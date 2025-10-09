Medtronic đồng hành cùng Bệnh viện Trung ương Huế nâng cao chất lượng điều trị

Sự kiện này đã mở ra một giai đoạn hợp tác mới trong hai năm tới, trong đó Medtronic Việt Nam tập trung triển khai công nghệ trong các lĩnh vực trọng điểm dành cho chuyên gia y tế (HCPs). Thông qua hoạt động này, Medtronic Việt Nam sẽ mở rộng khả năng tiếp cận các liệu pháp tiên tiến cho người bệnh, và hỗ trợ phát triển năng lực chuyên môn của ngành y tế Việt Nam.

Sự kiện ký kết vừa qua mở ra một giai đoạn hợp tác mới trong hai năm tới giữa Medtronic và bệnh viện Trung ương Huế

Trong khuôn khổ chương trình ký kết lần này, hai bên sẽ tiếp tục hợp tác chuyên sâu đối với lĩnh vực tim mạch, thần kinh mạch máu và đường tiêu hóa trên, phát triển kỹ thuật phẫu thuật cột sống ít xâm lấn; đồng thời hướng tới phát triển Bệnh viện Trung ương Huế trở thành trung tâm hàng đầu về can thiệp mạch não tại Việt Nam. Qua đó, đội ngũ y bác sĩ, các chuyên gia y tế Bệnh viện Trung ương Huế sẽ được trang bị kiến thức và kỹ năng để làm chủ công nghệ tiên tiến, góp phần nâng cao chất lượng điều trị và mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế cho người bệnh trên cả nước.

GS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, nhấn mạnh: “Với vị thế là trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực miền Trung và cả nước, đang vươn tầm khu vực và quốc tế; Bệnh viện Trung ương Huế xem hợp tác này là chìa khóa để mở rộng cơ hội tiếp cận và củng cố vai trò của Bệnh viện Trung ương Huế, không chỉ là nơi cung cấp dịch vụ y tế chất lượng cao mà còn là trung tâm đào tạo, chia sẻ chuyên môn với các cơ sở y tế trên toàn quốc.”

GS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế phát biểu tại lễ ký kết

“Với sự hợp tác như vậy, Bệnh viện trung ương Huế có thể cử các ekip phẫu thuật viên, cũng như các ekip chuyên gia về can thiệp phối hợp cùng với Công ty Medtronic để đào tạo cho những chuyên gia tại chỗ của bệnh viện cũng như đào tạo cho các bác sĩ của miền Trung-Tây Nguyên và cả nước để phát triển các chuyên ngành lên một tầm cao mới. Sự hợp tác này có hiệu quả trong nhiều năm qua, đã góp phần đào tạo rất nhiều phẫu thuật viên, bác sĩ can thiệp tim mạch và mạch máu não, đóng góp cho sự phát triển chung của ngành Y tế Việt Nam”. GS.TS Phạm Như Hiệp chia sẻ thêm.

Ông Mongkol Sankum, Giám đốc Medtronic Vietnam, Campuchia, Myanmar và Lào khẳng định: “Trong hai năm tới, Medtronic và Bệnh viện Trung ương Huế sẽ tiếp tục hợp tác trong công tác đào tạo và nâng cao năng lực cho đội ngũ y bác sĩ, đặc biệt trong các lĩnh vực chuyên sâu như tim mạch, thần kinh mạch máu và phẫu thuật xâm lấn tối thiểu. Đây đều là những lĩnh vực trọng yếu, nơi công nghệ và chuyên môn y khoa luôn phát triển không ngừng, và cũng là những thế mạnh mà Medtronic có nhiều thập kỷ kinh nghiệm và đổi mới trên toàn cầu. Chúng tôi rất vinh dự được hợp tác cùng bệnh viện nhằm thúc đẩy đào tạo y khoa và mở rộng khả năng tiếp cận các phương pháp điều trị tiên tiến, qua đó tiến gần hơn tới sứ mệnh của Medtronic là giảm đau, phục hồi sức khỏe và kéo dài cuộc sống cho người bệnh”.

Ông Mongkol Sankum, Giám đốc Medtronic Vietnam, Campuchia, Myanmar và Lào tại sự kiện

Trong những năm gần đây, với sự phát triển mạnh mẽ của y học can thiệp đã mang lại nhiều giải pháp tiên tiến trong chẩn đoán và điều trị các bệnh lý tim mạch – nguyên nhân hàng đầu gây tử vong tại Việt Nam và trên thế giới.

Tại Việt Nam, nhiều kỹ thuật hiện đại đã được triển khai thành công, giúp bệnh nhân có thêm cơ hội điều trị hiệu quả, an toàn và ít xâm lấn hơn. Tiêu biểu như các kỹ thuật điều trị tăng huyết áp kháng trị bằng triệt đốt thần kinh giao cảm động mạch thận (RDN), kết hợp nong bóng phủ thuốc trong can thiệp mạch vành (DCB) và thay van động mạch chủ qua ống thông (TAVI). Sự phát triển của các kỹ thuật này cho thấy y học Việt Nam đang từng bước tiệm cận trình độ quốc tế, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người bệnh. Các kỹ thuật này không chỉ giúp nâng cao hiệu quả điều trị và chất lượng sống, mà còn thể hiện bước chuyển mình mạnh mẽ của ngành tim mạch can thiệp Việt Nam trên hành trình hướng tới điều trị cá thể hóa, an toàn và bền vững.

Hợp tác giữa Medtronic và Bệnh viện Trung ương Huế hướng tới nâng cao chất lượng điều trị và giảm chi phí cho người bệnh, thúc đẩy y học Việt Nam phát triển

Sự hợp tác giữa Medtronic và Bệnh viện Trung ương Huế, kết hợp kinh nghiệm toàn cầu với hạ tầng và trang thiết bị hiện đại, là nền tảng để phát triển đào tạo, nghiên cứu lâm sàng và ứng dụng kỹ thuật mới, hướng tới nâng cao chất lượng điều trị và giảm chi phí cho người bệnh, thúc đẩy y học Việt Nam hiện đại, hội nhập và nhân văn.