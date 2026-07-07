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Thế giới

Africa CDC: Dịch Ebola đang lan nhanh nhất từ trước đến nay

ClockThứ Sáu, 10/07/2026 08:19
Dịch Ebola đã cướp đi sinh mạng của 600 người trong tổng số 1.759 ca nhiễm được xác nhận ở CHDC Congo kể từ khi bùng phát từ giữa tháng 5 - đợt lây lan nhanh nhất từ trước đến nay.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật hoàn thành đợt giám sát phòng, chống tác hại thuốc lá Giám sát hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá tại các cơ quan, đơn vịKhởi động kế hoạch ứng phó dịch Ebola tại châu Phi

Nhân viên y tế làm việc tại trung tâm điều trị Ebola ở Bunia, tỉnh Ituri, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN) 

Ngày 9/7, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi (Africa CDC) cho biết dịch Ebola ở Cộng hòa Dân chủ Congo đang là đợt dịch "lây lan nhanh nhất" từ trước đến nay.

Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đợt dịch đã cướp đi sinh mạng của 600 người trong tổng số 1.759 ca nhiễm được xác nhận ở Cộng hòa Dân chủ Congo kể từ khi bùng phát từ giữa tháng 5.

Phát biểu với báo giới, người đứng đầu bộ phận chuẩn bị và ứng phó khẩn cấp của Africa CDC, ông Wessam Mankoula, nhấn mạnh: "Đây là đợt bùng phát Ebola lây lan nhanh nhất từ trước đến nay, không chỉ so với các đợt bùng phát của chủng Bundibugyo trước đây, mà còn so với tất cả các chủng khác của virus Ebola."

Theo ông, tốc độ lây lan nhanh hơn khả năng ứng phó và nhanh hơn việc triển khai các nguồn lực để kiểm soát tình hình.

Đợt bùng phát hiện tại ở Cộng hòa Dân chủ Congo do chủng Bundibugyo hiếm gặp gây ra, chưa có vaccine và phương pháp điều trị được phê duyệt.

Theo số liệu của WHO, tỷ lệ tử vong trong đợt dịch này lên tới 34%.

https://nhandan.vn/africa-cdc-dich-ebola-dang-lan-nhanh-nhat-tu-truoc-den-nay-post974685.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: AfricaCDCDịch Ebola
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