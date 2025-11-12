Đầu tư hạ tầng, nâng chất lượng y tế cơ sở

Khám, chữa bệnh cho người dân tại Trạm Y tế phường Phong Phú

Bổ sung nguồn lực cho y tế cơ sở

Tại tuyến y tế cơ sở khu vực Phong Điền, TYT phường Phong Phú bước sang giai đoạn vận hành mới ngày càng ổn định. Với nguồn kinh phí hơn 2 tỷ đồng, trang thiết bị y tế hiện đại như máy siêu âm, điện tim cùng các dụng cụ khám, chữa bệnh thiết yếu được đầu tư, nâng cấp. Nhờ đó, người dân địa phương đã có thể tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng, giảm tình trạng chuyển tuyến.

“Giờ đây trang thiết bị điều trị cơ bản đã có, đội ngũ y, bác sĩ thường trực, nên người dân yên tâm hơn khi khám, chữa bệnh tại cơ sở”, ông Hoàng Văn Phúc, một người dân phường Phong Phú chia sẻ.

Bác sĩ Nguyễn Công Phương, Trạm trưởng TYT phường Phong Phú cho biết, việc đầu tư hạ tầng và nhân lực không chỉ đáp ứng tốt công tác khám, chữa bệnh mà còn thuận lợi cho các chương trình y tế cộng đồng, tiêm chủng mở rộng, phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.

Không chỉ dừng lại ở tuyến TYT, các TTYT khu vực cũng được quan tâm đầu tư đồng bộ. Tại TTYT Phong Điền, phần lớn các dự án được triển khai từ trước năm 2020, nhiều hạng mục đã xuống cấp, nên ngành y tế TP. Huế đã phân bổ kinh phí để nâng cấp, chỉnh trang và đầu tư các trang thiết bị. Trung tâm hiện có 100 giường bệnh, thường xuyên điều trị nội trú từ 80 - 90 bệnh nhân và tiếp nhận khoảng 180 - 200 lượt khám ngoại trú mỗi ngày. Trong bối cảnh đó, nhu cầu nâng cấp trang thiết bị, cải tạo hạ tầng là hết sức cấp bách.

BSCKII. Hoàng Hồng Sơn, Giám đốc TTYT Phong Điền cho biết: “Trên địa bàn hiện có 4 TYT chính và 7 điểm trạm. Thời gian qua, ngành y tế đã đầu tư bổ sung thêm một số trang thiết bị máy móc, cải tạo hạ tầng đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe người dân. Tuy nhiên, do hạn chế về kinh phí, các đơn vị vẫn chưa được trang bị đầy đủ các thiết bị y tế, nhà cửa dần xuống cấp nên Trung tâm đã đề xuất Sở Y tế thành phố lên phương án, bố trí nguồn lực nhằm hoàn thiện hạ tầng cơ sở cho Trung tâm và các điểm trạm”.

Tương tự, tại TTYT Thuận Hóa, việc đầu tư cơ sở vật chất sau khi vận hành mô hình 2 cấp đã giúp cải thiện đáng kể điều kiện khám, chữa bệnh. Theo ThS.BS. Nguyễn Hoàng Chung, Giám đốc Trung tâm, các phòng điều trị nội trú đã được lắp đặt hệ thống điều hòa, bình nước nóng lạnh, tạo thuận tiện cho người dân khi điều trị. Tuy nhiên, ở tuyến TYT, tình trạng thiếu máy siêu âm, máy chụp phim vẫn tồn tại, khiến một bộ phận người dân vẫn phải lên tuyến trên khi cần.

Hướng tới mạng lưới y tế cơ sở bền vững

Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, Sở Y tế TP. Huế đã tổ chức lại 133 TYT cấp xã thành 40 TYT trực thuộc TTYT, đồng thời lập kế hoạch đầu tư giai đoạn 2 với tổng kinh phí dự kiến 165 tỷ đồng, triển khai từ năm 2026 - 2030. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm đồng bộ hóa hệ thống y tế cơ sở.

Cùng với đó, thành phố sẽ triển khai “Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 - 2035” với các trụ cột như: nâng cao năng lực mạng lưới y tế cơ sở; đầu tư hạ tầng, thiết bị; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực... Mục tiêu là xây dựng hệ thống y tế cơ sở hiện đại, gần dân, giảm tải cho tuyến trên.

PGS.TS. Trần Kiêm Hảo, Giám đốc Sở Y tế TP. Huế khẳng định: “Các TYT đã phối hợp tích cực với UBND phường, bảo đảm hoạt động không bị gián đoạn. Ngành y tế sẽ tiếp tục hỗ trợ tối đa, tạo điều kiện để các TYT vận hành hiệu quả trong bối cảnh mới, đặc biệt là đầu tư cơ sở hạ tầng, thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ và động viên đội ngũ cán bộ y tế yên tâm công tác”.

Dù đạt nhiều kết quả tích cực, nhưng mô hình mới vẫn còn tồn tại một số vướng mắc: Thủ tục liên quan đến hồ sơ chuyên môn, hệ thống phần mềm và biểu mẫu hành chính mới còn nhiều bất cập, mạng lưới y tế thôn sau khi bị cắt giảm đã khiến công tác y tế dự phòng và chăm sóc sức khỏe cộng đồng gặp khó khăn. Ngoài ra, trang thiết bị cũ, thường xuyên hư hỏng, trong khi nguồn kinh phí bổ sung chưa được bố trí kịp thời… “Ngành y tế TP. Huế xác định sẽ tiếp tục ưu tiên hoàn thiện hạ tầng, bổ sung trang thiết bị, đồng thời tăng cường đào tạo nhân lực, triển khai sổ sức khỏe điện tử và hệ thống khám, chữa bệnh thông minh giúp người dân tiếp cận dịch vụ nhanh chóng, thuận tiện và hiệu quả hơn ”, PGS.TS. Trần Kiêm Hảo nhấn mạnh.