Dự án Cụm công nghiệp Hương Xuân: Người dân mòn mỏi chờ kinh phí bồi thường

Kiểm kê, rà soát số liệu đất đai và mồ mả phục vụ công tác GPMB dự án Cụm công nghiệp Hương Xuân

Nhiều lần thất hứa

CCN Hương Xuân (thị xã Hương Trà - nay là phường Kim Trà) được UBND thành phố Huế phê duyệt thành lập theo Quyết định số 2003/QĐ-UBND ngày 30/6/2025. Ngay sau khi có quyết định thành lập, UBND phường Kim Trà đã phối hợp với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu vực 2 (QLDAĐTXD KV2) và chủ đầu tư là Công ty TNHH Xây dựng Thành Phát (gọi tắt là Công ty Thành Phát - có trụ sở tại Hà Nội) xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể để triển khai dự án với mong muốn sớm đưa CCN Hương Xuân đi vào hoạt động.

Ngày 31/12/2025, Chủ tịch UBND Kim Trà phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản gắn liền với đất (đợt 1) cho 171 hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi Dự án CCN Hương Xuân với tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ gần 31 tỷ đồng. Theo quy định, sau 30 ngày kể từ ngày phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ thì phải thực hiện chi trả cho người dân. Vậy nhưng, sau nửa năm chờ đợi, những hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án vẫn chưa nhận được tiền như cam kết của chủ đầu tư.

Từ đầu năm 2026 đến tháng 2/2026, Ban QLDAĐTXD KV2 đã 3 lần gửi văn bản đôn đốc Công ty Thành Phát chuyển tiền chi trả cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án. UBND phường Kim Trà cũng đã nhiều lần gửi công văn, làm việc trực tiếp để đôn đốc Công ty Thành Phát với nội dung nêu trên.

Sau nhiều lần đôn đốc bằng văn bản và làm việc trực tiếp, Công ty Thành Phát cam kết sẽ bố trí kinh phí chi trả trước 30/6/2026 (khoảng hơn 91 tỷ đồng), trong đó, chi trả đợt 1 hoàn thành trước 30/4/2026. Tuy nhiên, đến 9/6/2026, 171 hộ dân bị ảnh hưởng vẫn chưa nhận được tiền chi trả đợt 1.

“Toàn bộ các xã viên của HTX Tây Xuân thuộc diện thu hồi đất đã chấp hành đúng chủ trương, dừng canh tác để phục vụ cho việc thực hiện dự án. Nhưng đã hơn nửa năm trôi qua, chúng tôi vẫn chưa nhận được tiền để trang trải cuộc sống”, ông Trần Kiêm Quý (tổ dân phố Liễu Nam - phường Kim Trà) bức xúc.

Ông Hồ Lê Hoàng Thịnh, Chủ tịch UBND phường Kim Trà thông tin: Trước sự chậm trễ của Công ty Thành Phát, trong cuộc họp ngày 13/3/2026 giữa các bên liên quan, chính quyền phường Kim Trà đã yêu cầu trong tổng số hơn 30 tỷ đồng chi trả bồi thường đợt 1, chủ đầu tư sắp xếp ứng trước một phần kinh phí chi trả cho người dân. Chủ đầu tư đã chấp thuận, đồng thời có văn bản cam kết chi trả một phần của đợt 1 như yêu cầu trước 30/4/2026 và hoàn thành chi trả kinh phí còn lại của đợt 1 trước 30/6/2026. Nhưng đến thời điểm này, Công ty Thành Phát vẫn chưa thực hiện chi trả cho người dân như đã cam kết.

Bác đề nghị của chủ đầu tư

Trước sự thất hứa của Công ty Thành Phát trong chi trả bồi thường, hỗ trợ tái định cư, vừa qua, Sở Công Thương đã tổ chức buổi làm việc với các bên liên quan. Tại buổi làm việc, Công ty Thành Phát đề xuất sẽ chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giải phóng mặt bằng đợt 1 giai đoạn 1 trong quý I/2027.

Ông Trần Kiêm Quý bên diện tích đất thu hồi để thực hiện Dự án CCN Hương Xuân

Lý do công ty này đưa ra hiện nay giá nhiên liệu tăng cao, dẫn đến chi phí vận chuyển và chi phí sản xuất tăng từ 25 - 30%; giá nguyên vật liệu và thiết bị phục vụ xây dựng CCN tăng, thậm chí có những chủng loại vật liệu tăng 100%, dẫn đến tổng vốn đầu tư của CCN Hương Xuân phát sinh, tăng 25 - 30%; chi phí đền bù giải phóng mặt bằng toàn CCN Hương Xuân tăng nhiều so với dự tính ban đầu (chưa tính trượt giá)... đã làm thay đổi lớn tới kế hoạch vốn, phương án kinh doanh, hiệu quả thu hồi vốn của dự án…

Dù rất chia sẻ với doanh nghiệp, nhưng xét trên nhiều yếu tố, Sở Công Thương và chính quyền phường Kim Trà đã bác đề nghị này, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư phải hoàn thành kinh phí chi trả đợt 1 trong quý III/2026.

“Trước đó, Công ty Thành Phát đã cam kết sẽ hoàn thành chi trả đợt 1 trước 30/6/2026 và chúng tôi cũng đã công bố thông tin này đến các hộ bị ảnh hưởng. Nếu để việc chi trả kéo dài qua năm 2027 thì đời sống người dân càng bị ảnh hưởng, dẫn đến người dân mất niềm tin vào dự án, vào chủ đầu tư và cả với chính quyền”, ông Hồ Lê Hoàng Thịnh cho hay.

Việc chậm chi trả bồi thường, hỗ trợ tái định cư kéo dài của Công ty Thành Phát đã gây ảnh hưởng lớn đến đời sống cũng như niềm tin của 171 hộ dân bị ảnh hưởng. Với chức năng, nhiệm vụ của mình, phường Kim Trà cần kiến nghị, đề xuất để cấp có thẩm quyền điều chỉnh lại chủ trương đầu tư; rà soát, xác định lại chủ đầu tư và thay đổi tổng mức đầu tư dự án, đồng thời, tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thật sự có năng lực và cam kết triển khai dự án đúng tiến độ.

Về phía Sở Công Thương, cần nghiên cứu, tham mưu áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp đối với những doanh nghiệp gây ảnh hưởng tiến độ dự án toàn thành phố nói chung, dự án CCN Hương Xuân nói riêng, nhằm hạn chế, ngăn chặn việc đầu tư kiểu “đánh trống bỏ dùi”, chây ỳ trong thực hiện nghĩa vụ tài chính…; qua đó góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực và bảo đảm môi trường đầu tư lành mạnh.