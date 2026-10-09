Khai mạc Hội nghị Khoa học Lão khoa Cố đô lần thứ III năm 2026

Lãnh đạo Hội Lão khoa Việt Nam tặng hoa chúc mừng hội nghị

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh già hóa dân số đang đặt ra nhiều thách thức đối với hệ thống y tế. Theo số liệu được trình bày tại hội nghị, tỷ lệ người từ 60 tuổi trở lên tại Việt Nam đạt khoảng 12% vào năm 2022 và dự báo tăng lên 28% vào năm 2050. Cùng với xu hướng này, số người cao tuổi mắc các bệnh mạn tính ngày càng gia tăng, kéo theo nhu cầu chăm sóc sức khỏe chuyên sâu, liên tục và toàn diện.

Phát biểu khai mạc, GS.TS. Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, nhấn mạnh mục tiêu xây dựng hội nghị trở thành diễn đàn khoa học thường niên, tạo điều kiện để các chuyên gia, cán bộ y tế cập nhật kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm và thảo luận những vấn đề thực tiễn trong chăm sóc người cao tuổi. Chủ đề năm nay tập trung vào hai định hướng xuyên suốt là chủ động dự phòng sớm và tổ chức điều trị toàn diện, phù hợp với đặc điểm đa bệnh lý, sử dụng nhiều loại thuốc và nhu cầu chăm sóc phức tạp của người cao tuổi.

Tại hội nghị, hơn 50 báo cáo khoa học được trình bày, tập trung vào các lĩnh vực như quản lý đái tháo đường ở người cao tuổi, phục hồi chức năng lão khoa, lão hóa miễn dịch và hiệu quả dự phòng bằng vaccine, suy giảm chức năng phổi, kiểm soát huyết áp, suy tim, loãng xương, bệnh thận mạn và các rối loạn chuyển hóa.

Đáng chú ý, các chuyên gia tập trung trao đổi về phương pháp kiểm soát huyết áp theo hướng cá thể hóa ở người cao tuổi có nhiều bệnh lý đi kèm; quản lý đái tháo đường típ 2, bệnh gan nhiễm mỡ liên quan đến rối loạn chuyển hóa và hội chứng tim - thận - đái tháo đường - gan - chuyển hóa. Những nội dung về chăm sóc người bệnh rất cao tuổi, quản lý tình trạng đa bệnh lý, đa thuốc và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chăm sóc sức khỏe cũng được đề cập.

Bên cạnh hoạt động báo cáo khoa học, chương trình đào tạo liên tục về lão khoa được tổ chức nhằm cập nhật kiến thức và nâng cao năng lực thực hành cho đội ngũ cán bộ y tế. Các chuyên đề tập trung vào điều trị suy tim, tăng huyết áp chưa kiểm soát, chẩn đoán và điều trị sa sút trí tuệ, lựa chọn thuốc chống đông ở bệnh nhân rung nhĩ cao tuổi, dự phòng bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) ở bệnh nhân đái tháo đường và quản lý các triệu chứng thường gặp ở người cao tuổi.

Thông qua hội nghị, BVTW Huế tiếp tục thúc đẩy trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường kết nối chuyên môn giữa các cơ sở y tế. Đây cũng là dịp cập nhật những tiến bộ trong lĩnh vực lão khoa, hướng đến nâng cao hiệu quả điều trị, chất lượng chăm sóc và chất lượng sống cho người cao tuổi trước yêu cầu ngày càng cao của công tác chăm sóc sức khỏe trong bối cảnh già hóa dân số.