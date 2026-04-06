Hôm nay, khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Một phiên họp của Quốc hội khóa XV. (Ảnh: Media Quốc hội)

Tiếp nối thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV, những quyết sách đầu tiên của Quốc hội khóa XVI kỳ vọng sẽ mở ra bước chuyển mạnh mẽ trong kiện toàn bộ máy Nhà nước, hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực quản trị quốc gia với hành động quyết liệt hơn, hoạt động hiệu quả hơn, gần dân và vì dân hơn.

Theo đó, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Tổng thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Quốc hội cũng tiến hành bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Quốc hội sẽ quyết định cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ, phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ; phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Dự kiến có khoảng 39 chức danh lãnh đạo cấp cao của Nhà nước ở Trung ương sẽ được Quốc hội bầu và phê chuẩn tại kỳ họp này, đây là nội dung trọng tâm để hoàn thiện bộ máy lãnh đạo cho giai đoạn mới.

Theo quy định của Hiến pháp năm 2013, ngay sau khi được Quốc hội bầu, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao sẽ làm lễ tuyên thệ trước Quốc hội.

Quang cảnh Họp báo về dự kiến Chương trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI ngày 3/4. (Ảnh: Media Quốc hội)

Đặc biệt, khác với thông lệ nhiều nhiệm kỳ trước đây, ngay tại kỳ họp đầu tiên, Quốc hội khoá XVI sẽ bắt tay ngay vào công tác lập pháp: xem xét, cho ý kiến và thông qua 8 dự án luật, 1 nghị quyết quy phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 5 nhóm nội dung về kinh tế-xã hội, tài chính, ngân sách, giám sát và các vấn đề quan trọng khác; đồng thời, xem xét, thảo luận và thông qua hàng loạt nghị quyết quan trọng, đưa ra những quyết sách chiến lược định hình quỹ đạo phát triển của đất nước trong 5 năm tới.

Trước giờ khai mạc Kỳ họp, vào 7 giờ 00 phút sáng 6/4, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các vị đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đại diện các Đoàn đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Vào 8 giờ 00 phút sáng cùng ngày, Phiên khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI diễn ra tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội và được truyền hình, phát thanh trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1), Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV1).

Trước đó, ngày 5/4, Quốc hội đã họp phiên trù bị, nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự kiến chương trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Sau đó, Quốc hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua chương trình Kỳ họp. Cũng tại phiên trù bị, các Đoàn đại biểu Quốc hội đã họp để bầu Trưởng Đoàn, Phó Trưởng Đoàn.

Dự kiến tổng thời gian làm việc của Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI là khoảng 11 ngày, chia thành 2 đợt (Đợt 1: từ ngày 6/4 đến ngày 12/4; Đợt 2: từ ngày 20/4 đến ngày 23/4/2026 và dự phòng ngày 24 và 25/4/2026).

https://nhandan.vn/hom-nay-khai-mac-ky-hop-thu-nhat-quoc-hoi-khoa-xvi-post953433.html