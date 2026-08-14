Giữ thông suốt dữ liệu điện năng vùng cao

Anh Nguyễn Hoàng kiểm tra, lắp đặt thiết bị đo xa trên lưới điện.

Giữ từng điểm đo thông suốt

Anh Nguyễn Hoàng hiện đang phụ trách quản lý hệ thống đo đếm điện tử và đo xa. Đây là hệ thống thu thập chỉ số từ công tơ điện tử của khách hàng, truyền dữ liệu về trung tâm để phục vụ công tác quản lý kỹ thuật, kinh doanh điện năng và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng. Với vai trò đó, chỉ cần một điểm đo mất kết nối hoặc thiết bị truyền dữ liệu gặp sự cố, việc thu thập dữ liệu điện năng có thể bị gián đoạn.

Với sự tận tâm và trách nhiệm, hơn 20 năm qua, anh Nguyễn Hoàng cùng các thành viên trong nhóm luôn âm thầm xử lý, khắc phục các sự cố phát sinh, góp phần bảo đảm hệ thống lưới điện vận hành ổn định. Mỗi ngày, anh Hoàng bắt đầu bằng việc kiểm tra tình trạng kết nối của các điểm đo trên hệ thống. Cùng các thành viên trong nhóm, anh Hoàng rà soát những điểm mất tín hiệu, phân tích nguyên nhân, đánh giá mức độ ảnh hưởng để sắp xếp thứ tự xử lý.

Ở khu vực A Lưới, sau những trận mưa, số lượng điểm đo mất kết nối thường tăng cao. Do đó, anh Hoàng luôn chủ động tham mưu cho lãnh đạo đơn vị bố trí thêm nhân lực; đồng thời cùng đồng nghiệp đến hiện trường khắc phục sự cố. Không ít lần thời gian xử lý sự cố kéo dài, nhưng anh và đồng nghiệp luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ với phương châm “xong việc chứ không xong ngày”, để hệ thống sớm hoạt động bình thường.

Bên cạnh xử lý sự cố, anh Hoàng còn thường xuyên kiểm tra, chỉnh trang hệ thống đo đếm. Mỗi lần đến hiện trường, anh đều rà soát tình trạng công tơ điện tử, hộp bảo vệ, dây dẫn, thiết bị truyền dữ liệu. Những vị trí xuống cấp hoặc lắp đặt chưa hợp lý đều được ghi nhận để đề xuất sửa chữa, thay thế kịp thời.

Cùng tập thể nâng cao hiệu quả công việc

Là trưởng nhóm, anh Nguyễn Hoàng luôn quan niệm hiệu quả công việc không chỉ đến từ sự nỗ lực của mỗi cá nhân mà còn từ sự phối hợp của cả tập thể. Do đó, anh luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp, nhất là những cán bộ mới vào nghề, như cách theo dõi dữ liệu trên phần mềm, nhận biết nguyên nhân mất kết nối đến kỹ năng kiểm tra thiết bị ngoài hiện trường… Nhờ đó, nhiều cán bộ trẻ từng bước làm chủ công việc, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý hệ thống đo đếm tại đơn vị.

Sự tận tâm, trách nhiệm của anh Hoàng góp phần tạo nên kết quả thực hiện nhiệm vụ tích cực của Điện lực A Lưới. Trong quý II năm 2026, tỷ lệ online của hệ thống đo xa đạt 99,54%; riêng tỷ lệ online RF-Spider đạt 99,8%; không có công tơ nào bị offline quá hai ngày. Những con số đó đã minh chứng cho sự tận tụy, trách nhiệm của anh và đội ngũ quản lý vận hành đối với công việc.

Điều đồng nghiệp quý mến ở anh Nguyễn Hoàng không chỉ là chuyên môn vững vàng mà còn là tinh thần trách nhiệm và sự chân thành. Anh sống khiêm nhường, luôn sẵn sàng hỗ trợ mọi người dù công việc thuộc hay không thuộc phần mình phụ trách. Mỗi khi đơn vị cần tăng cường nhân lực hoặc phát sinh nhiều điểm đo mất kết nối, anh chủ động sắp xếp công việc để cùng đồng nghiệp xử lý.

Ông Hồ Long, Trưởng Điện lực A Lưới cho biết: “Anh Nguyễn Hoàng là người có chuyên môn vững, làm việc với tinh thần chủ động, trách nhiệm cao. Điều đơn vị ghi nhận ở anh không chỉ là năng lực chuyên môn mà còn là sự nhiệt tình, chân thành với đồng nghiệp. Khi có công việc phát sinh, anh luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ, phối hợp cùng tập thể để hoàn thành tốt nhiệm vụ chung”.