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ClockThứ Bảy, 14/11/2026 12:08

Khởi công dự án nhà ở xã hội hơn 2.000 tỷ đồng tại Phong Thái

HNN.VN - Sáng 14/11, Liên danh Công ty Cổ phần DICERA Holdings - Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư Thuận An phối hợp với UBND TP. Huế tổ chức khởi công Dự án Nhà ở xã hội (NOXH) tại phường Phong Thái.

Phấn đấu vượt chỉ tiêu nhà ở xã hội được giaoCung cấp thông tin về Khối nhà E2 thuộc khu nhà ở xã hội - Chung cư cao tầng OXH2

 Khởi công dự án NOXH ở phường Phong Thái, giải quyết nhu cầu nhà ở cho công nhân.

Tham dự có đồng chí Lương Bảo Toàn, Phó Chủ tịch HĐND thành phố cùng đại diện các sở, ban, ngành và địa phương liên quan.

Dự án được triển khai nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho công nhân viên và người lao động đang làm việc tại Khu công nghiệp Phong Điền cùng các khu vực lân cận, đồng thời bổ sung nguồn cung NOXH đang còn thiếu hụt tại khu vực phía Bắc thành phố.

Dự án có tổng diện tích quy hoạch 26,17 ha, đất xây dựng NOXH chiếm khoảng 11,76 ha, với tổng vốn đầu tư trên 2.000 tỷ đồng, dự kiến cung cấp 1.680 căn nhà ở xã hội liền kề, 2 tầng, với 4 mẫu thiết kế phù hợp nhu cầu sử dụng của các hộ gia đình, đáp ứng nhu cầu an cư cho khoảng 7.000 người dân.

Nằm ngay trên trục Tỉnh lộ 9 và đối diện với Khu công nghiệp Phong Điền, với lợi thế về giao thông, vị trí NOXH giúp cư dân kết nối nhanh chóng và thuận tiện đến các trung tâm sản xuất, thương mại, dịch vụ cũng như các khu dân cư hiện hữu. Nhờ vị trí này, người lao động có thể tiết kiệm tối đa thời gian di chuyển giữa nơi ở và nơi làm việc, thuận lợi trong sinh hoạt hằng ngày và dễ dàng tiếp cận các dịch vụ thiết yếu của địa phương.

Dự án NOXH phường Phong Thái có tiến độ triển khai trong vòng 7 năm (giai đoạn 2026 - 2033).

Thời gian qua, Khu công nghiệp Phong Điền không ngừng phát triển và thu hút nguồn nhân lực lớn, dự án NOXH này mang ý nghĩa thiết thực trong việc hiện thực hóa giấc mơ an cư cho những đối tượng có thu nhập phù hợp theo quy định.

Tiến độ triển khai dự án trong vòng 7 năm (giai đoạn 2026 - 2033), khi hoàn thành dự án sẽ góp phần tạo nên một khu dân cư kiểu mẫu, chỉnh trang mỹ quan đô thị và mở rộng không gian phát triển bền vững cho khu vực phía Bắc TP. Huế.

Tại lễ khởi công, ông Nguyễn Văn Thành, Phó Giám đốc Sở Xây dựng đề nghị chủ đầu tư tập trung nguồn lực tài chính, nhân lực, máy móc, thiết bị để tổ chức thi công liên tục, bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và hoàn thành đúng tiến độ cam kết. Các nhà thầu, đơn vị tư vấn, giám sát cần thực hiện nghiêm các quy định về xây dựng. UBND phường Phong Thái, các ban quản lý dự án và cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, nhất là công tác giải phóng mặt bằng và kết nối hạ tầng kỹ thuật.

Tin, ảnh: HÀ NGUYÊN – VĂN HIẾU
 Từ khóa:
phong tháikhởi côngphong điềncông nhânnhà ở xã hội
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