Phát động Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 16

Diễu hành hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Giám đốc Sở Y tế TP. Huế Hoàng Trọng Quý nhấn mạnh, sốt xuất huyết Dengue là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do muỗi vằn truyền, hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và vắc -xin chưa được phổ cập rộng rãi. Trong năm 2025, khu vực ASEAN ghi nhận hơn 430 nghìn ca mắc sốt xuất huyết với 758 trường hợp tử vong. Tại Việt Nam, từ đầu năm 2026 đến nay đã ghi nhận 50.372 ca mắc và 5 trường hợp tử vong. Riêng TP. Huế, năm 2025 ghi nhận 426 ca mắc, từ đầu năm 2026 đến nay ghi nhận 100 ca mắc, trong đó có nhiều trường hợp chuyển nặng.

Trước tình hình dịch bệnh còn tiềm ẩn nguy cơ gia tăng trong mùa mưa, Sở Y tế đã chỉ đạo các đơn vị y tế triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như tăng cường giám sát dịch tễ, phát hiện sớm ca bệnh, xử lý triệt để ổ dịch, đẩy mạnh truyền thông giáo dục sức khỏe và chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch. Đồng thời, kêu gọi mỗi người dân, mỗi hộ gia đình chủ động thực hiện các biện pháp diệt lăng quăng, bọ gậy, loại bỏ các vật dụng chứa nước đọng ít nhất mỗi tuần một lần nhằm ngăn chặn nguồn phát sinh muỗi truyền bệnh.

Ngành y tế đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống sốt xuất huyết đến người dân

Lễ phát động là hoạt động hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 16, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về phòng bệnh chủ động, đồng thời thể hiện quyết tâm của ngành Y tế và chính quyền địa phương trong việc kiểm soát hiệu quả dịch sốt xuất huyết trên địa bàn TP. Huế.

Sau lễ phát động, các lực lượng, các tổ chức, các em học sinh và bà con nhân dân cùng hưởng ứng tích cực, quyết tâm thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, hưởng ứng thông điệp “Chính quyền - gia đình - cộng đồng chung tay phòng, chống sốt xuất huyết” và “Không có lăng quăng - không có sốt xuất huyết”.