  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Bảy, 27/12/2025 13:24

Sức khỏe của 8 học sinh bị nôn ói sau bữa ăn trưa tại Trường Tiểu học Nguyễn Trãi đã ổn định

HNN.VN - Liên quan đến việc 8 học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (phường Phú Xuân, TP. Huế) có biểu hiện nôn mửa sau bữa ăn bán trú trưa 26/12, sáng 27/12, Ban giám hiệu nhà trường cho biết sức khỏe của 8 em đã ổn định, không ghi nhận thêm trường hợp bất thường mới.

Nhiều học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Trãi có biểu hiện nôn ói sau bữa ăn bán trúNhân rộng mô hình điểm “Chợ an toàn thực phẩm”Không xảy ra vụ ngộ độc quy mô lớn trên địa bàn thành phố

Một buổi sinh hoạt trong lớp tại Trường Tiểu học Nguyễn Trãi 

Theo thông tin từ Ban Giám hiệu nhà trường, sau khi được theo dõi, chăm sóc và phối hợp chặt chẽ với phụ huynh, hiện 8 học sinh đều sinh hoạt, học tập bình thường, không có dấu hiệu sốt, đau bụng hay nôn mửa tái diễn.

Theo Cô giáo Phan Thị Hương Giang, Hiệu trưởng nhà trường, dù sức khỏe các em đã ổn định, nhà trường vẫn tiếp tục phối hợp với Phòng An toàn thực phẩm, Sở Y tế và các cơ quan chức năng theo dõi tình hình sức khỏe của học sinh, đồng thời rà soát, chấn chỉnh toàn bộ quy trình tổ chức bữa ăn bán trú nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm, không để xảy ra sự việc tương tự.

Sự việc tại Trường Tiểu học Nguyễn Trãi tuy chưa gây hậu quả nghiêm trọng nhưng là bài học kinh nghiệm quan trọng, đặt ra yêu cầu cấp thiết trong việc nâng cao trách nhiệm của nhà trường, đơn vị cung cấp suất ăn và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bữa ăn bán trú của học sinh.

NGỌC KHÁNH
 Từ khóa:
bán trúnguyễn trãithực phẩm
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nhiều học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Trãi có biểu hiện nôn ói sau bữa ăn bán trú

Trưa 26/12, tại Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (phường Phú Xuân, TP. Huế), trong thời gian tổ chức bữa ăn trưa bán trú cho học sinh đã ghi nhận một số trường hợp học sinh có biểu hiện nôn ói sau khi ăn. Sự việc nhanh chóng được nhà trường phát hiện, xử lý kịp thời, đồng thời báo cáo đến chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng để theo dõi, làm rõ nguyên nhân.

Nhiều học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Trãi có biểu hiện nôn ói sau bữa ăn bán trú
Nhân rộng mô hình điểm “Chợ an toàn thực phẩm”

Chiều 25/12, Sở Y tế TP. Huế tổ chức Hội nghị sơ kết mô hình điểm “Chợ An toàn thực phẩm (ATTP) trong kinh doanh dịch vụ ăn uống” tại chợ Tây Lộc. Đây là một trong những khu chợ truyền thống trọng điểm của thành phố, không chỉ cung ứng thực phẩm cho người dân địa phương mà còn là điểm đến quen thuộc của đông đảo du khách khi tham quan, trải nghiệm văn hóa ẩm thực Huế.

Nhân rộng mô hình điểm “Chợ an toàn thực phẩm”
Tăng cường phối hợp liên ngành trong kiểm tra giám sát bếp ăn bán trú

Chiều 6/12, Sở Y tế TP. Huế tổ chức Hội nghị sơ kết mô hình tiên tiến đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) tại bếp ăn tập thể trường học trên địa bàn thành phố. Đây là chương trình phối hợp giữa Sở Y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo nhằm nâng cao chất lượng bữa ăn học đường, tăng cường kiểm soát rủi ro và tạo môi trường an toàn cho học sinh tiểu học.

Tăng cường phối hợp liên ngành trong kiểm tra giám sát bếp ăn bán trú

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top