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ClockThứ Bảy, 14/11/2026 15:03

Khám phá di sản qua trải nghiệm

HNN.VN - Ngày 14/11, tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp với Trường THCS Đan Điền tổ chức chương trình giáo dục di sản với chủ đề “Hành trình khám phá di sản Huế”.

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Học sinh Trường THCS Đan Điền tham gia Chương trình “Hành trình khám phá di sản Huế". Ảnh: Bảo tàng Cổ vật cung đình.

Hưởng ứng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23/11 và Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, chương trình mang đến cho học sinh nhiều hoạt động tìm hiểu, tương tác và thực hành, giúp các em tiếp cận lịch sử, văn hóa thông qua những di sản hiện hữu.

Tại đây, các em được tham quan không gian trưng bày, tìm hiểu các hiện vật tiêu biểu gắn với lịch sử và đời sống cung đình Triều Nguyễn; trải nghiệm những trò chơi cung đình như xăm hường, đầu hồ, bài vụ; xem trình diễn thư pháp và tìm hiểu các nghề thủ công truyền thống.

Với sự phối hợp của Nghĩa Collection và các nghệ nhân, học sinh được hướng dẫn làm đèn lồng, tìm hiểu kỹ thuật sơn mài, qua đó khám phá đặc trưng chất liệu, kỹ thuật tạo tác và giá trị của các loại hình thủ công truyền thống.

Các em cũng tham gia hoạt động giao lưu, giới thiệu văn hóa địa phương, giới thiệu sách… Thông qua các hoạt động tham quan, tìm hiểu và thực hành, chương trình tạo môi trường học tập trực quan, góp phần kết nối kiến thức học đường với thực tiễn.

Chương trình giáo dục di sản “Hành trình khám phá di sản Huế” góp phần phát huy vai trò của Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế như một không gian học tập ngoài nhà trường, tăng cường kết nối giữa thiết chế văn hóa với các cơ sở giáo dục, đưa di sản đến gần hơn với thế hệ trẻ.

Tin, ảnh: Liên Minh
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