  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 11/09/2026 17:54

Hơn 50 công nhân Công ty Scavi Huế nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

HNN.VN - Ngày 11/9, tại Công ty Scavi Huế, hàng chục công nhân bất ngờ xuất hiện các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm như nôn ói, tiêu chảy, chóng mặt, khiến nhiều người phải nhập viện cấp cứu. Vụ việc đang được ngành y tế địa phương khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Ngộ độc vì thói quen dùng thuốc giảm đauBộ Y tế yêu cầu điều tra vụ 46 người nghi ngộ độc thực phẩm tại Quảng TrịNgộ độc thực phẩm gia tăng: Ngành chức năng chuyển hướng sang quản lý toàn bộ chuỗi thực phẩm

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Sở Y tế đã cử đoàn kiểm tra đến làm việc và lấy mẫu để xác định nguyên nhân vụ việc.  

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ cùng ngày, nhiều công nhân đang làm việc tại công ty thì có biểu hiện bất thường về sức khỏe. Nhận thấy tình trạng diễn tiến nhanh và có dấu hiệu lan rộng, doanh nghiệp đã phối hợp đưa các trường hợp bị ảnh hưởng đến Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 (phường Phong Thái) để theo dõi và điều trị.

Đến 16 giờ 30 phút, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 đã tiếp nhận tổng cộng 55 trường hợp nhập viện với biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm. Các bệnh nhân được phân loại, theo dõi tại Khoa Cấp cứu cùng các khoa liên quan nhằm đảm bảo xử trí kịp thời. Đến thời điểm này, chưa ghi nhận trường hợp nào phải chuyển tuyến, cho thấy tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân cơ bản đang được kiểm soát.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Sở Y tế thành phố đã nhanh chóng chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp triển khai các biện pháp xử lý. Công tác điều tra dịch tễ được tiến hành khẩn trương, bao gồm lấy mẫu thực phẩm, nước uống và môi trường tại khu vực nghi ngờ để xét nghiệm, xác định nguyên nhân gây ra vụ việc. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng tăng cường theo dõi sức khỏe người lao động, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp phát sinh.

Theo BSCKII Nguyễn Đình Nhân, Trưởng Phòng An toàn thực phẩm, Sở Y tế, việc xử lý vụ nghi ngộ độc được triển khai theo đúng quy trình, nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động cũng như ngăn ngừa nguy cơ lây lan nếu có yếu tố dịch tễ liên quan. Song song đó, các khuyến cáo về đảm bảo an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể cũng được chú trọng để phòng ngừa các sự cố tương tự.

Hiện tình hình sức khỏe của các bệnh nhân đang dần ổn định, chưa ghi nhận diễn biến nặng. Tuy nhiên, nguyên nhân cụ thể của vụ nghi ngộ độc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ thông qua kết quả xét nghiệm và điều tra liên quan.

Ngành y tế TP. Huế cho biết sẽ tiếp tục cập nhật thông tin trong các bản tin tiếp theo, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan để xử lý dứt điểm vụ việc, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động và ổn định hoạt động sản xuất tại doanh nghiệp.

NGỌC KHÁNH
 Từ khóa:
scavingộ độcnhập viện
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ngộ độc vì thói quen dùng thuốc giảm đau

Thuốc giảm đau, hạ sốt vốn quen thuộc nhưng nếu dùng tùy tiện, người bệnh có thể vô tình quá liều, tổn thương gan, thậm chí nguy hiểm tính mạng. Tại Bệnh viện Bạch Mai, nhiều trường hợp ngộ độc paracetamol phải nhập viện vì dùng trùng hoạt chất hoặc thuốc không rõ thành phần.

Ngộ độc vì thói quen dùng thuốc giảm đau
Ngộ độc thực phẩm gia tăng: Ngành chức năng chuyển hướng sang quản lý toàn bộ chuỗi thực phẩm

Quý I/2026, cả nước đã xảy ra 36 vụ ngộ độc thực phẩm, tăng 20 vụ so với cùng kỳ năm 2025. Hiện, Bộ Y tế đang phối hợp cùng các bộ, ngành liên quan, chuyển mạnh tư duy quản lý an toàn thực phẩm từ "kiểm soát từng khâu riêng lẻ" sang "quản lý toàn bộ chuỗi giá trị thực phẩm".

Ngộ độc thực phẩm gia tăng Ngành chức năng chuyển hướng sang quản lý toàn bộ chuỗi thực phẩm

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top