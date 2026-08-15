Từ Huế đến đội tuyển Việt Nam

Hoàng Quang Dũng tập luyện cùng U19 Việt Nam.

Trong số bốn cầu thủ được triệu tập năm nay, Phạm Minh Cương đang trải qua một năm thi đấu đáng nhớ nhất. Cầu thủ trẻ của bóng đá Huế cùng U17 Việt Nam giành chức vô địch U17 Đông Nam Á 2026, trước khi tiếp tục góp mặt trong hành trình đưa đội tuyển giành quyền tham dự FIFA U17 World Cup 2026. Từ một cầu thủ trưởng thành ở các tuyến trẻ của bóng đá Huế, Minh Cương giờ đã có cơ hội thi đấu cùng những cầu thủ xuất sắc nhất cả nước ở lứa tuổi U17, tích lũy thêm kinh nghiệm ở môi trường đỉnh cao.

Nguyễn Lương Tuấn Khải là gương mặt đã nhiều lần được thử sức ở các cấp độ trẻ của bóng đá Việt Nam. Năm 2022, Tuấn Khải cùng U16 Việt Nam giành Huy chương Bạc Giải U16 Đông Nam Á. Năm 2024, Tuấn Khải tiếp tục có mặt trong đội tuyển U19 Việt Nam tham dự Vòng chung kết U19 Đông Nam Á và Vòng loại U20 châu Á. Việc được triệu tập lên U23 Việt Nam của chàng trai chưa tròn 20 tuổi là bước tiến trong quá trình phát triển của cầu thủ trưởng thành từ bóng đá Huế.

Cùng góp mặt trong danh sách triệu tập đội tuyển U23 Việt Nam năm 2026 là tiền vệ Hoàng Quang Dũng. Đây không phải là cái tên xa lạ với các đội tuyển trẻ quốc gia khi anh từng được triệu tập vào U19 Việt Nam tham dự Vòng chung kết U19 Đông Nam Á và ghi ba trong tổng số sáu bàn thắng của đội tại giải đấu. Việc tiếp tục được trao cơ hội ở cấp độ U23 là sự ghi nhận của ban huấn luyện đối với quá trình nỗ lực và phát triển của Quang Dũng, đồng thời khẳng định tiềm năng của cầu thủ trẻ này.

Trong khi đó, câu chuyện của Đào Quốc Long lại mang đến nhiều cảm xúc. Được góp mặt trong danh sách tập trung U19 Việt Nam là thành quả xứng đáng sau những nỗ lực trên sân cỏ, thế nhưng, khi cơ hội ở đội tuyển vừa mở ra, Quốc Long phải tạm gác lại bóng đá để thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Bốn cầu thủ được triệu tập trong năm 2026 là niềm vui của bóng đá Huế. Tuy nhiên, điều khiến những người làm bóng đá Cố đô thêm phần hy vọng là phía sau các em vẫn còn một lớp cầu thủ kế cận giàu tiềm năng. Những gương mặt từng khoác áo các đội tuyển trẻ quốc gia như Vi Đình Thượng, Nguyễn Đăng Khoa vẫn đang nỗ lực duy trì phong độ trong màu áo CLB để hướng đến mục tiêu trở lại đội tuyển. Các cầu thủ trẻ Trần Đình Sửu, Lê Xuân Đăng, Lê Quang Vũ, Nguyễn Mạnh Lâm Sơn đã từng bước khẳng định mình trong màu áo CLB Huế. Ở các tuyến đào tạo, những gương mặt như Nguyễn Viết Tài (U19), Trần Nguyên Khang, Trần Phong (U15)... cũng đang có sự tiến bộ rõ nét, được kỳ vọng sẽ tiếp tục nối bước các đàn anh.

Từ các tuyến năng khiếu, đào tạo trẻ đến đội một, bóng đá Huế đang từng bước hình thành một hệ thống phát triển cầu thủ liên tục, trong đó mỗi thế hệ đều có những gương mặt đủ năng lực để cạnh tranh ở môi trường bóng đá chuyên nghiệp và hướng tới các đội tuyển trẻ quốc gia. Chính sự kế thừa ấy là nền tảng để bóng đá Cố đô có quyền kỳ vọng sẽ tiếp tục đóng góp thêm nhiều cầu thủ cho bóng đá Việt Nam trong những năm tới.