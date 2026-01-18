Đỡ đẻ thành công ca sinh đôi trên xe khách Bắc - Nam

Cán bộ y tế đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên xe khách. Ảnh: BVCC

Trước đó, tối 24/1, sản phụ mang song thai, trú tại tỉnh Gia Lai cùng con nhỏ 2 tuổi di chuyển trên xe khách đường dài từ Gia Lai ra các tỉnh phía Bắc. Khi xe đi qua địa bàn xã Chân Mây - Lăng Cô, sản phụ bất ngờ có dấu hiệu chuyển dạ, đau bụng dữ dội. Trước tình huống khẩn cấp, nhà xe đã nhanh chóng đưa sản phụ đến Trạm Y tế xã Chân Mây - Lăng Cô để được hỗ trợ.

Nhận định đây là ca sinh nở có nguy cơ cao do sản phụ mang song thai và đang di chuyển đường dài, bác sĩ Trưởng trạm cùng một nữ hộ sinh đã mang theo đầy đủ dụng cụ y tế, trực tiếp theo xe khách đưa sản phụ về Trung tâm Y tế Phú Lộc cơ sở Chân Mây nhằm đảm bảo an toàn cho cả mẹ và thai nhi. Tuy nhiên, khi xe chưa kịp đến nơi, sản phụ đã bước vào giai đoạn sinh cấp.

2 trẻ sơ sinh được chăm sóc tại Trung tâm Y tế Phú Lộc, cơ sở Chân Mây

Trong điều kiện không gian chật hẹp trên xe khách, các cán bộ y tế đã bình tĩnh xử trí, thực hiện các thao tác chuyên môn cần thiết và đỡ đẻ thành công cho sản phụ ngay trên xe. Hai bé trai song sinh chào đời an toàn, với cân nặng lần lượt khoảng 1.700 gram và 1.800 gram.

Sau khi sinh, sản phụ cùng hai trẻ sơ sinh được chuyển về Trung tâm Y tế Phú Lộc cơ sở Chân Mây để tiếp tục theo dõi và chăm sóc. Đến nay, sức khỏe của cả mẹ và hai bé đều cơ bản ổn định.