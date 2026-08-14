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Chương trình nhân đạo mang ánh sáng đến vùng núi Khe Tre và Long Quảng

HNN.VN - Sáng 17/8, tại xã Khe Tre, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup), Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam phối hợp Bệnh viện Mắt Sài Gòn Sông Hàn tổ chức chương trình khám mắt nhân đạo cho đồng bào dân tộc thiểu số tại hai xã miền núi Khe Tre và Long Quảng.

Khám mắt và tặng kính miễn phí cho hơn 500 người dânKhám mắt miễn phí cho 700 người cao tuổiTrao quà tết và khám mắt miễn phí cho người dân Quảng ĐiềnQuản lý toàn diện bệnh lý người cao tuổiKhám mắt và đo khúc xạ miễn phí cho 4.500 học sinh

Trao 10 suất quà đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn 

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Người cao tuổi Việt Nam và Liên minh HTX Việt Nam lần thứ VII (nhiệm kỳ 2026 - 2031); đồng thời cụ thể hóa chương trình phối hợp giai đoạn 2025 - 2028 giữa Bộ Y tế và Hội Người cao tuổi Việt Nam về chăm sóc sức khỏe thị lực cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Tại các khu vực miền núi , đa số người dân sinh sống bằng nghề nông, lâm nghiệp, điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu còn nhiều hạn chế. Nhiều trường hợp mắc đục thủy tinh thể hoặc các tật khúc xạ thường chủ quan coi đây là "bệnh tuổi già" tự nhiên nên bỏ qua việc điều trị. Sự kiện lần này không chỉ hỗ trợ bà con thăm khám kịp thời mà còn góp phần nâng cao nhận thức bảo vệ đôi mắt cho cộng đồng.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng 1.000 suất khám mắt miễn phí (bao gồm đo thị lực, tư vấn và cấp phát thuốc) cho người dân hai xã. Đội ngũ y bác sĩ đã trực tiếp thăm khám, sàng lọc các bệnh lý về mắt cho hàng trăm lượt người. Những trường hợp chuyển nặng được lập hồ sơ hỗ trợ phẫu thuật miễn phí trong thời gian tới. Nhân dịp này, Ban tổ chức cũng trao 10 phần quà an sinh cho các hộ gia đình chính sách, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

 Đợt này có 1.000 người dân các xã Khe Tre và Long Quảng được khám các bệnh về mắt và cấp thuốc miễn phí

Cũng trong dịp này đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giai đoạn 2026 - 2028 giữa Liên minh HTX TP. Huế và Bệnh viện Mắt Sài Gòn Sông Hàn. Thỏa thuận mở ra chương trình đồng hành dài hạn nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc thị lực cho cán bộ, hội viên HTX và người dân trên địa bàn.

Ông Lương Trọng Tường, đại diện Bệnh viện Mắt Sài Gòn Sông Hàn, chia sẻ: "Với bà con vùng cao, buổi khám mắt không chỉ là dịch vụ y tế đơn thuần mà còn là cơ hội tìm lại ánh sáng, cải thiện chất lượng cuộc sống. Chúng tôi mong muốn đưa chuyên môn đạt chuẩn quốc tế JCI Enterprise đến gần hơn với đồng bào, giúp xóa bỏ rào cản về địa lý và kinh tế".

Thời gian tới, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Sông Hàn sẽ tiếp tục phối hợp với các đối tác đồng hành như Quỹ Thiện Tâm, Ngân hàng MB và chính quyền địa phương để mở rộng mô hình khám mắt nhân đạo đến nhiều địa bàn khó khăn khác tại TP. Huế và khu vực miền Trung.

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 Từ khóa:
Khám mắtKhe TreLong QuảngQuỹ Thiện TâmBệnh viện Mắtnhân đạođồng hành
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