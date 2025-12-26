Sức khỏe của 8 học sinh bị nôn ói sau bữa ăn trưa tại Trường Tiểu học Nguyễn Trãi đã ổn định

Một buổi sinh hoạt trong lớp tại Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

Theo thông tin từ Ban Giám hiệu nhà trường, sau khi được theo dõi, chăm sóc và phối hợp chặt chẽ với phụ huynh, hiện 8 học sinh đều sinh hoạt, học tập bình thường, không có dấu hiệu sốt, đau bụng hay nôn mửa tái diễn.

Theo Cô giáo Phan Thị Hương Giang, Hiệu trưởng nhà trường, dù sức khỏe các em đã ổn định, nhà trường vẫn tiếp tục phối hợp với Phòng An toàn thực phẩm, Sở Y tế và các cơ quan chức năng theo dõi tình hình sức khỏe của học sinh, đồng thời rà soát, chấn chỉnh toàn bộ quy trình tổ chức bữa ăn bán trú nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm, không để xảy ra sự việc tương tự.

Sự việc tại Trường Tiểu học Nguyễn Trãi tuy chưa gây hậu quả nghiêm trọng nhưng là bài học kinh nghiệm quan trọng, đặt ra yêu cầu cấp thiết trong việc nâng cao trách nhiệm của nhà trường, đơn vị cung cấp suất ăn và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bữa ăn bán trú của học sinh.