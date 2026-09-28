  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Ba, 29/09/2026 14:30

Thành lập Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng thành phố

HNN.VN - Sáng 29/9, Sở Y tế thành phố tổ chức hội nghị trao quyết định thành lập Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng (PHCN) và công bố các quyết định bổ nhiệm giám đốc, phó giám đốc bệnh viện.

Xây dựng thương hiệu quốc gia về du lịch y tếPhát huy giá trị y học cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe Nhân dânĐưa phục hồi chức năng đến gần người dân

PGS.TS Trần Kiêm Hảo, Giám đốc Sở Y tế thành phố (bìa trái) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Khoa Nguyên được bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Lão khoa - PHCN TP. Huế.  

Bệnh viện Lão khoa - PHCN được thành lập trên cơ sở hợp nhất Bệnh viện PHCN TP. Huế và Phòng Bảo vệ sức khỏe cán bộ theo Quyết định số 2897/QĐ-UBND ngày 24/8/2026 của UBND TP. Huế.

Tại hội nghị, PGS.TS Trần Kiêm Hảo, Giám đốc Sở Y tế đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Khoa Nguyên được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Bệnh viện Lão khoa - PHCN; ông Nguyễn Trọng Chương được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Bệnh viện.

Theo định hướng hoạt động, Bệnh viện Lão khoa – PHCN sẽ kết hợp thế mạnh trong lĩnh vực phục hồi chức năng với phát triển chuyên môn lão khoa, quản lý bệnh mạn tính và chăm sóc người cao tuổi. Đây là những lĩnh vực có vai trò quan trọng trong đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng đa dạng của người dân, nhất là nhóm người cao tuổi và người mắc các bệnh mạn tính.

Trong giai đoạn đầu sau hợp nhất, Bệnh viện tập trung ổn định tổ chức, bảo đảm hoạt động khám bệnh, chữa bệnh được duy trì liên tục, an toàn và thuận tiện cho người bệnh. Đồng thời, việc kết hợp nguồn lực và kinh nghiệm chuyên môn của hai đơn vị được kỳ vọng tạo điều kiện để Bệnh viện từng bước phát triển các hoạt động chuyên môn theo định hướng được giao.

THANH HƯƠNG
 Từ khóa:
phục hồichức năngthành lậpy tế
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đồng hành chăm sóc sức khỏe trẻ em

Ngày 27/9, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Y tế tổ chức hoạt động kiểm tra, tư vấn sức khỏe cho các em đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Cơ sở 3 Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ bảo trợ trẻ em TP. Huế (trước đây là Làng trẻ em SOS Huế).

Đồng hành chăm sóc sức khỏe trẻ em
Nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh cho người dân vùng biển, đầm phá

Ngày 25/9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Huế tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh, phòng chống bệnh nghề nghiệp và kỹ năng sơ cấp cứu cho người dân, người lao động tại xã Phú Vinh. Hoạt động nằm trong chương trình phát triển y tế biển, đảo năm 2026, hướng đến nâng cao kiến thức, kỹ năng bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng dân cư khu vực đầm phá, ven biển.

Nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh cho người dân vùng biển, đầm phá
Phát động Tuần lễ Làm mẹ an toàn năm 2026

Sáng 25/9 tại TP. Huế, Bộ Y tế phối hợp với UBND TP. Huế tổ chức Lễ phát động Tuần lễ Làm mẹ an toàn năm 2026 với chủ đề “Kiểm soát đường huyết thai kỳ - Mẹ an tâm, con khỏe mạnh”.

Phát động Tuần lễ Làm mẹ an toàn năm 2026

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top