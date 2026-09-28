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ClockThứ Hai, 28/09/2026 18:04

Kiểm tra an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống

HNN.VN - Chiều 28/9, Sở Y tế TP. Huế tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm (ATTP) tại một số cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn thành phố.

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Kiểm tra khu vực lưu trữ thực phẩm ở nhà hàng La Pines 

Đoàn đã tiến hành kiểm tra tại nhà hàng La Pines thuộc Công ty TNHH Dịch vụ và Du lịch Thái Sinh và nhà hàng Không gian xưa thuộc Công ty TNHH Quốc Dũng, cùng đóng tại phường Thủy Xuân.

Qua kiểm tra, cả hai cơ sở cơ bản thực hiện nghiêm các quy định về ATTP. Các nhà hàng thực hiện lưu mẫu thực phẩm trong vòng 24 giờ; có đầy đủ hồ sơ, hóa đơn giao nhận thực phẩm đầu vào; tổ chức khám sức khỏe cho nhân viên bếp và thực hiện các yêu cầu liên quan đến bảo đảm ATTP trong quá trình kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Tuy nhiên, kiểm tra thực tế tại khu vực bếp, đoàn kiểm tra cũng phát hiện một số tồn tại cần được các cơ sở khẩn trương khắc phục. Cụ thể, cả hai nhà hàng chưa thực hiện đúng quy định về việc ghi thông tin trên mẫu thực phẩm lưu. Việc bố trí, lưu trữ thực phẩm chưa qua chế biến và thực phẩm đã qua chế biến chưa được tách biệt theo yêu cầu.

Nhân viên bếp nhà hàng Không gian xưa chế biến thực phẩm. 

Bên cạnh đó, khu vực bếp tại các cơ sở còn có tình trạng sàn nhà ẩm thấp, đọng nước. Một số khu vực chưa có rèm chống côn trùng, ảnh hưởng đến yêu cầu bảo vệ không gian khu vực chế biến, cũng như điều kiện vệ sinh môi trường tại bếp ăn.

Theo đoàn kiểm tra, việc kiểm soát chặt chẽ các điều kiện ATTP tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa nguy cơ ô nhiễm thực phẩm, hạn chế nguy cơ xảy ra ngộ độc thực phẩm, nhất là tại những cơ sở phục vụ người dân và du khách.

Sau buổi kiểm tra, đoàn đã tiến hành lấy mẫu thực phẩm tại các cơ sở để kiểm nghiệm, qua đó giám sát nguy cơ ô nhiễm thực phẩm và phục vụ công tác phòng ngừa ngộ độc thực phẩm. Đoàn kiểm tra cũng nhắc nhở, yêu cầu các đơn vị khắc phục những tồn tại được chỉ ra, đặc biệt là việc ghi chép thông tin mẫu lưu, phân khu bảo quản thực phẩm, cải thiện điều kiện vệ sinh tại khu vực bếp và tăng cường các biện pháp ngăn ngừa côn trùng.

Việc kiểm tra, giám sát và kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót nhằm góp phần bảo đảm các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tuân thủ quy định về ATTP, giữ gìn vệ sinh môi trường. Qua đó, bảo đảm những bữa ăn an toàn, sạch sẽ cho người dân và du khách khi đến Huế.

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 Từ khóa:
attpkiểm tray tế
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