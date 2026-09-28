Thành lập Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng thành phố

PGS.TS Trần Kiêm Hảo, Giám đốc Sở Y tế thành phố (bìa trái) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Khoa Nguyên được bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Lão khoa - PHCN TP. Huế.

Bệnh viện Lão khoa - PHCN được thành lập trên cơ sở hợp nhất Bệnh viện PHCN TP. Huế và Phòng Bảo vệ sức khỏe cán bộ theo Quyết định số 2897/QĐ-UBND ngày 24/8/2026 của UBND TP. Huế.

Tại hội nghị, PGS.TS Trần Kiêm Hảo, Giám đốc Sở Y tế đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Khoa Nguyên được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Bệnh viện Lão khoa - PHCN; ông Nguyễn Trọng Chương được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Bệnh viện.

Theo định hướng hoạt động, Bệnh viện Lão khoa – PHCN sẽ kết hợp thế mạnh trong lĩnh vực phục hồi chức năng với phát triển chuyên môn lão khoa, quản lý bệnh mạn tính và chăm sóc người cao tuổi. Đây là những lĩnh vực có vai trò quan trọng trong đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng đa dạng của người dân, nhất là nhóm người cao tuổi và người mắc các bệnh mạn tính.

Trong giai đoạn đầu sau hợp nhất, Bệnh viện tập trung ổn định tổ chức, bảo đảm hoạt động khám bệnh, chữa bệnh được duy trì liên tục, an toàn và thuận tiện cho người bệnh. Đồng thời, việc kết hợp nguồn lực và kinh nghiệm chuyên môn của hai đơn vị được kỳ vọng tạo điều kiện để Bệnh viện từng bước phát triển các hoạt động chuyên môn theo định hướng được giao.