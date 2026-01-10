Kế hoạch chăm sóc sức khỏe cho người dân táo bạo của Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Thư ký Báo chí Nhà trắng Karoline Leavitt giải thích rằng, dự luật được xây dựng trên nền tảng thực tiễn nhằm giải quyết triệt để các nguyên nhân “thổi” chi phí y tế tăng cao. Bước đi đầu tiên trong kế hoạch là “hạ nhiệt” giá thuốc kê đơn thông qua Sáng kiến “Quốc gia được ưu đãi nhất” của Tổng thống Trump. Với sáng kiến này, ông chủ Nhà trắng kỳ vọng người dân Mỹ sẽ chỉ phải trả mức giá thuốc thấp hơn hoặc bằng các nước khác, chứ không phải là cái giá trên trời như hiện nay. Kế hoạch cũng giúp người tiêu dùng có quyền mua các loại thuốc đã được kiểm định, lưu hành rộng rãi mà không cần đơn của bác sĩ.

Bước đi tiếp theo là chấm dứt hàng tỷ USD trợ cấp từ ngân sách cho các tập đoàn bảo hiểm. Thay vào đó, các khoản ngân sách này sẽ được chuyển trực tiếp đến người dân Mỹ, cho phép họ tự do lựa chọn một cách linh hoạt gói bảo hiểm phù hợp nhu cầu cá nhân và gia đình. Chính quyền Tổng thống Trump khẳng định, sẽ tiếp tục hỗ trợ chương trình chia sẻ gánh nặng chi phí y tế, đồng thời cương quyết cắt bỏ các khoản hoa hồng, những cái “bắt tay dưới gầm bàn” giữa hãng dược và cơ sở y tế.

Kế hoạch Chăm sóc sức khỏe vĩ đại yêu cầu mọi cơ sở y tế và hãng bảo hiểm có liên kết với hai chương trình bảo hiểm Medicare và Medicaid phải công khai minh bạch bảng giá và các loại phí dịch vụ. Mục tiêu là nhằm chấm dứt tình trạng có những hóa đơn y tế cao bất thường, vốn tồn tại nhức nhối nhiều năm qua gây thiệt hại không nhỏ tới túi tiền của người dân Mỹ. Chính sách này được người dân Xứ Cờ hoa hồ hởi đón nhận, nhưng cho đến nay vẫn chưa được thực thi triệt để.

Dự thảo luật cũng buộc các tập đoàn bảo hiểm phải sớm công bố các mức phí, các khoản chi trả, bồi thường một cách đơn giản và dễ hiểu nhất. Theo chính quyền Tổng thống Trump, việc minh bạch hóa sẽ giúp người dân Mỹ đưa ra các quyết định sáng suốt khi lựa chọn gói bảo hiểm y tế, chứ không phải đứng trước một mê cung chằng chịt các quy định, điều kiện, quyền lợi phức tạp, khó hiểu và không rõ ràng của hệ thống bảo hiểm hiện nay.

Nhiều người dân Mỹ không giấu được niềm vui khi biết Kế hoạch sẽ tài trợ cho chương trình giảm chi phí đồng chi trả cho các gói bảo hiểm y tế, qua đó giúp họ tiết kiệm ít nhất 36 tỷ USD và giảm hơn 10% chi phí của các gói bảo hiểm Obamacare.

Tiếp sức cho Kế hoạch Chăm sóc sức khỏe vĩ đại, Hạ viện Mỹ cũng gấp rút thông qua dự luật ngân sách bổ sung trị giá gần 80 tỷ USD với tỷ lệ áp đảo 341 thuận và 79 chống. Thật ra, động thái này của Hạ viện Mỹ chủ yếu là nhằm tránh nguy cơ đóng cửa chính phủ vào cuối tháng 1 này. Gói chi tiêu bổ sung được Hạ viện nhanh chóng thông qua thể hiện sự đồng thuận lưỡng đảng hiếm hoi trong lịch sử Xứ Cờ hoa.

Tuy nhiên, việc thông qua ngân sách chưa bao giờ “thuận buồm xuôi gió” dù là với đảng Dân chủ hay Cộng hòa. Vấn đề ngân sách luôn là con bài được đưa lên bàn đàm phán trong những thời điểm khó khăn nhất. Ngân sách cho Bộ An ninh nội địa (DHS) hiện cũng không nằm ngoài ván bài như vậy.

Đảng Dân chủ đe dọa sẽ không ủng hộ bất kỳ dự luật nào do phe Cộng hòa đề xuất về bổ sung ngân sách cho DHS nếu không cam kết chấm dứt sự lạm quyền trong hoạt động của Cơ quan thi hành Luật Di trú và Hải quan (ICE). Sức ép này vốn xuất phát từ vụ nhân viên ICE nổ súng, mà DHS cho là “chẳng may”, khiến một người dân Mỹ thiệt mạng. Vụ việc gây rạn nứt trong nội bộ Xứ Cờ hoa về vai trò, quyền hạn và trách nhiệm pháp lý của nhân viên công vụ, cũng như làn sóng bất bình của người dân.

Nhà trắng khẳng định, dự luật Kế hoạch Chăm sóc sức khỏe vĩ đại của chính quyền Tổng thống Trump là một chương trình toàn diện và táo bạo nhằm giảm bớt gánh nặng chi phí y tế cho người dân. Tuy vậy, theo nhận định của giới quan sát, dự luật này nếu được Hạ viện và Thượng viện Mỹ thông qua, cũng phải “trầy da tróc vẩy” trên bàn đàm phán.

