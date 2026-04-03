Quan hệ Nga-Mỹ: Một bước tiến quan trọng

ClockThứ Hai, 06/04/2026 08:30
Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược và xung đột quốc tế như “nước sôi lửa bỏng”, quan hệ Nga-Mỹ vừa lóe lên những tín hiệu đáng chú ý. Các diễn biến gần đây không chỉ hé lộ xu hướng vận động mới, mà còn mở ra những kịch bản đối thoại giữa hai quốc gia thời gian tới.

Phép thử với NATOGần 240 “kình ngư” cả nước tranh tài tại Huế“Hai trong một” từ cuộc thi nhan sắc

Một phái đoàn của Duma Quốc gia (Hạ viện) Quốc hội Liên bang Nga vừa kết thúc chuyến công tác đến Washington, chuyến thăm đầu tiên kể từ khi quan hệ Nga-Mỹ lạnh như băng sau xung đột tại Ukraine.

Chuyến thăm đã tạo điều kiện để hai bên trao đổi về nhiều vấn đề, từ tiến trình hòa bình Ukraine, thị thực, đến hợp tác văn hóa và khả năng tổ chức chuyến thăm của các nghị sĩ Mỹ tới Moskva thời gian tới. 

Nhấn mạnh điều quan trọng nhất là Nga và Mỹ, hai siêu cường hạt nhân, phải duy trì đối thoại cởi mở và các kênh liên lạc thông suốt, nữ nghị sĩ Mỹ Anna Paulina Luna khẳng định hai bên sẽ tiếp tục mở rộng đối thoại nghị viện và nỗ lực thúc đẩy hòa bình.

Trong khi đó, Nga cho rằng bất kỳ “cái bắt tay nhẹ” nào phù hợp lợi ích của cả hai nước cũng đáng quý. Moskva hoan nghênh những nỗ lực bền bỉ từ phía Mỹ nhằm bảo đảm các điều kiện thích hợp để đạt được giải pháp cho các vấn đề tại Ukraine.

Vốn được định hình bởi cạnh tranh chiến lược kéo dài nhiều thập niên, quan hệ Nga-Mỹ được cho là đang ở điểm thấp nhất kể từ sau chiến tranh lạnh. Hai bên đối mặt những bức tường bất đồng về an ninh châu Âu, xung đột tại Ukraine, kiểm soát vũ khí và các lệnh trừng phạt kinh tế. Các kênh đối thoại chính thức giữa hai chính phủ bị thu hẹp đáng kể, trong khi lòng tin chiến lược gần như cạn kiệt.

Trong hoàn cảnh đó, bất kỳ hình thức tiếp xúc nào cũng đều mang ý nghĩa nhất định, giúp duy trì sự kết nối tối thiểu. Chuyến thăm Mỹ của phái đoàn Duma Quốc gia Nga vào cuối tháng 3 vừa qua dù mang tính chất nghị viện và được cho là không làm thay đổi ngay lập tức cục diện đối đầu, song vẫn được kỳ vọng giúp làm tan băng phần nào bầu không khí căng thẳng hiện nay.

Cuộc gặp cũng phát đi thông điệp về việc cánh cửa đối thoại chưa hoàn toàn khép lại. Nỗ lực từ hai bên như những viên gạch nhỏ, góp phần duy trì nền tảng cho một cấu trúc quan hệ ổn định hơn trong tương lai.

Ngay sau chuyến thăm Mỹ của phái đoàn nghị sĩ Nga, sự kiện tàu chở dầu Nga cập cảng Cuba để hỗ trợ quốc đảo Caribe đang thiếu hụt năng lượng cũng thu hút nhiều sự chú ý.

Dù Washington đánh giá đây là biện pháp nhân đạo nhằm giảm bớt khó khăn cho người dân Cuba, các nhà quan sát cho rằng, xét từ góc độ hoạch định chính sách, việc tàu Nga cập cảng an toàn giữa sức ép nặng nề từ Mỹ đối với La Habana cũng cho thấy Washington sẵn sàng linh hoạt điều chỉnh chính sách đối ngoại để ứng phó kịp thời với diễn biến quốc tế và bảo vệ lợi ích thực tế.

