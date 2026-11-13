Thành lập Đoàn Đại học Huế và Đoàn Bệnh viện Trung ương Huế trực thuộc Thành đoàn

Đại diện lãnh đạo Thành đoàn và Đại học Huế trao quyết định thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đại học Huế.

Tại hội nghị, Thành đoàn Huế công bố các quyết định thành lập hai tổ chức Đoàn; đồng thời, công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư và Ủy ban Kiểm tra của mỗi đơn vị. Trong đó, Đoàn Đại học Huế có 15 tổ chức Đoàn trực thuộc, do đồng chí Lê Chí Hùng Cường làm Bí thư. Đoàn Bệnh viện Trung ương Huế có 31 tổ chức Đoàn trực thuộc, do đồng chí Nguyễn Minh Hành làm Bí thư.

Việc thành lập hai tổ chức Đoàn nhằm kiện toàn bộ máy, đáp ứng yêu cầu công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong giai đoạn mới. Qua đó, tạo điều kiện để các đơn vị tiếp tục phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết, đồng hành với đoàn viên, thanh niên, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn tại các cơ sở.

Trao quyết định thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bệnh viện Trung ương Huế

Dịp này, Thành đoàn Huế còn phát động ra quân 15 đội hình sinh viên tình nguyện tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn TP. Huế. Theo đó, Ban Thường vụ Thành đoàn triển khai thành lập 15 đội hình tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn, với tổng lực lượng khoảng 2.300 sinh viên nòng cốt.

Các đội hình sẽ phối hợp với lực lượng thanh niên tại 40 xã, phường, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng, sẵn sàng tham gia hỗ trợ người dân khi có tình huống thiên tai xảy ra. Nội dung hoạt động tập trung vào việc chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện, các điều kiện cần thiết để tham gia ứng phó và khắc phục hậu quả mưa bão.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm xây dựng mạng lưới tình nguyện liên kết, chủ động và sẵn sàng ứng phó với thiên tai; đồng thời phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, góp phần chung tay cùng chính quyền và người dân bảo đảm an toàn cộng đồng trước những diễn biến khó lường của thời tiết.