Đổi mới tư duy, hành động quyết liệt

Quảng Điền hướng đến mục tiêu: Xây dựng nền hành chính công vì người dân phục vụ

Xây dựng nông thôn mới từ tư duy đổi mới

Xã Quảng Điền được sáp nhập từ thị trấn Sịa và các xã Quảng Phước, Quảng An, Quảng Thọ cũ. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ xã Quảng Điền xác định rõ phương châm lãnh đạo: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng” - coi đây là kim chỉ nam trong triển khai thực hiện nghị quyết, nhất là trong xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao.

Trên cơ sở quy hoạch tổng thể mang tính đồng bộ, hiện đại, nhưng vẫn gìn giữ bản sắc làng quê truyền thống, Đảng ủy xã đã chỉ đạo lựa chọn, triển khai các công trình trọng điểm có tính kết nối vùng. Tất cả các dự án xây dựng NTM đều nhận được sự đồng thuận cao từ người dân nhờ làm tốt công tác dân vận.

“Trước những vấn đề dù lớn hay nhỏ, nếu nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân thì việc khó cũng thành dễ. Muốn làm được điều đó, tất cả chủ trương, chính sách có liên quan đến người dân cần phải được công khai, minh bạch. Khi người dân hiểu, tin và đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền thì chắc chắn mọi việc sẽ đạt kết quả cao nhất”, ông Bùi Bình, người dân tổ dân phố Thạch Bình, xã Quảng Điền chia sẻ.

Quan điểm nhất quán trong lãnh đạo của Đảng bộ xã về xây dựng NTM không chỉ dừng lại ở việc hoàn thành các tiêu chí “cứng” trong Bộ tiêu chí Quốc gia, mà chú trọng nâng cao thực chất chất lượng sống của người dân. Nhờ đó, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM ở Quảng Điền được triển khai bài bản, có chiều sâu, phù hợp với đặc thù địa phương.

Các tiêu chí đều được phân công rõ ràng cho tổ chức Đảng, đoàn thể phụ trách; cán bộ, đảng viên được giao nhiệm vụ cụ thể gắn với từng địa bàn dân cư. Đến nay, xã Quảng Điền đã đạt 14/19 tiêu chí xã NTM nâng cao, nổi bật ở các tiêu chí như: Môi trường, thu nhập, y tế, giáo dục và quốc phòng - an ninh.

Đảng bộ xã Quảng Điền xem văn hóa - xã hội là nền tảng tinh thần để phát triển bền vững. Việc bảo tồn di tích, phát huy bản sắc làng quê truyền thống, tổ chức các hoạt động lễ hội, thể thao… được duy trì thường xuyên, tạo nên sợi dây kết nối giữa quá khứ - hiện tại - tương lai trong đời sống cộng đồng.

Công tác an sinh xã hội được đảm bảo với nhiều mô hình hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, người yếu thế. Công tác “đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo đời sống gia đình chính sách được triển khai hiệu quả. Công tác giảm nghèo bền vững được quan tâm chỉ đạo và đạt được kết quả tích cực, tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều) đến năm 2025 còn dưới 0,34%. Trong nhiệm kỳ, xã đã thành lập mới 25 doanh nghiệp và 60 hộ kinh doanh cá thể, nâng tổng số lên 61 doanh nghiệp và 462 hộ - một con số ấn tượng đối với vùng đất thuần nông.

Trong tổng số hơn 717 tỷ đồng vốn đầu tư toàn xã giai đoạn 2021 - 2025, có đến 62% đến từ Nhân dân và các thành phần kinh tế. Con số ấy phản ánh sự đồng thuận sâu sắc, niềm tin lớn của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng, là sức mạnh mềm quan trọng để địa phương hiện thực hóa các mục tiêu lớn.

Phát huy sức mạnh toàn dân

Đảng bộ xã Quảng Điền luôn xác định rõ nhiệm vụ then chốt, đó là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Sinh hoạt chi bộ được đổi mới theo hướng chuyên đề, phát huy dân chủ nội bộ nhưng vẫn đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định; kịp thời phát hiện, uốn nắn những biểu hiện lệch chuẩn trong tư tưởng, đạo đức, tác phong.

Công tác phát triển đảng viên mới được chú trọng, nhất là trong lực lượng trẻ và tại các chi bộ còn khó khăn. Trong nhiệm kỳ qua, toàn Đảng bộ xã Quảng Điền đã kết nạp được 82 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên toàn đảng bộ xã lên 1.294 đảng viên.

Đảng bộ xã Quảng Điền bước vào nhiệm kỳ mới với yêu cầu cao hơn, khi xã trở thành đơn vị hành chính mở rộng. Trên nền tảng đã được xây dựng vững chắc, Đảng bộ và chính quyền xã đã xác định 4 chương trình trọng điểm nhằm hiện thực hóa khát vọng phát triển.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quảng Điền, ông Lê Ngọc Bảo khẳng định: “Quảng Điền quyết tâm thực hiện thắng lợi 4 chương trình trọng điểm: Phát triển nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu; chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính; phát triển du lịch, dịch vụ gắn với kinh tế tư nhân; xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao - tiến tới đô thị loại IV. Để đạt kết quả cao, bên cạnh sự lãnh, chỉ đạo của Đảng, còn sự đồng hành cùng chính quyền và người dân. Phát huy sức mạnh toàn dân, dựa vào dân là bài học xuyên suốt trong quá trình lãnh, chỉ đạo của Đảng bộ xã”.

Quảng Điền đang từng bước vươn lên trở thành biểu tượng của sự phát triển hài hòa giữa nông thôn và đô thị, giữa truyền thống và hiện đại. Đó là nền tảng vững chắc để xã Quảng Điền phấn đấu đến năm 2030 đạt chuẩn xã NTM nâng cao, hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại IV, hình thành từ 3 đến 4 tuyến đường kiểu mẫu, văn minh, hiện đại - xứng đáng với vai trò trung tâm động lực mới của vùng hạ lưu sông Bồ.