Điểm tựa để giáo viên A Lưới yên tâm bám bản

HNN - Giữa những bộn bề khó khăn của đời sống và công việc nơi vùng cao, thông tin về việc điều chỉnh tăng lương từ ngày 1/1/2026 đã củng cố niềm tin để giáo viên A Lưới yên tâm bám trường, bám lớp.

Nâng bước học trò giữa đại ngànTrò đến lớp, thầy vui!Cùng cô giáo Pa Cô vận động học sinh đến lớp

 Chính sách tiền lương sẽ giúp giáo viên vùng cao yên tâm gắn bó với nghề. Ảnh: Thu Hằng

chuyện ấy hiện rõ hơn khi nhìn vào thực tế ở Trường THCS - THPT Hồng Vân, một trong những điểm trường còn nhiều khó khăn ở vùng cao A Lưới. Trường có hơn 90% học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Đường đến trường của nhiều em còn gập ghềnh, xa xôi. Có em phải vượt quãng đường hơn 30km mỗi ngày. Cuộc sống còn khó khăn, thiếu thốn nên không ít em phải nghỉ học giữa chừng. Hiểu rõ hoàn cảnh đó, giáo viên nơi đây đã kiêm nhiều vai, từ người thầy đứng lớp, người luôn lắng nghe, động viên học sinh đến trực tiếp vận động các em quay lại trường, rồi trở thành cầu nối giữa nhà trường và gia đình.

Thầy giáo Hà Văn Thuận, giáo viên Trường THCS - THPT Hồng Vân, người có gần 20 năm gắn bó với nghề dạy học ở  A Lưới cho hay: Vượt qua điều kiện thiếu thốn, chính tình cảm gắn bó với học sinh vùng cao khiến nhiều giáo viên không có tư tưởng bỏ nghề, hay chuyển trường nữa. Thậm chí, nhiều thầy cô gặp được “một nửa của mình” ở đây rồi lập gia đình, sinh con và chọn gắn bó với A Lưới trọn đời nghề dạy học.

Sự gắn bó ấy không phải lúc nào cũng dễ dàng, bởi đời sống của giáo viên vùng cao còn thiếu thốn. Nhiều giáo viên ở A Lưới sống ở nhà công vụ chật hẹp, cuối tuần mới tranh thủ về xuôi thăm gia đình. Mùa mưa đến, đường sá sạt lở, không ít thầy cô đành ăn ở tập trung tại trường suốt nhiều ngày, vừa lo an toàn, vừa giữ cho lớp học không bị gián đoạn.

Cô Nguyễn Thị Thu Hằng, Hiệu trưởng Trường THPT A Lưới cho biết, hiện nay, nhà trường có 63 cán bộ, giáo viên, nhân viên; trong đó, có 10 giáo viên trẻ từ TP. Huế tình nguyện lên công tác giảng dạy. Các thầy cô đều xác định tinh thần gắn bó lâu dài để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ở vùng sâu, vùng xa.

Theo cô Hằng, đời sống của giáo viên vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là giáo viên trẻ có hệ số lương thấp và giáo viên công tác xa gia đình. Dù điều kiện sinh hoạt, đi lại và cơ sở vật chất đã từng bước được cải thiện, song vẫn còn không ít hạn chế. Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường luôn đoàn kết, chia sẻ; đồng thời, Ban giám hiệu chủ động quan tâm, hỗ trợ trong khả năng có thể để thầy cô yên tâm công tác.

Trong bối cảnh ấy, mỗi chính sách liên quan đến chế độ tiền lương đều được giáo viên vùng cao đặc biệt quan tâm. Nhiều giáo viên ở  A Lưới bày tỏ, nếu được hưởng hệ số lương đặc thù sẽ giúp giáo viên bớt lo toan về tài chính. Từ đó, dành nhiều thời gian và tâm huyết hơn cho việc nâng cao chuyên môn, đổi mới phương pháp giảng dạy, mang đến cho học sinh những giờ học hiệu quả và hứng thú hơn.

Đó cũng là mong mỏi chung của những người đang ngày ngày bám trường, bám lớp nơi miền núi. “Chúng tôi mong đợt điều chỉnh tiền lương lần này sẽ thực sự cải thiện thu nhập. Đồng thời, mong Nhà nước tiếp tục quan tâm đến các chính sách phụ cấp thu hút, phụ cấp đặc thù, để thầy cô vượt qua khó khăn, yên tâm cống hiến lâu dài cho sự nghiệp giáo dục miền núi”, cô Hằng chia sẻ.

An Nhiên
