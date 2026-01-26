Chuyển mình trong mô hình mới

Khám bệnh tại Trạm Y tế xã A Lưới 2

Ấn tượng cơ sở A Ngo

A Ngo là một trong 4 cơ sở của Trạm Y tế xã A Lưới 2, được thành lập từ ngày 1/7/2025 trên cơ sở sáp nhập Trạm Y tế thị trấn A Lưới và trạm y tế các xã Hồng Bắc, Quảng Nhâm. Đến ngày 16/12/2025, Trạm được chuyển giao cho UBND xã quản lý theo Quyết định số 3469/QĐ-UBND của UBND thành phố Huế. Hiện Trạm Y tế xã A Lưới 2 có 26 viên chức, trong đó có 8 bác sĩ.

Bác sĩ CKI Lê Minh Nương, Phó Giám đốc Trạm Y tế xã A Lưới 2 phụ trách cơ sở A Ngo cho biết: Nhờ đội ngũ nhân lực tương đối đầy đủ nên lượng bệnh nhân đến thăm khám tại cơ sở luôn ở mức cao; phương pháp điều trị bằng y học cổ truyền được bà con tin tưởng. Đây là địa bàn sinh sống chủ yếu của đồng bào Tà Ôi, đời sống còn khó khăn, môi trường sống chưa đảm bảo nên ngoài công tác khám, chữa bệnh, trạm còn phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền công tác chăm sóc sức khỏe, vệ sinh môi trường… Nhờ vậy, nhận thức của người dân chuyển biến rõ rệt, tình hình bệnh tật cũng giảm đáng kể.

Ngay sau khi sáp nhập, Trạm Y tế A Lưới 2 xây dựng và triển khai kế hoạch tập huấn cho viên chức, người lao động về kỹ năng giao tiếp, ứng xử nhằm đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

Giám đốc trạm Nguyễn Thị Chưng khẳng định: Mục tiêu “lấy người bệnh làm trung tâm” trong các hoạt động khám, chữa bệnh tiếp tục được trạm quán triệt thường xuyên. Chất lượng khám, chữa bệnh từng bước được cải thiện; công tác hướng đến người bệnh được ưu tiên hàng đầu trong hoạt động chuyên môn, đồng thời đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ người dân.

Năm 2025, công tác khám, chữa bệnh của Trạm Y tế A Lưới 2 ghi nhận tổng số lượt khám BHYT đạt 6.065 lượt. Đặc biệt, để nâng cao sự hài lòng của người bệnh, Trạm thường xuyên cử nhân viên y tế đến tận nhà thăm khám cho bà con. Trong năm 2025, toàn xã A Lưới 2 có khoảng 900 người được khám tại nhà. Trong số này, ngoài các trường hợp cấp cứu đột xuất, phần lớn là người già yếu, mắc bệnh mạn tính nặng và gặp khó khăn trong đi lại.

Cần thêm sự trợ giúp

Sau hơn nửa năm vận hành theo mô hình mới, Trạm Y tế xã A Lưới 2 có nhiều chuyển biến tích cực. Đáng chú ý, công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh, tạo thuận lợi trong triển khai khám, chữa bệnh, góp phần đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, quyền và lợi ích của người bệnh. Trạm cũng chủ động hơn trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Hai khó khăn lớn mà Trạm đang đối mặt là cơ sở vật chất xuống cấp và thiếu hụt nhân lực. Bác sĩ Nguyễn Thị Chưng bày tỏ: Trạm Y tế A Lưới 2 mong tiếp tục nhận được sự quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất; sớm được bố trí nguồn nhân lực đủ thành phần các phòng theo Thông tư số 43/2025/TT-BYT của Bộ Y tế. Bên cạnh đó, do nằm gần Trung tâm Y tế A Lưới, lượng bệnh nhân đến khám tại Trạm không nhiều, nên Trạm Y tế A Lưới 2 mong muốn được điều chỉnh mức tự chủ phù hợp với năng lực thực tế. Qua đó, tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai mô hình chính quyền hai cấp, đồng thời phát huy vai trò then chốt trong chăm sóc sức khỏe toàn dân ở vùng đồng bào dân tộc ít người.