Giữ vững “lá chắn” y tế trước thời tiết cực đoan

Kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân bị hen nặng tại Trung tâm Y tế Phú Xuân

Gia tăng dịch bệnh

Thời tiết giao mùa, biến đổi thất thường là điều kiện thuận lợi làm gia tăng các bệnh lý đường hô hấp, tim mạch, tiêu hóa, nhất là ở người cao tuổi và các đối tượng có bệnh nền. Ông Hồ Bảy, trú tại phường Kim Long cho biết, tháng 12/2025 ông đã ba lần phải nhập viện vì viêm phế quản mạn tính. Cứ mỗi lần trở trời là ông khó thở, nếu không nhập viện kịp thời thì rất nguy hiểm.

Theo bác sĩ Tôn Thất Độ, Trưởng khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc, Trung tâm Y tế Phú Xuân, trong những đợt thời tiết biến động mạnh, mỗi ngày đơn vị tiếp nhận từ 5 đến 8 bệnh nhân mắc hen phế quản, viêm phế quản nặng, trong đó nhiều ca phải hỗ trợ thở máy. Trước áp lực gia tăng bệnh nhân, Trung tâm đã chủ động bố trí nhân lực, trang thiết bị, tổ chức trực cấp cứu 24/24 giờ nhằm kịp thời xử trí các trường hợp chuyển nặng, hạn chế tối đa nguy cơ tử vong.

Tại Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Trung ương Huế, hiện số ca bệnh liên quan đến cúm mùa, sốt, nhiễm trùng đường tiêu hóa tăng gần 30% so với thời điểm cuối hè. “Thời tiết lúc mưa, lúc nắng cùng với nhiệt độ thay đổi đột ngột khiến các thành viên trong gia đình thay nhau ốm. Các con tôi bị tiêu chảy, cảm cúm còn chồng thì sốt phải nhập viện nên một lúc tôi phải chăm sóc 3 người”, chị Ánh Dương, trú tại phường Thuận Hóa chia sẻ.

Cùng với năng lực điều trị và chăm sóc bệnh nhân ở các bệnh viện, trung tâm y tế, ở góc độ y tế dự phòng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Huế (CDC Huế) xác định, thời tiết cực đoan và biến đổi khí hậu là những yếu tố làm tăng khả năng phát sinh và lan rộng các dịch bệnh truyền nhiễm. Mưa lũ kéo dài, ngập úng cục bộ khiến môi trường nước bị ô nhiễm, tạo điều kiện cho muỗi và mầm bệnh phát triển; trong khi nắng nóng gay gắt lại làm tăng nguy cơ các bệnh tiêu chảy, sốt xuất huyết, tay chân miệng và cúm mùa.

Giảm số ca mắc và giảm tỷ lệ tử vong

Theo BSCKII. Thái Văn Tuấn, Giám đốc CDC Huế, trước diễn biến ngày càng cực đoan của thời tiết, đơn vị tăng cường giám sát dịch tễ, theo dõi chặt chẽ các bệnh truyền nhiễm có nguy cơ gia tăng sau mưa lũ và các bệnh lây truyền qua nguồn nước. Đồng thời, tổ chức xử lý môi trường, khử khuẩn nguồn nước sinh hoạt tại các khu vực bị ảnh hưởng. Ngoài ra, đơn vị đẩy mạnh công tác truyền thông, hướng dẫn người dân chủ động thực hiện các biện pháp vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, ăn chín uống sôi và phòng, chống muỗi truyền bệnh.

“Với phương châm chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm, xử lý nhanh, CDC Huế luôn sẵn sàng nhân lực, vật tư, hóa chất để ứng phó kịp thời với mọi tình huống dịch bệnh phát sinh do tác động của thời tiết cực đoan, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng”, bác sĩ Tuấn nhấn mạnh.

Trước bối cảnh đó, ngành y tế thành phố xác định hai mục tiêu trọng tâm trong công tác phòng, chống dịch bệnh là giảm số mắc và giảm tỷ lệ tử vong. Theo đó, hệ thống y tế từ thành phố đến cơ sở được yêu cầu tăng cường giám sát, phát hiện sớm ca bệnh; xử lý triệt để các ổ dịch; duy trì các đội phản ứng nhanh, bảo đảm đầy đủ thuốc, vật tư, trang thiết bị theo phương châm “4 tại chỗ”. Các cơ sở điều trị cũng chủ động xây dựng phương án thu dung, phân luồng bệnh nhân, sẵn sàng thành lập bệnh viện dã chiến khi cần thiết, bảo đảm công tác cấp cứu và điều trị diễn ra liên tục, an toàn cho người dân.

Năm 2026, trong bối cảnh dự báo thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, ngành y tế TP. Huế xác định công tác phòng, chống dịch bệnh vẫn là nhiệm vụ trọng tâm, mang tính lâu dài. Với sự chủ động, quyết liệt của ngành y tế, sự phối hợp đồng bộ của các cấp, các ngành và ý thức phòng bệnh của người dân, công tác kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn được kỳ vọng sẽ tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần bảo vệ và nâng cao sức khỏe cộng đồng trong điều kiện khí hậu ngày càng khắc nghiệt.