Virus Hanta lây qua phân, nước tiểu chuột: Chuyên gia khuyến cáo người dân

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đắc Phu cho biết, virus Hanta có thể gây hội chứng sốt xuất huyết kèm suy thận hoặc suy tim phổi nguy hiểm. Dù Việt Nam chưa ghi nhận ổ dịch điển hình, ngành y tế vẫn tăng cường giám sát nguy cơ xâm nhập.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đắc Phu, cố vấn Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, virus Hanta là bệnh lây truyền từ động vật sang người, trong đó chuột và các loài gặm nhấm là nguồn mang virus chủ yếu. Virus tồn tại trong nước tiểu, phân và nước bọt của chuột nhiễm virus.

Virus Hanta (Hantavirus) là nhóm virus RNA thuộc họ Hantaviridae, bộ Bunyavirales, được xem là một trong những tác nhân gây bệnh lây truyền từ động vật sang người đáng chú ý trên thế giới. Các chủng virus này có liên quan chặt chẽ đến khu vực địa lý lưu hành và có thể gây những hội chứng bệnh khác nhau ở người, trong đó có hội chứng sốt xuất huyết kèm suy thận hoặc hội chứng tim phổi do Hanta virus. Trong đó, hội chứng phổi do Hanta được đánh giá đặc biệt nguy hiểm vì có thể diễn tiến cực nhanh chỉ sau vài ngày.

Theo ông Phu, con người có thể mắc bệnh khi hít phải bụi chứa virus phát tán từ chất thải khô của chuột hoặc tiếp xúc trực tiếp với nước tiểu, phân, nước bọt của chuột rồi đưa tay lên mắt, mũi, miệng. Một số trường hợp hiếm có thể lây khi bị chuột cắn. “Các loài chuột mang virus thường không có biểu hiện bệnh ”, ông nói.

Chuyên gia cũng lưu ý một số chủng virus Hanta hiếm gặp có thể lây từ người sang người, tuy nhiên nguy cơ này rất thấp.

Để phòng bệnh do virus Hanta, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đắc Phu khuyến cáo người dân hạn chế tiếp xúc trực tiếp với chuột và chất thải của chuột. Khi dọn dẹp khu vực có chuột hoặc bắt buộc phải tiếp xúc, cần đeo khẩu trang, găng tay, rửa tay bằng xà phòng sau khi tiếp xúc và giữ vệ sinh môi trường sống sạch sẽ để hạn chế chuột cư trú.

Đánh giá về nguy cơ dịch bệnh xuất hiện tại Việt Nam, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đắc Phu cho hay, hiện Việt Nam chưa phải quốc gia có bệnh lưu hành. Một số nghiên cứu trước đây từng ghi nhận trường hợp có kháng thể virus Hanta trong xét nghiệm máu ở một số bệnh nhân sốt, song chưa ghi nhận ổ dịch hay ca bệnh điển hình trong cộng đồng.

Theo chuyên gia này, ngành y tế vẫn cần tiếp tục theo dõi sát tình hình dịch tễ thế giới, đồng thời tăng cường kiểm dịch y tế biên giới, đặc biệt với tàu biển và hàng hóa nhập khẩu nhằm hạn chế nguy cơ chuột mang mầm bệnh từ nước ngoài vào Việt Nam.

Đối với các thủy thủ, hành khách đi tàu biển hoặc người trở về từ vùng có dịch mà xuất hiện triệu chứng sốt, mệt mỏi, khó thở hoặc dấu hiệu bất thường chưa rõ nguyên nhân, chuyên gia khuyến cáo cần sớm đến cơ sở y tế để khai báo và được kiểm tra.

Virus Hanta lây qua phân nước tiểu chuột
Virus Hanta & hành động của toàn cầu

Trong bối cảnh nhân loại vừa trải qua những bài học đắt giá từ đại dịch COVID-19, sự xuất hiện của các ổ dịch virus Hanta (Hantavirus) vào đầu năm 2026 đã một lần nữa đặt hệ thống y tế toàn cầu vào trạng thái cảnh giác cao độ. Dù không phải là một loại virus hoàn toàn mới, nhưng những biến thể gần đây, đặc biệt là chủng Andes virus (ANDV) với khả năng lây truyền từ người sang người, đã đặt ra câu hỏi lớn: Liệu thế giới đã sẵn sàng để đối phó với một “kẻ thù cũ” trong một kịch bản mới hay chưa?

Bộ Y tế thông tin về xét nghiệm virus Hanta

Cục phòng bệnh, Bộ Y tế vừa có cập nhật mới nhất về năng lực xét nghiệm virus Hanta ở nước ta. Đây là virus lây chủ yếu từ chuột. Hiện, bệnh chưa có thuốc điều trị đặc hiệu.

WHO yêu cầu giám sát chặt ngăn virus Hanta lây lan

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 9/5 khuyến cáo tất cả những người trên tàu du lịch xuất hiện virus Hanta cần được coi là người tiếp xúc có nguy cơ cao và được theo dõi tích cực trong 42 ngày.

Virus Hanta: Hành khách bắt đầu rời tàu du lịch MV Hondius

Tất cả những người xuống tàu đều sẽ được kiểm tra các triệu chứng. Tổng Giám đốc WHO Tedros Ghebreyesus cùng các bộ trưởng: y tế và nội vụ của Tây Ban Nha đã có mặt tại Tenerife để giám sát hoạt động sơ tán cũng như bảo đảm hành khách và thành viên thủy thủ đoàn xuống tàu sẽ không tiếp xúc với người dân địa phương.

