Quản lý chặt chẽ chất thải y tế: Bảo vệ môi trường, vì sức khỏe cộng đồng

Cán bộ TTYT Hương Trà kiểm tra kết quả phim của bệnh nhân

Chặt chẽ từ phân loại đến xử lý

Tại Trung tâm Y tế (TTYT) Hương Trà (phường Hương Trà, TP. Huế) trung bình mỗi ngày tiếp nhận trên 300 bệnh nhân khám và điều trị, phát sinh khoảng 4kg chất thải lây nhiễm, 10kg chất thải tái chế, 5kg chất thải thông thường và 35m³ nước thải. Nhờ tuân thủ nghiêm quy trình vệ sinh, bệnh viện luôn duy trì môi trường sạch sẽ, gọn gàng.

BSCKII. Lê Quang Hiệp, Giám đốc TTYT Hương Trà cho biết, đơn vị đã xây dựng quy trình quản lý chất thải y tế, đầu tư đầy đủ phương tiện phân loại, đào tạo và giám sát nhân viên thực hiện. Trung tâm hợp đồng với Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Huế (HEPCO) - đơn vị đủ tư cách pháp nhân và năng lực xử lý, để thu gom, vận chuyển, tiêu hủy toàn bộ chất thải nguy hại và không nguy hại. Nước thải được xử lý bằng công nghệ vi sinh tiên tiến 24/24 trước khi đấu nối vào hệ thống thoát nước địa phương; kết quả quan trắc hàng năm đều đạt chuẩn.

Ngoài đầu tư hạ tầng, TTYT Hương Trà còn tập huấn cho nhân viên, bệnh nhân và người nhà về kiểm soát nhiễm khuẩn, phân loại chất thải và giữ gìn bệnh viện xanh - sạch - đẹp. “Tôi bị bệnh viêm phổi mãn tính nên thường xuyên đến khám và nằm điều trị tại đây. Các thùng rác được ghi rõ loại chất thải nên chúng tôi dễ dàng phân biệt. Môi trường bệnh viện sạch sẽ, ngăn nắp nên chúng tôi cũng có ý thức bỏ rác đúng nơi quy định”, bà Trần Thị Gái, trú tại phường Kim Trà, TP. Huế chia sẻ.

Tại Trạm Y tế phường Vỹ Dạ, lượng chất thải phát sinh không nhiều (khoảng 2,21kg chất thải lây nhiễm và 1kg chất thải thông thường mỗi tháng), nhưng đơn vị vẫn phân loại tại nguồn, lưu giữ đúng quy định và hợp đồng với HEPCO để xử lý.

Theo Sở Y tế TP. Huế, năm 2024, các cơ sở y tế trực thuộc phát sinh hơn 22.300kg chất thải lây nhiễm và gần 500kg chất thải nguy hại không lây nhiễm, trong đó tuyến y tế cơ sở chiếm tỷ trọng cao. Các TTYT và các trạm gần trung tâm hợp đồng trực tiếp với HEPCO; các trạm vùng sâu, vùng xa thu gom về TTYT để xử lý tập trung. Nước thải ở tuyến cơ sở được xử lý qua hầm tự hoại, đảm bảo yêu cầu môi trường.

Giám sát chặt, hướng dẫn sát sao

PGS.TS. Trần Kiêm Hảo, Giám đốc Sở Y tế TP. Huế cho biết, công tác kiểm tra, giám sát được giao cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố làm đầu mối. Sở thường xuyên hướng dẫn, lồng ghép đánh giá quản lý chất thải trong các đợt thanh - kiểm tra. Sở phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức giao ban chuyên đề, kiểm tra đột xuất và hướng dẫn chi tiết từng cơ sở. Các nội dung quản lý chất thải y tế còn được lồng ghép vào giao ban định kỳ hàng tháng, quý; đồng thời, hàng năm tổ chức hội nghị chuyên đề về điều dưỡng, kiểm soát nhiễm khuẩn và quản lý chất thải.

Thời gian tới, Sở Y tế TP. Huế yêu cầu các cơ sở y tế thực hiện nghiêm Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và quy định liên quan, đồng thời phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu UBND TP. Huế ban hành quy định thu gom, xử lý chất thải nguy hại; hướng dẫn tất cả trạm y tế ký hợp đồng với HEPCO; trạm vùng sâu, vùng xa thu gom về cơ sở chính để xử lý chung.

Một trong những nhiệm vụ được ngành y tế thành phố chú trọng là đánh giá định kỳ hệ thống xử lý nước thải, tăng cường quan trắc, giám sát vận hành; đẩy nhanh các dự án công trình xử lý chất thải y tế đã phê duyệt trong năm 2025; đồng thời, xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố môi trường, trang bị phương tiện phòng ngừa. Ngoài ra, Sở tăng cường tổ chức đào tạo, truyền thông nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân viên và các đối tượng liên quan; thực hiện chế độ báo cáo kết quả quản lý chất thải đúng thời hạn, bảo đảm tính chính xác.

Quản lý tốt chất thải y tế không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn, mà còn là trách nhiệm đối với cộng đồng. Với sự phối hợp chặt chẽ giữa Sở Y tế, các cơ sở khám, chữa bệnh và đơn vị xử lý chuyên trách, công tác quản lý chất thải y tế trên địa bàn đang từng bước chuyên nghiệp, bài bản hơn, góp phần bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng.