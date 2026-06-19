Trạm Y tế phường Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Bệnh viện Nhân dân Gia Định tổ chức chương trình khám sàng lọc, tầm soát bệnh lý Tim mạch, Đái tháo đường cho người dân trên địa bàn ngày 17/4. (Ảnh: THẾ ANH-ĐÌNH THÌN)

Đây là chính sách an sinh xã hội có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện rõ quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước, lấy con người làm trung tâm của sự phát triển. Khi mỗi người dân được khám sức khỏe định kỳ, dữ liệu sức khỏe được số hóa, hệ thống y tế sẽ có điều kiện quản lý sức khỏe hiệu quả hơn, chuyển từ trạng thái bị động sang chủ động dự báo, phòng ngừa và can thiệp sớm, góp phần giảm gánh nặng chi phí y tế, nâng cao chất lượng cuộc sống và tuổi thọ của nhân dân.

Là một trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học và y tế lớn của cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Chương trình hành động số 08-CTrHĐ/TU ngày 2/3/2026 thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị với quyết tâm chính trị rất cao nhằm hiện thực hóa mục tiêu 100% người dân được khám sức khỏe miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, ngay trong năm 2026. Hiện nay, hệ thống y tế Thành phố Hồ Chí Minh có 170 bệnh viện, trung tâm y tế, 168 trạm y tế; khoảng 12.000 phòng khám tư nhân với hơn 48.000 giường bệnh. Trung bình mỗi năm, các cơ sở y tế tiếp nhận hơn 51 triệu lượt khám ngoại trú và hơn 3,8 triệu lượt điều trị nội trú. Tuy nhiên, với quy mô dân số gần 15 triệu người, việc bảo đảm thực hiện mục tiêu trên trong năm 2026, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị.

Với quyết tâm làm đến cùng, làm hiệu quả của Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Bí thư Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hành động nhanh, phân công rõ trách nhiệm, đo lường bằng kết quả thực tế. Thành phố đã xây dựng và triển khai đề án “Khám sức khỏe và sàng lọc toàn dân giai đoạn 2026-2030” theo hướng bài bản, khoa học, xác định mục tiêu, lộ trình, nguồn lực và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương theo tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ kết quả”. Mục tiêu năm 2026, 100% người dân sinh sống ở 168 phường, xã, đặc khu được khám sức khỏe định kỳ miễn phí ít nhất một lần mỗi năm. Thời gian triển khai bắt đầu từ ngày 25/5 và hoàn thành chậm nhất vào ngày 31/12.

Thành phố Hồ Chí Minh đã chuẩn bị nguồn lực với kinh phí dự kiến hơn 2.500 tỷ đồng để triển khai chương trình khám sức khỏe cho người dân trong năm 2026. Nhân lễ hưởng ứng Ngày Sức khỏe toàn dân năm 2026, thành phố đồng loạt triển khai khám sàng lọc, tầm soát bệnh lý chuyên khoa miễn phí cho người dân trên địa bàn với sự tham gia của 60 bệnh viện.

Ngày 17/4, chương trình khám sức khỏe toàn dân được phát động ở 168 phường, xã và đặc khu với sự tham gia của hơn 100 bệnh viện. Chỉ trong 10 ngày đầu triển khai, chương trình đã ghi nhận hơn 162.000 lượt khám. Theo Giám đốc Sở Y tế Tăng Chí Thượng, kết quả bước đầu cho thấy quyết tâm lớn của thành phố trong hiện thực hóa mục tiêu khám sức khỏe toàn dân, đồng thời khẳng định đây không phải chiến dịch ngắn hạn mà là bước khởi đầu cho quá trình quản lý sức khỏe cộng đồng bền vững, lâu dài.

Điểm nổi bật trong cách làm của Thành phố Hồ Chí Minh là đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng bệnh án điện tử. Đến nay, có 163/164 bệnh viện triển khai thành công bệnh án điện tử; cập nhật cho gần 1,9 triệu em học sinh; dữ liệu khám sức khỏe người cao tuổi cho hơn 600.000 người. Ngành y tế đã tổ chức tập huấn chuyên môn với khoảng 400 điểm cầu nhằm thống nhất quy trình khám, sàng lọc và hoàn thiện mục tiêu thiết lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho toàn bộ người dân ngay trong năm 2026.

Để nâng cao chất lượng y tế cơ sở, thành phố phân bổ nguồn lực y tế chuyên sâu đến các khu vực xa nhất; thực hiện luân phiên bác sĩ chuyên khoa từ tuyến trên về hỗ trợ tuyến cơ sở; mở rộng các hình thức khám sức khỏe linh hoạt. Ngoài khám tại cơ sở y tế, thành phố tổ chức các điểm khám lưu động tại trường học, doanh nghiệp, khu dân cư. Mô hình “Đội chăm sóc sức khỏe liên tục” được thí điểm tại 13 phường, xã phát huy hiệu quả tích cực, sau hơn hai tháng triển khai, hàng nghìn người dân đã được đội ngũ y, bác sĩ đến tận nhà khám, tư vấn và theo dõi sức khỏe.

Thực tiễn tại Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định chủ trương của Đảng đã được cụ thể hóa bằng quyết tâm chính trị cao, giải pháp đồng bộ và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hành động nhanh, phân công rõ trách nhiệm, đo lường bằng kết quả thực tế.

https://nhandan.vn/hien-thuc-hoa-muc-tieu-100-nguoi-dan-duoc-kham-suc-khoe-mien-phi-post971307.html