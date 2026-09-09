Lãnh đạo thành phố thăm công nhân nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Scavi Huế

Lãnh đạo thành phố thăm công nhân đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2.

Đoàn công tác có đồng chí Phan Quý Phương, UVTV Thành ủy, Trưởng Ban Quản lý các Khu kinh tế, công nghiệp thành phố và đồng chí Hà Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Theo thông tin từ ngành Y tế, tính đến 17 giờ ngày 11/9, có 60 trường hợp đang được điều trị tại Trung tâm Y tế Phong Điền và Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2. Trong đó, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 tiếp nhận 48 trường hợp, Trung tâm Y tế Phong Điền tiếp nhận 12 trường hợp.

Các bệnh nhân có các triệu chứng như sốt, đau bụng, nôn, đi ngoài phân lỏng. Chẩn đoán ban đầu là viêm dạ dày ruột cấp, nghi ngộ độc thực phẩm. Hiện các trường hợp đang được điều trị và theo dõi tại các cơ sở y tế.

Tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2, lãnh đạo thành phố và các đơn vị liên quan trực tiếp đến các khu vực điều trị để thăm hỏi tình hình sức khỏe của công nhân. Lãnh đạo thành phố động viên người bệnh và thân nhân yên tâm điều trị, tuân thủ hướng dẫn của đội ngũ y, bác sĩ.

Bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 thông tin về tình hình sức khỏe của các bệnh nhân đến đoàn công tác.

Lãnh đạo thành phố đề nghị bệnh viện tiếp tục tập trung nhân lực, phương tiện và các điều kiện cần thiết để chăm sóc, theo dõi sức khỏe người bệnh; kịp thời xử lý các trường hợp có diễn biến bất thường.

Ngành Y tế và các đơn vị liên quan được yêu cầu tiếp tục phối hợp làm rõ nguyên nhân vụ việc, kiểm tra các yếu tố liên quan đến an toàn thực phẩm và chủ động các biện pháp bảo đảm sức khỏe cho người lao động tại doanh nghiệp.

Việc lãnh đạo thành phố trực tiếp đến bệnh viện trong tối 11/9 nhằm kịp thời nắm tình hình, động viên người bệnh, đồng thời chỉ đạo các đơn vị tập trung nguồn lực cho công tác điều trị, chăm sóc công nhân.

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 11/9, nhiều công nhân tại Công ty Scavi Huế xuất hiện các triệu chứng nghi liên quan đến ngộ độc thực phẩm và được đưa đến các cơ sở y tế để kiểm tra, điều trị.