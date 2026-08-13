Gỡ vướng nút giao Quốc lộ 49A - đường Hồ Chí Minh

Các hộ có ki-ốt kinh doanh trên tuyến.

Vướng mặt bằng, dự án đình trệ

Dự án chỉnh trang nút giao QL 49A - đường Hồ Chí Minh được UBND huyện A Lưới (cũ) phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1091/QĐ-UBND ngày 1/6/2021, với tổng mức đầu tư ban đầu khoảng 4,99 tỷ đồng từ nguồn ngân sách huyện. Sau đó, dự án được điều chỉnh quy mô, nâng tổng mức đầu tư lên 8,5 tỷ đồng.

Theo thiết kế, công trình xây dựng nút giao thông hình xuyến, có đảo trung tâm, tổ chức các tuyến đường cho phương tiện lưu thông vòng quanh. Mặt đường được kết cấu bằng bê tông nhựa, bố trí hệ thống an toàn giao thông và điện chiếu sáng với tổng diện tích thực hiện dự án khoảng 8.500m².

Mục tiêu của dự án nhằm giải quyết bài toán tổ chức giao thông tại khu vực giao cắt giữa QL 49A và đường Hồ Chí Minh, đồng thời góp phần chỉnh trang đô thị, tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp, từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn A Lưới và các khu vực lân cận.

Dự án do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực (BQLDAĐTXDKV) huyện A Lưới làm chủ đầu tư, nay là BQLDAĐTXDKV 2. Công trình được khởi công ngày 22/9/2021. Tuy nhiên, đến ngày 29/12/2022, dự án phải dừng thi công và kéo dài cho đến nay.

Nguyên nhân chủ yếu là do công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) chưa hoàn thành. Cụ thể do vướng mắc liên quan đến 6 hộ dân, trong đó 5 hộ có ki-ốt kinh doanh và 1 hộ có nhà 2 tầng kinh doanh quán cà phê.

5 hộ có ki-ốt kinh doanh này đã ký nhận tiền bồi thường từ năm 2023 và cam kết sau 5 ngày sẽ hoàn trả mặt bằng để phục vụ thi công dự án đường Hồ Chí Minh (giai đoạn 1). Tuy nhiên, đến nay, các hộ trên vẫn tiếp tục kinh doanh, buôn bán tại khu vực này khiến việc thực hiện dự án chỉnh trang nút giao QL 49A - đường Hồ Chí Minh bị ảnh hưởng.

Đối với trường hợp chủ hộ nhà 2 tầng kinh doanh quán cà phê, trước đây cơ quan chức năng đã có quyết định thu hồi đất và được phê duyệt bồi thường thiệt hại về đất, tài sản trên đất với tổng số tiền hơn 688 triệu đồng. Trường hợp này hiện chưa nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng.

Bà Lê Thị Hòa (Kăn Thắm), một trong 5 hộ dân có ki-ốt kinh doanh cho biết: “Các hộ buôn bán tại đây từ nhiều năm, cuộc sống và sinh kế gắn với địa điểm này. Vì vậy, việc di chuyển đến nơi khác khiến người dân lo lắng về điều kiện kinh doanh cũng như sinh kế lâu dài”.

Thực tế này cho thấy, bên cạnh việc xử lý các vấn đề về pháp lý và tiến độ, công tác GPMB cần được thực hiện song hành với tuyên truyền, vận động, giải thích để người dân hiểu rõ mục tiêu, ý nghĩa của dự án nhằm tạo sự đồng thuận.

Sớm thực hiện kết luận thanh tra

Nút giao QL 49A - đường Hồ Chí Minh tại khu vực Bốt Đỏ không đơn thuần là một công trình giao thông. Đây còn là mắt xích quan trọng trong mạng lưới kết nối khu vực miền núi phía tây với trung tâm TP. Huế. Trong khi đó, đường Hồ Chí Minh là tuyến giao thông huyết mạch phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, nông sản... của người dân các xã A Lưới về trung tâm thành phố và ngược lại.

Khi nút giao được hoàn thiện, năng lực tổ chức giao thông tại khu vực sẽ được nâng lên, góp phần bảo đảm an toàn, hạn chế xung đột giao thông và tạo diện mạo khang trang hơn cho cửa ngõ A Lưới. Đây cũng là điều kiện quan trọng để thúc đẩy thương mại, dịch vụ, sản xuất và từng bước hình thành các chuỗi liên kết kinh tế, dịch vụ, du lịch giữa khu vực miền núi A Lưới với các địa phương khác trên địa bàn thành phố.

Việc dự án kéo dài nhiều năm không chỉ làm giảm hiệu quả khai thác hạ tầng, ảnh hưởng đến tổ chức giao thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn tại khu vực nút giao, mà còn tác động đến chuỗi liên kết về vận tải, thương mại, du lịch và phát triển kinh tế của địa phương.

Theo Kết luận thanh tra số 1420/KL-TTr ngày 10/6/2026 của Thanh tra TP. Huế về dự án chỉnh trang nút giao QL 49A - đường Hồ Chí Minh, BQLDAĐTXDKV 2 phải phối hợp với UBND xã A Lưới 3 tổ chức làm việc, tuyên truyền, vận động 5 hộ dân tự di dời ki-ốt, hoàn trả mặt bằng để tiếp tục thi công dự án. Trường hợp các hộ không chấp hành, cơ quan chức năng sẽ tổ chức cưỡng chế theo quy định.

Đối với trường hợp hộ chủ nhà 2 tầng kinh doanh quán cà phê, BQLDAĐTXDKV 2 tiến hành rà soát toàn bộ hồ sơ liên quan đến việc phê duyệt bồi thường thiệt hại về đất và tài sản trên đất; tổ chức thi hành quyết định thu hồi đất theo đúng quy định; tiến hành kiểm kê, kiểm đếm tài sản trên đất trong phạm vi bị ảnh hưởng để tham mưu, phê duyệt phương án bồi thường theo quy định hiện hành.

Ông Hồ Hữu Phú, Phó Giám đốc phụ trách BQLDAĐTXDKV 2 khẳng định: “Đơn vị sẽ nghiêm túc thực hiện Kết luận của Thanh tra TP. Huế, tiếp tục phối hợp với các đơn vị, địa phương và ngành chức năng tuyên truyền, vận động 6 hộ dân bị ảnh hưởng sớm bàn giao mặt bằng; đồng thời, tiến hành các bước theo quy định của pháp luật để dự án sớm triển khai trở lại trong thời gian tới”.