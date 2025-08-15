Hiện thực hóa mục tiêu đào tạo y - dược đạt chuẩn quốc tế

Một ca phẫu thuật có sự tham gia của học sinh tại Bệnh viện Đại học Y - Dược Huế

Tự tin hành nghề

Phan Thị Phương Thảo (sinh viên năm 5 ngành y khoa) - Trường Đại học Y - Dược, ĐHH cho biết, môi trường đào tạo của trường hiện đại, chuyên nghiệp, “học đi đôi với hành”. Bên cạnh điều kiện thực hành cho sinh viên quá thuận lợi ở các bệnh viện, Trường Đại học Y - Dược, ĐHH luôn đổi mới các phương pháp dạy học tiên tiến, lấy người học làm trung tâm, như: dạy học đảo chiều, tích hợp, dựa trên vấn đề, cộng tác, học mọi lúc mọi nơi, mô phỏng, giáo dục liên ngành... Để đánh giá đúng người học, nhà trường và khoa cũng đổi mới các phương pháp lượng giá dựa trên năng lực như trắc nghiệm có cấu trúc (MCQs), thi trên máy tính, portfolio, đánh giá lâm sàng nhanh (Mini-CEX), OSCE, OSPE…

Quá trình đào tạo được hỗ trợ mạnh mẽ bởi chuyển đổi số với hệ thống MLS, LCMS, điều hành tác nghiệp “không bàn giấy” 4.0 cùng nhiều phân hệ quản lý khác. “Với môi trường đào tạo chuyên nghiệp, hiện đại, lý thuyết gắn với thực hành nên mặc dù chưa tốt nghiệp nhưng em vẫn tự tin, có thể hành nghề ngay lúc này”, Thảo tự tin.

GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy, Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược, ĐHH trao đổi, nhà trường chú trọng ứng dụng công nghệ để nâng cao chất lượng đào tạo, đánh giá và phát triển năng lực nghề nghiệp cho học viên. Ngoài ra, Trường xây dựng hệ thống lượng giá tiến trình, vòng luân khoa của các chuyên ngành kết hợp công nghệ thông tin vào đánh giá năng lực, giúp theo dõi tiến trình học tập và đánh giá năng lực học viên một cách toàn diện và hiệu quả.

Hiện thực hóa mục tiêu

Nghị quyết số 54-NQ/TW, ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 3/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã xác định rõ: “Phát triển Trường Đại học Y - Dược, ĐHH theo mô hình “Trường - Viện” cấp quốc gia và hướng tới đạt chuẩn quốc tế; phát triển Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế đạt chuẩn các bệnh viện tiên tiến khu vực Đông Nam Á, tiến tới đạt chuẩn quốc tế về y tế. Để hiện thực hóa mục tiêu trên, nhà trường đã xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đề án phát triển Trường Đại học Y - Dược, ĐHH theo mô hình “Trường - Viện” đạt tiêu chuẩn cấp quốc gia và hướng đến đạt tiêu chuẩn quốc tế; đề án phát triển Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế đạt tiêu chuẩn khu vực và hướng đến đạt chuẩn quốc tế về y tế.

Cách đây 10 năm, Trường Đại học Y - Dược, ĐHH đã xác định việc đổi mới căn bản, toàn diện các chương trình đào tạo là nhiệm vụ chiến lược, cấp bách và lâu dài để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực y tế chất lượng cao của xã hội và hội nhập sâu rộng với quốc tế. Mục tiêu chiến lược đến năm 2045, Trường đạt tiêu chuẩn kiểm định giáo dục y khoa theo tiêu chuẩn quốc tế (của Liên đoàn đào tạo Y khoa thế giới - WMFE), Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế đạt tiêu chuẩn quốc tế về y tế.

Trong 10 năm trở lại đây, Trường hợp tác với Đại học Y khoa Harvard - Hoa Kỳ và nhiều trường đại học y khoa lớn trên thế giới xây dựng kế hoạch chiến lược và triển khai đổi mới thành công hai chương trình đào tạo bác sĩ y khoa và bác sĩ răng hàm mặt theo hướng tích hợp dựa trên năng lực. Giáo dục tích hợp dựa trên năng lực là xu hướng mới và hiện đại của giáo dục y khoa thế giới, đặt trọng tâm vào xây dựng năng lực thực hành nghề nghiệp cốt lõi cho người học.

Đối với đào tạo sau đại học, Trường Đại học Y - Dược, ĐHH tích cực đổi mới chương trình đào tạo đại học theo hướng dựa trên năng lực. Từ năm 2024, Trường đổi mới toàn bộ 18 chương trình đào tạo bác sĩ nội trú theo hướng này. Năm 2025, nhà trường tiếp tục rà soát toàn bộ các chương trình đào tạo sau đại học từ cao học, nghiên cứu sinh, chuyên khoa cấp I, II theo hướng dựa trên năng lực. Trường đặc biệt chú trọng kiểm định và cải tiến chất lượng giáo dục liên tục. Năm 2022, nhà trường hoàn thành kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học (chu kỳ 2) theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và được công nhận đạt chuẩn. Đến năm 2025, có 3 chương trình đạt kiểm định trong nước, 1 chương trình đạt chuẩn AUN-QA và 4 chương trình đào tạo bác sĩ đang trong quá trình kiểm định theo AUN-QA.

Theo GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy, giai đoạn 2025 - 2030, Trường tiếp tục đẩy mạnh đổi mới các chương trình đào tạo còn lại. Việc đổi mới căn bản chương trình đào tạo đại học và sau đại học không chỉ nâng cao chất lượng đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu xã hội, mà còn tạo nền tảng vững chắc cho hội nhập quốc tế, là cơ sở quan trọng để hướng đến mục tiêu kiểm định chất lượng giáo dục và kiểm định chất lượng dịch vụ y tế theo tiêu chuẩn quốc tế vào năm 2045.