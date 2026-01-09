Venezuela bắt đầu nỗ lực tái thiết các khu vực bị ảnh hưởng

Bà Delcy Rodriguez tại lễ tuyên thệ nhậm chức quyền Tổng thống Venezuela, tại Caracas, ngày 5/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Chính quyền Venezuela đã bắt đầu triển khai các nỗ lực hỗ trợ và tái thiết tại những khu vực bị ảnh hưởng trong các cuộc không kích của Mỹ hồi đầu tháng này, trong bối cảnh nhiều quốc gia trong khu vực và quốc tế lên tiếng bày tỏ quan ngại, kêu gọi tôn trọng luật pháp quốc tế và thúc đẩy một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng tại quốc gia Nam Mỹ.

Phát biểu tại một cuộc họp làm việc ở Caracas, ngày 8/1, quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez cho biết Chính phủ đã khởi động chương trình hành động tập trung vào việc hỗ trợ người dân và khôi phục các khu vực bị tấn công trong các đợt không kích của Mỹ ngày 3/1. Bà nhấn mạnh Venezuela đang dần trở lại, đồng thời khẳng định chính quyền sẽ bảo đảm sự hiện diện của nhà nước tại những nơi bị ảnh hưởng.

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez thông báo Chính phủ đang tiến hành trả tự do cho “một số lượng đáng kể” công dân Venezuela và người nước ngoài bị giam giữ, coi đây là một cử chỉ thiện chí nhằm thúc đẩy hòa bình, chung sống hòa hợp và ổn định xã hội. Ông khẳng định các đợt trả tự do đang được triển khai ngay lập tức như một phần trong nỗ lực tìm kiếm đối thoại và hòa giải.

Trong khi đó, Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva đã điện đàm với Tổng thống Colombia Gustavo Petro và thảo luận về tình hình Venezuela. Theo thông cáo của Chính phủ Brazil, hai nhà lãnh đạo bày tỏ quan ngại sâu sắc trước việc sử dụng vũ lực chống lại Venezuela, cho rằng hành động này vi phạm luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc và chủ quyền quốc gia, đồng thời tạo ra tiền lệ nguy hiểm đối với hòa bình và an ninh khu vực. Hai bên nhất trí rằng cuộc khủng hoảng tại Venezuela cần được giải quyết thông qua các biện pháp hòa bình, đàm phán và tôn trọng ý chí của người dân Venezuela.

Brazil cũng cho biết, theo đề nghị của Caracas, Tổng thống Lula sẽ gửi 40 tấn vật tư và thuốc men, trong đó có các thiết bị phục vụ điều trị thận, nhằm bổ sung cho kho y tế bị ảnh hưởng trong các vụ không kích của Mỹ.

Chính phủ Colombia xác nhận Tổng thống Petro sẽ sớm tiếp đón quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez tại Bogota trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức, nhằm thúc đẩy các nỗ lực xây dựng hòa bình và hỗ trợ một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng tại nước láng giềng.

Ngoài ra, Tổng thống Brazil Lula cũng đã điện đàm với Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum, cùng lên án các cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela và bày tỏ mong muốn hợp tác với Caracas để thúc đẩy hòa bình, đối thoại và ổn định khu vực. Ông Lula đồng thời trao đổi riêng với Thủ tướng Canada Mark Carney về tình hình này.

Thủ tướng Canada Mark Carney và Tổng thống Lula đã tái khẳng định sự ủng hộ đối với một tiến trình chuyển tiếp “hòa bình, thông qua đàm phán và do người Venezuela dẫn dắt”, nhấn mạnh sự cần thiết phải tôn trọng luật pháp quốc tế và nguyên tắc chủ quyền. Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc trước đó cũng cho rằng sự can thiệp quân sự của Mỹ vào Venezuela là hành động vi phạm luật pháp quốc tế.

Về quan hệ đối ngoại, Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela Yvan Gil cho biết, nước này tiếp tục cam kết làm sâu sắc hơn các thỏa thuận kinh tế và thương mại với Trung Quốc, đồng thời bày tỏ cảm ơn sự ủng hộ và đoàn kết của Bắc Kinh trước các cuộc không kích gần đây của Mỹ.

Những diễn biến trên cho thấy tình hình Venezuela tiếp tục thu hút sự quan tâm đặc biệt của khu vực và cộng đồng quốc tế, trong bối cảnh các bên liên quan đều kêu gọi giảm căng thẳng, thúc đẩy đối thoại và tìm kiếm một giải pháp hòa bình, bền vững cho quốc gia Nam Mỹ này.

https://nhandan.vn/venezuela-bat-dau-no-luc-tai-thiet-cac-khu-vuc-bi-anh-huong-post935887.html