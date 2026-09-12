Sức khỏe 155 công nhân nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm dần hồi phục

Bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho công nhân đang điều trị tại BVTW Huế cơ sở 2.

Xuất hiện các triệu chứng bất thường

Vụ việc được ghi nhận sau các bữa ăn trưa ngày 10 và 11/9 tại nhà ăn Công ty Scavi Huế. Theo thông tin ban đầu, thực đơn gồm thịt quay, rau khoai bóp, cá ác mó chiên, canh bí đao, thịt heo xào ớt chuông và một số món ăn khác.

Sau khi ăn, nhiều công nhân xuất hiện các triệu chứng mệt mỏi, đau bụng, đi ngoài nhiều lần; một số trường hợp sốt cao. Từ khoảng 10 giờ ngày 11/9, số công nhân nói trên được đưa đến phòng y tế của công ty để kiểm tra, theo dõi; trường hợp có triệu chứng nặng được chuyển đến BVTW Huế cơ sở 2 cấp cứu, điều trị.

Đến trưa 12/9, sau quá trình cấp cứu, điều trị và theo dõi, sức khỏe các công nhân dần hồi phục.

Trong số các công nhân đang điều trị, chị Nguyễn Thị Điệp, công nhân Nhà máy may 1 kể, chị xuất hiện các triệu chứng từ tối 10/9. Theo chị Điệp, khoảng 20 giờ ngày 10/9, chị bất ngờ buồn nôn, đi ngoài nhiều lần và sốt cao. Đến sáng hôm sau, thấy sức khỏe có phần đỡ hơn nên chị vẫn đi làm. Tuy nhiên, khoảng 10 giờ ngày 11/9, các triệu chứng xuất hiện trở lại, tình trạng đau bụng nặng hơn. Chị được đưa đến phòng y tế của công ty theo dõi, sau đó chuyển đến bệnh viện cấp cứu, điều trị. Đến ngày 12/9, sức khỏe chị Điệp ổn định, có thể ăn uống và đi lại bình thường.

Anh Nguyễn Khoa Minh Duy, người 4 năm làm việc tại Công ty Scavi Huế cho biết, đây là lần đầu anh gặp những triệu chứng như vậy sau bữa ăn tại nhà máy.

Bác sĩ tư vấn chế độ dinh dưỡng cho bệnh nhân.

“Từ khi nhập viện đến nay tôi rất lo. Mong công ty siết chặt hơn nữa trong quản lý và kiểm soát nguồn thực phẩm đầu vào, quy trình chế biến nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm, tạo niềm tin cho người lao động”, anh Duy chia sẻ.

Khẩn trương làm rõ nguyên nhân

Tại BVTW Huế cơ sở 2, đội ngũ y, bác sĩ tiếp tục theo dõi, điều trị tích cực cho các công nhân. Theo bác sĩ Phạm Đình Cẩm Tú, Khoa Bệnh nhiệt đới, BVTW Huế cơ sở 2, ngay sau khi nhận được báo động từ bệnh viện, các bác sĩ, điều dưỡng của khoa đã chuẩn bị thuốc, vật tư y tế để sẵn sàng tiếp nhận, điều trị bệnh nhân.

“Đa số bệnh nhân vào viện có chỉ số viêm trong máu tăng cao nên khoa điều trị kháng sinh ngay từ đầu, kết hợp men tiêu hóa, thuốc giảm đau, chống nôn. Hiện sức khỏe các bệnh nhân ổn định và đang dần hồi phục”, bác sĩ Tú nói thêm.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố thăm hỏi, động viên các bệnh nhân.

Liên quan đến vụ việc, Sở Y tế đã lấy mẫu thực phẩm, kiểm tra môi trường và điều tra dịch tễ nhằm xác định nguyên nhân khiến nhiều công nhân cùng xuất hiện các triệu chứng bất thường.

PGS.TS. Trần Kiêm Hảo, Giám đốc Sở Y tế thông tin, song song với công tác điều trị, các lực lượng chức năng tiếp tục lấy mẫu thực phẩm, kiểm tra môi trường và điều tra dịch tễ để làm rõ nguyên nhân. Hiện, nguyên nhân cụ thể vẫn chưa được xác định. Kết quả kiểm nghiệm các mẫu thực phẩm, môi trường cùng thông tin từ quá trình điều tra dịch tễ sẽ là cơ sở để cơ quan chức năng đánh giá, xác định nguồn gốc các triệu chứng bất thường ở công nhân.

Trong ngày 12/9, lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên các công nhân đang điều trị, mỗi công nhân được hỗ trợ 500.000 đồng. Công ty Scavi Huế cũng hỗ trợ toàn bộ chi phí điều trị và ăn uống trong thời gian người lao động nằm viện.