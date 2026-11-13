Cứu sống bệnh nhi 14 tuổi bị sốc tim, suy giảm chức năng co bóp tim nặng

Kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhi

Khi trẻ vừa nhập viện, các bác sĩ đã tiến hành hỗ trợ thở máy kết hợp truyền các loại thuốc vận mạch và trợ tim liều cao. Thời điểm đó, kết quả siêu âm tim ban đầu ghi nhận chỉ số phân suất tống máu thất trái (EF) chỉ đạt 47% - dấu hiệu cho thấy cơ tim bắt đầu suy giảm chức năng co bóp đáng kể.

Tuy nhiên, diễn biến bệnh lý sau đó vô cùng phức tạp. Trong vòng 12 giờ tiếp theo, tình trạng của bệnh nhi chuyển biến xấu nhanh chóng. Trẻ liên tiếp hứng chịu các cơn rối loạn nhịp tim nguy hiểm. Có những thời điểm, tim gần như tê liệt, mất hoàn toàn khả năng duy trì tuần hoàn máu đi nuôi cơ thể, đẩy bệnh nhi đứng trước lằn ranh sinh tử. Trong đó, chỉ số EF lao dốc chạm mốc 12% - mức suy giảm chức năng co bóp nghiêm trọng, nguy cơ ngừng tim có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Ban Giám đốc cùng các y bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực - Cấp cứu Nhi đã kích hoạt quy trình báo động đỏ nội viện, hội chẩn khẩn cấp cùng lúc với nhiều chuyên khoa đầu ngành: Khoa Ngoại Lồng ngực - Tim mạch, Khoa Hồi sức Tim mạch và Khoa Tim mạch can thiệp.

Sau khi cân nhắc kỹ, ê-kíp hội chẩn thống nhất tsử dụng ECMO (oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể) nhằm thay thế tạm thời chức năng tim phổi, duy trì nguồn máu sống nuôi dưỡng cơ thể. Bên cạnh đó, các bác sĩ đã kết hợp đặt máy tạo nhịp tim tạm thời để kiểm soát dứt điểm tình trạng rối loạn nhịp nguy hiểm, đồng thời tiến hành lọc máu liên tục nhằm cân bằng dịch thể, điều chỉnh điện giải, hỗ trợ chức năng thận và làm sạch môi trường nội môi.

Sau 6 ngày kiên trì chạy ECMO, bệnh nhi đã được cai thành công kỹ thuật này. Đến ngày thứ 8, trẻ tiếp tục cai thành công máy thở và bước sang ngày thứ 10 thì chính thức cắt bỏ hoàn toàn thuốc trợ tim, vận mạch.

Hiện, sức khỏe của em T. đã hoàn toàn ổn định, tinh thần tỉnh táo và đủ điều kiện chuyển từ Khoa Hồi sức tích cực - Cấp cứu Nhi về khoa phòng thông thường tiếp tục theo dõi, phục hồi chức năng.