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Thế giới

Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam bắt đầu thực hiện nhiệm vụ tại Venezuela

ClockThứ Ba, 30/06/2026 15:11
Bộ Công an cho biết, đúng 12h15' (giờ địa phương) ngày 29/6, phi cơ chở cán bộ, chiến sĩ trong Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Simón Bolívar ở TP. Maiquetía, Venezuela, chính thức triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ quốc tế tại nước bạn.

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Đoàn cứu nạn, cứu hộ của Việt Nam tới sân bay Simón Bolívar 

Trong hành trình bay dài hơn 22 tiếng đồng hồ, các thành viên trong Đoàn được chỉ đạo tích cực nghỉ ngơi để sẵn sàng cho nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ được đánh giá là rất vất vả phía trước. Tuy có nhiều trạng thái cảm xúc, nhưng tất cả cán bộ, chiến sĩ đều mong muốn nhanh chóng được tiếp cận hiện trường, sẵn sàng chiến đấu.

Theo kế hoạch, ngay khi đến Thủ đô Caracas, Venezuela, Đoàn sẽ di chuyển khoảng 40 km đến hiện trường, sau đó sẽ triển khai lực lượng, phương tiện bắt tay ngay vào nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn.

Sân bay quốc tế Simón Bolívar là cửa ngõ hàng không chính phục vụ Thủ đô Caracas và cũng là một trong 12 sân bay quan trọng nhất của Venezuela. Hai trận động đất xảy ra chiều 25/6 đã khiến nhiều công trình đổ sập, gây hoảng loạn tại sân bay này và làm dấy lên cảnh báo sóng thần ở một số khu vực ven biển. 

"Trong thời gian tại Venezuela, Đoàn công tác sẽ phối hợp với lực lượng cứu hộ nước sở tại và các Đoàn cứu hộ quốc tế tham gia tìm kiếm người mất tích, khám chữa bệnh, hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất và thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của phía Venezuela, phù hợp với chuyên môn và khả năng của đoàn", Đại tá Phạm Hùng Dương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Trưởng Đoàn công tác Bộ Công an chia sẻ, đồng thời khẳng định đây không chỉ là nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ mà còn là sự sẻ chia của Việt Nam đối với những mất mát mà nhân dân Venezuela đang phải đối mặt. 

"Tâm nguyện của chúng tôi là mong muốn giúp nhân dân Venezuela giảm thiểu được những thiệt hại, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ một cách hiệu quả nhất", Đại tá Phạm Hùng Dương nói.

Trung úy Đỗ Quang Nam, Trung tâm Huấn luyện và Ứng phó về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho biết, Đoàn đã chuẩn bị tất cả những trang thiết bị để có thể tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trong sập đổ công trình. Ngoài ra, còn chuẩn bị lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm để có thể hỗ trợ cho nạn nhân và những người bị nạn ở đất nước xảy ra sự cố, thiên tai.

Ngay khi đến Venezuela, Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam đã tiến hành khảo sát tại khu vực dự kiến thực hiện nhiệm vụ tại phường Playa Grande, Quận Catia la Mar, bang La Guaira.

 Từ khóa: Đoàn cứu nạncứu hộViệt Namthực hiệnnhiệm vụVenezuela
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