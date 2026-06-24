Phát triển y tế vùng Nam Đông: Tập trung nguồn lực, đồng bộ giải pháp vì sức khỏe Nhân dân

PGS.TS.Trần Kiêm Hảo, Giám đốc Sở Y tế

Thưa ông, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, vì sao Trung tâm Y tế (TTYT) Nam Đông được tổ chức thành cơ sở của TTYT Phú Lộc? Việc thay đổi mô hình này có ảnh hưởng đến nguồn lực y tế tại địa phương hay không?

Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh (nay là thành phố Huế) về sắp xếp đơn vị hành chính, huyện Phú Lộc mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập huyện Phú Lộc cũ và huyện Nam Đông cũ. Theo quy định, mỗi đơn vị hành chính cấp huyện chỉ tổ chức duy nhất một TTYT. Để đảm bảo hoạt động khám, chữa bệnh được liên tục tại vùng Nam Đông cũ, Sở Y tế đã chỉ đạo hợp nhất thành TTYT huyện Phú Lộc mới. Theo đó, TTYT huyện Nam Đông cũ chuyển thành TTYT huyện Phú Lộc - cơ sở Nam Đông.

Phải khẳng định rằng việc chuyển đổi này không làm giảm nguồn lực mà chỉ giúp tối ưu hóa công tác quản lý chung.

Được biết, TTYT Nam Đông cũ từng được chủ trương ưu tiên hơn 14 tỷ đồng để nâng cấp. Vì sao nguồn vốn này bị chậm trễ, dẫn đến cơ sở vật chất xuống cấp và ngành y tế có giải pháp gì, thưa ông?

Dự án Nâng cấp, mở rộng TTYT huyện Nam Đông cũ có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 14,6 tỷ đồng. Sau khi sắp xếp mô hình mới, dự án được bàn giao sang Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 3. Quá trình chuyển giao thủ tục trong bối cảnh bộ máy mới cần thời gian hoàn thiện pháp lý nên tiến độ bị chậm so với kỳ vọng.

Để tháo gỡ nút thắt này, Sở Y tế đã chủ động rà soát, báo cáo UBND thành phố và Sở Tài chính nhằm xác định rõ nhu cầu, quy mô đầu tư, đồng thời đánh giá toàn diện hiện trạng xuống cấp của cơ sở Nam Đông. Chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan để thúc đẩy tiến độ giải ngân, sớm triển khai thi công trên thực địa.

Sở Y tế có chủ trương đưa cơ sở 2 Nam Đông phát triển ngang bằng với các trung tâm khác như Bình Điền, Quảng Điền, Phú Vang... Vậy giải pháp nâng cao chất lượng cho cơ sở này trong thời gian tới là gì, thưa ông?

Ngay khi có chủ trương đưa cơ sở 2 Nam Đông trở thành TTYT khu vực Nam Đông độc lập thuộc Sở Y tế, tách ra khỏi TTYT Phú Lộc, chúng tôi đã yêu cầu TTYT Phú Lộc tiến hành đề án tái cơ cấu các khoa phòng tại đây. Mục tiêu là bố trí đầy đủ vật tư, thiết bị và nhân lực theo quy định để cơ sở này hoạt động độc lập, ngang hàng với các trung tâm y tế khác như Phú Vang, Quảng Điền...

Sau khi TTYT Nam Đông được thành lập lại và đi vào hoạt động chính thức, Sở Y tế tiếp tục rà soát, đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ để kịp thời khắc phục các khó khăn phát sinh.

Trước phản ánh của người dân về tình trạng thiếu thuốc chữa bệnh, ngành y tế tổ chức cung ứng và có giải pháp gì để đảm bảo quyền lợi cho bệnh nhân, đặc biệt là tại vùng Nam Đông?

Qua kiểm tra, tình trạng thiếu thuốc tại Nam Đông không xảy ra mang tính hệ thống mà chỉ là thiếu hụt cục bộ một vài mặt hàng trong thời điểm chuyển giao. Ngay khi xuất hiện tình trạng này, đơn vị đã chủ động điều tiết, thay thế bằng thuốc khác cùng nhóm dược lý để đảm bảo phác đồ điều trị liên tục cho người bệnh.

Để giải quyết triệt để, chúng tôi chỉ đạo các đơn vị rà soát chặt chẽ quy trình đấu thầu, bảo đảm tính chủ động. Song song đó, ngành bắt buộc các cơ sở phải có kế hoạch dự trữ thuốc tồn kho tối thiểu đủ dùng trong một quý. Sở sẽ tăng cường thanh tra, chấn chỉnh các vướng mắc, quyết không để người dân bị thiếu các loại thuốc thiết yếu.

Có ý kiến cho rằng hệ thống trạm y tế các xã như Khe Tre, Nam Đông, Long Quảng và nhiều trạm khác còn yếu và thiếu. Giải pháp căn cơ nào sẽ được áp dụng để nâng cao năng lực tuyến y tế xã, thưa ông?

Thẳng thắn nhìn nhận, một số trạm y tế hiện vẫn gặp khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực. Đây là hạn chế lớn đã được ngành y tế cùng chính quyền địa phương nhận diện rõ để tập trung khắc phục.

Theo quy định, UBND cấp xã quản lý toàn diện trạm y tế, chịu trách nhiệm đầu tư hạ tầng, nhân lực; Sở Y tế chịu trách nhiệm chỉ đạo về chuyên môn. Do đó, việc nâng cao năng lực y tế cơ sở phải gắn liền với trách nhiệm sát sao của cả hai phía.

Vừa qua, Sở Y tế đã tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kỹ năng quản lý cho lãnh đạo trạm y tế và phòng văn hóa - xã hội cấp xã, hướng dẫn sâu về công tác tài chính, dược, đấu thầu, chuyển đổi số... Nhờ vậy, năng lực điều hành và chất lượng tham mưu của tuyến xã đã được nâng lên rõ rệt.

Thời gian tới, Sở Y tế sẽ phối hợp với địa phương rà soát thực trạng, xây dựng lộ trình nâng cấp hạ tầng từng trạm đúng chuẩn. Ngành cũng hướng dẫn các trạm xây dựng danh mục trang thiết bị phù hợp, tránh lãng phí. Về mặt con người, chúng tôi chú trọng tăng cường đào tạo, chuyển giao kỹ thuật từ tuyến trên xuống tuyến dưới. Giải pháp then chốt cuối cùng là đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai rộng rãi sổ sức khỏe điện tử và các ứng dụng y tế thông minh.

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!