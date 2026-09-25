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ClockChủ Nhật, 27/09/2026 16:04

Đồng hành chăm sóc sức khỏe trẻ em

HNN.VN - Ngày 27/9, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Y tế tổ chức hoạt động kiểm tra, tư vấn sức khỏe cho các em đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Cơ sở 3 Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ bảo trợ trẻ em TP. Huế (trước đây là Làng trẻ em SOS Huế).

300 người dân phường Phong Phú được khám sức khỏe, sàng lọc ung thư miễn phíĐồng bộ cơ sở vật chất, tạo nền tảng khám sức khỏe toàn dânHơn 1.000 người dân vùng cao được khám sức khỏe miễn phí

Cán bộ y tế khám sức khỏe cho các em.

Trong khuôn khổ chương trình, đội ngũ đoàn viên, thanh niên ngành y tế trực tiếp kiểm tra sức khỏe cho 45 em nhỏ ở nhiều độ tuổi. Hoạt động nhằm góp phần đánh giá tình trạng sức khỏe của các em, đồng thời tư vấn những nội dung chăm sóc sức khỏe phù hợp với từng trường hợp.

Việc tổ chức kiểm tra sức khỏe cho trẻ em tại cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng không chỉ mang ý nghĩa về chuyên môn mà còn thể hiện sự quan tâm, đồng hành của tuổi trẻ ngành y tế đối với những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn.

Thông qua hoạt động, các em có thêm cơ hội được tiếp cận với những nội dung tư vấn chăm sóc sức khỏe phù hợp, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe ngay từ nhỏ.

Bên cạnh hoạt động chuyên môn, các đoàn viên, thanh niên còn dành thời gian thăm hỏi, trò chuyện, giao lưu và động viên các em. Hoạt động cũng là dịp để đoàn viên, thanh niên ngành y tế phát huy tinh thần tình nguyện, trách nhiệm với cộng đồng.

Thời gian tới, Đoàn Sở Y tế tiếp tục phát huy tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hướng đến chăm sóc sức khỏe Nhân dân và đồng hành cùng những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn.

KHÁNH THƯ
 Từ khóa:
khám sức khoẻy tếđoàn
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