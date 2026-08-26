Hơn 50 công nhân Công ty Scavi Huế nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Sở Y tế đã cử đoàn kiểm tra đến làm việc và lấy mẫu để xác định nguyên nhân vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ cùng ngày, nhiều công nhân đang làm việc tại công ty thì có biểu hiện bất thường về sức khỏe. Nhận thấy tình trạng diễn tiến nhanh và có dấu hiệu lan rộng, doanh nghiệp đã phối hợp đưa các trường hợp bị ảnh hưởng đến Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 (phường Phong Thái) để theo dõi và điều trị.

Đến 16 giờ 30 phút, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 đã tiếp nhận tổng cộng 55 trường hợp nhập viện với biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm. Các bệnh nhân được phân loại, theo dõi tại Khoa Cấp cứu cùng các khoa liên quan nhằm đảm bảo xử trí kịp thời. Đến thời điểm này, chưa ghi nhận trường hợp nào phải chuyển tuyến, cho thấy tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân cơ bản đang được kiểm soát.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Sở Y tế thành phố đã nhanh chóng chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp triển khai các biện pháp xử lý. Công tác điều tra dịch tễ được tiến hành khẩn trương, bao gồm lấy mẫu thực phẩm, nước uống và môi trường tại khu vực nghi ngờ để xét nghiệm, xác định nguyên nhân gây ra vụ việc. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng tăng cường theo dõi sức khỏe người lao động, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp phát sinh.

Theo BSCKII Nguyễn Đình Nhân, Trưởng Phòng An toàn thực phẩm, Sở Y tế, việc xử lý vụ nghi ngộ độc được triển khai theo đúng quy trình, nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động cũng như ngăn ngừa nguy cơ lây lan nếu có yếu tố dịch tễ liên quan. Song song đó, các khuyến cáo về đảm bảo an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể cũng được chú trọng để phòng ngừa các sự cố tương tự.

Hiện tình hình sức khỏe của các bệnh nhân đang dần ổn định, chưa ghi nhận diễn biến nặng. Tuy nhiên, nguyên nhân cụ thể của vụ nghi ngộ độc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ thông qua kết quả xét nghiệm và điều tra liên quan.

Ngành y tế TP. Huế cho biết sẽ tiếp tục cập nhật thông tin trong các bản tin tiếp theo, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan để xử lý dứt điểm vụ việc, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động và ổn định hoạt động sản xuất tại doanh nghiệp.