Đối với những người lạc quan, việc tàu chở dầu Nga cập cảng Cuba cùng chuyến thăm gần đây của các nghị sĩ Nga tới Mỹ mang đến tia hy vọng về khả năng khởi động lại hợp tác Moskva-Washington.

Song, những diễn biến này vẫn chưa thể được coi là dấu hiệu hòa giải toàn diện, khi hai bên vẫn tồn tại nhiều rào cản do khác biệt về chính sách đối nội, đối ngoại và lợi ích chiến lược ở châu Âu, Trung Đông cũng như khu vực châu Á‑Thái Bình Dương.

Từ chuyến thăm ngắn ngày của các nghị sĩ Nga đến sự kiện tàu dầu tại Cuba giữa sức ép cấm vận từ Mỹ, các tín hiệu gần đây cho thấy quan hệ Nga-Mỹ vẫn duy trì trạng thái vừa cạnh tranh, vừa thăm dò, chưa hoàn toàn khép lại đối thoại. Xu hướng “đối đầu có kiểm soát” nhiều khả năng sẽ tiếp tục, khi căng thẳng và hợp tác có thể song hành, còn đối thoại không đồng nghĩa với hòa giải toàn diện.

Bên cạnh các chuyến thăm và sự kiện gần đây, những cuộc tiếp xúc đa phương, như các vòng đàm phán ba bên Nga-Mỹ-Ukraine, vẫn đóng vai trò như “kênh thông tin sống”, giữ cho liên lạc được duy trì và tạo không gian cho các bước đi ngoại giao thận trọng hơn.

Dù còn nhiều bất đồng, việc nối lại đối thoại qua nghị viện và hợp tác trong các vấn đề phi quân sự đã đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực khôi phục các kênh tiếp xúc cần thiết cho hoạch định chính sách tương lai của cả hai bên.

Moskva nhấn mạnh sẵn sàng phát triển quan hệ với Washington một cách sâu rộng và nhanh chóng tương xứng với thiện chí và mong muốn từ phía Mỹ; song cả hai đều hiểu rằng, để xây dựng một mối quan hệ ổn định, vẫn còn một chặng đường dài phía trước.

Theo nhandan.vn
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Quan hệ thú vị giữa văn học và y học

Không chỉ còn là những vấn đề của y học hay sinh học thuần túy, “bệnh tật” và “nỗi đau” đã trở thành những trải nghiệm phổ quát của nhân loại, thấm sâu vào văn chương, nghệ thuật, triết học, tôn giáo và các hệ hình tư duy văn hóa.

Quan hệ thú vị giữa văn học và y học
Tuyên bố mới của Mỹ và Iran về chiến sự tại Trung Đông

Trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang với những diễn biến quân sự dồn dập tại khu vực Trung Đông, các tuyên bố trái chiều liên quan đến khả năng ngừng bắn và kiểm soát eo biển Hormuz đang làm gia tăng bất định đối với an ninh năng lượng toàn cầu.

Tuyên bố mới của Mỹ và Iran về chiến sự tại Trung Đông
Mỹ dỡ bỏ trừng phạt Tổng thống lâm thời Venezuela

Ngày 1/4, chính quyền Mỹ đã dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez - chính trị gia nắm quyền lãnh đạo quốc gia Nam Mỹ sau khi Washington bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro trong chiến dịch quân sự hôm 3/1 tại Caracas.

Mỹ dỡ bỏ trừng phạt Tổng thống lâm thời Venezuela
Vừa hợp tác, vừa cạnh tranh

Sau nhiều tháng trì hoãn, Nghị viện châu Âu (EP) vừa “bật đèn xanh” cho thỏa thuận thương mại giữa Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ, kèm theo một số điều kiện.

Vừa hợp tác, vừa cạnh tranh

