Phát hiện thuốc nổ gần đường ống khí đốt Serbia - Hungary

Các đơn vị quân đội và cảnh sát Serbia đã được điều động tới khu vực gần biên giới Hungary, nơi phát hiện các thiết bị nổ có sức công phá lớn đặt gần đường ống. Lực lượng chức năng phong tỏa nhiều tuyến đường nông thôn và tiến hành kiểm tra diện rộng nhằm bảo đảm an toàn cho người dân cũng như cơ sở hạ tầng hạ tầng trọng yếu.

Hãng thông tấn Tanjug của Serbia đưa tin khoảng 140 binh sĩ và cảnh sát đang tham gia chiến dịch tìm kiếm tại khu vực biên giới Kanjiza với sự phối hợp của các phương tiện trên không.

Trên mạng xã hội, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic cho biết các nhà điều tra đã phát hiện 2 balô chứa các gói thuốc nổ kèm kíp nổ tại khu vực trên, cách đường ống khí đốt chỉ vài trăm mét.

Ông Vucic nhấn mạnh lực lượng chức năng đã kịp thời ngăn chặn một vụ tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng quốc gia. Hiện chưa có thông tin về động cơ vụ việc nhưng cơ quan chức năng đã phát hiện một số dấu vết và đang tiếp tục điều tra.

Sau khi nhận được thông báo của Serbia, Thủ tướng Hungary Viktor Orban thông báo sẽ triệu tập họp khẩn Hội đồng Quốc phòng ngay trong chiều 5/4 theo giờ địa phương.

Trong khi đó, hãng tin RIA Novosti của Nga dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova, bày tỏ quan ngại về vụ việc nói trên.

Tuyến đường ống khí đốt Serbia - Hungary thuộc hệ thống đường ống khí đốt Balkan Stream, một nhánh mở rộng của dự án đường ống TurkStream vận chuyển khí đốt từ Nga tới Serbia và Hungary. Serbia hiện phụ thuộc phần lớn vào khí đốt của Nga với lượng nhập khẩu lên tới 6 triệu m3/ngày ở mức giá chỉ bằng một nửa giá thị trường.

