giảng và cố gắng kết nối với học sinh. Được giao nhiệm vụ tổ trưởng, tôi cùng các thành viên trong tổ trao đổi, thống nhất chuyên môn và hỗ trợ nhau trong quá trình giảng dạy”, thầy Bảo chia sẻ.

Tại phường Thanh Thủy, cô Nguyễn Thị Thanh Thủy cũng bắt đầu năm học với nhiệm vụ mới. Cô Thủy công tác tại Trường Tiểu học Thanh Lam từ năm 2002, sau đó đảm nhiệm vị trí Phó Hiệu trưởng. Sau sắp xếp, cô trở lại làm giáo viên, trực tiếp giảng dạy và chủ nhiệm lớp 1. Với cô Thủy, thay đổi dễ nhận thấy nhất là cách sắp xếp và sử dụng thời gian mỗi ngày.

“Trước đây làm quản lý, công việc khá áp lực, nhiều khi hết giờ vẫn còn phải xử lý việc của trường. Bây giờ trở lại giảng dạy, tôi có nhiều thời gian hơn để nghiên cứu bài, thiết kế tiết dạy và gần gũi với học sinh. Khó khăn của tôi là sau nhiều năm không đứng lớp thường xuyên, một số kỹ năng, nhất là ứng dụng công nghệ trong bài giảng phải học lại và làm quen dần. Nhưng còn yêu nghề, tôi sẽ cố gắng khắc phục”, cô Thủy nói.

Phát huy kinh nghiệm ở vị trí mới

Trở lại giảng dạy không có nghĩa là những kinh nghiệm tích lũy trong thời gian làm quản lý bị bỏ quên. Ngược lại, quá trình nhiều năm điều hành nhà trường giúp các thầy cô có thêm kinh nghiệm trong tổ chức công việc, phối hợp với đồng nghiệp và xử lý những tình huống phát sinh trong môi trường giáo dục.

Với những cán bộ quản lý được bố trí về trường mới, kinh nghiệm quản lý còn có thể phát huy ở những nhiệm vụ chuyên môn được giao. Như trường hợp thầy Bảo, bên cạnh giảng dạy, việc đảm nhiệm tổ trưởng chuyên môn giúp thầy tiếp tục có điều kiện phát huy kinh nghiệm tổ chức, phối hợp công việc và cùng đồng nghiệp xây dựng hoạt động của tổ.

Tuy vậy, ở vị trí mới, các thầy cô giáo cũng cần cập nhật chuyên môn và làm quen trở lại với công việc đứng lớp. Mỗi cấp học, mỗi lớp học có những yêu cầu và đặc điểm riêng. Chương trình, phương pháp dạy học cũng liên tục được đổi mới. Trao đổi với đồng nghiệp, tham gia sinh hoạt chuyên môn và chủ động học hỏi là cách để các thầy cô từng làm quản lý củng cố lại những kỹ năng cần thiết cho công việc giảng dạy.