Chủ động phòng ngừa bệnh truyền nhiễm cho người lớn tuổi, người có bệnh nền

Các chuyên gia y tế cảnh báo virus hợp bào hô hấp (RSV) đang là một nguy cơ thầm lặng nhưng nghiêm trọng đối với người lớn tuổi và những người có bệnh nền. Điều này đặt ra nhu cầu cấp thiết về việc tăng cường dự phòng chủ động, nhằm giảm thiểu nguy cơ biến chứng và góp phần giảm tải cho hệ thống y tế.

 Các chuyên gia thảo luận về vai trò dự phòng chủ động trong phòng ngừa RSV với người lớn tuổi và người có bệnh lý nền.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, RSV là virus đặc hiệu gây bệnh ở người, với tình trạng nhiễm các tế bào dọc theo đường hô hấp từ mũi đến phổi, gây ra các bệnh lý từ nhiễm trùng đường hô hấp trên nhẹ đến nhiễm trùng đường hô hấp dưới nghiêm trọng, có thể đe dọa đến tính mạng.

Bệnh do RSV có thể gặp ở mọi lứa tuổi và sự tái nhiễm RSV có thể xảy ra suốt cuộc đời. Mỗi năm trên toàn cầu ghi nhận hàng chục triệu ca nhiễm trùng đường hô hấp dưới cấp tính liên quan RSV.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phan Thu Phương, Giám đốc Trung tâm Hô hấp, Bệnh viện Bạch Mai cho biết: Người lớn tuổi và người lớn có hệ miễn dịch suy giảm sẽ gặp nguy cơ diễn biến nặng cao hơn khi mắc RSV. Đặc biệt, người lớn tuổi có các bệnh đồng mắc như hen suyễn, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) và suy tim sung huyết cũng đã được ghi nhận có kết cục lâm sàng nặng hơn khi mắc virus này.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Thượng Vũ, Trưởng Khoa Hô Hấp, Bệnh Viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng thư ký Hội Hô Hấp Thành phố Hồ Chí Minh phân tích thêm: Không chỉ có khả năng gây bệnh đường hô hấp dưới nặng dẫn đến nhập viện nói chung, nhiễm RSV còn có thể gây ra nhiều biến chứng nghiêm trọng kéo dài ở nhóm người có yếu tố nguy cơ, như người mắc bệnh tim mạch hoặc hô hấp. Đối với nhóm người lớn tuổi mắc COPD, viêm phế quản mạn tính và khí phế thũng, có tới 80,4% bệnh nhân xuất hiện đợt cấp trong thời gian nhập viện do nhiễm RSV.

Thực tế, theo các chuyên gia, gánh nặng của RSV trên người lớn tuổi đang bị đánh giá thấp do nhiều nguyên nhân. Phó giáo sư, tiến sĩ Dương Thị Hồng, Phó Viện Trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho rằng: Việc thiếu thông tin về biện pháp phòng ngừa và nhận thức chưa đầy đủ về gánh nặng cũng như mức độ nghiêm trọng của bệnh do RSV khiến nhiều người chưa chủ động bảo vệ mình. Do đó đẩy mạnh phòng ngừa, trong đó có dự phòng bằng vaccine cho người lớn, người có bệnh nền, là hết sức cần thiết nhằm giảm nguy cơ mắc bệnh nhiễm trùng, đồng thời góp phần giảm tải cho hệ thống y tế và nâng cao chất lượng sống.

Tiến sĩ, bác sĩ Phan Hữu Hên, Trưởng Khoa Nội tiết, Bệnh Viện Chợ Rẫy, nhận định: Việc dự phòng chủ động bệnh truyền nhiễm, nhiễm trùng, trong đó có tiêm chủng cho người lớn tuổi, nhất là những người có bệnh lý nền, góp phần giảm nguy cơ mắc bệnh và một số biến chứng do bệnh nhiễm trùng gây ra. Hiện nay, các tổ chức y tế quốc tế và trong nước đã có hướng dẫn tiêm vaccine RSV cho người từ 60 tuổi trở lên.

Dự phòng chủ động phải được đặt ngang với điều trị - một mảnh ghép bắt buộc trong mô hình chăm sóc sức khỏe toàn diện. Trong đó, bác sĩ điều trị đóng vai trò then chốt trong việc tư vấn, nâng cao nhận thức và củng cố niềm tin về lợi ích tiêm chủng cho bệnh nhân, giúp bảo vệ tốt hơn những nhóm người dễ tổn thương, nhất là người lớn tuổi và người có bệnh nền khỏi các bệnh truyền nhiễm.

Được biết, GSK đã và đang tiên phong kiến tạo tương lai miễn dịch khỏe mạnh cho người lớn tuổi thông qua các giải pháp khoa học tiên tiến, nhằm bảo vệ họ khỏi các bệnh truyền nhiễm, nhiễm trùng. Bên cạnh giải pháp phòng ngừa bệnh bằng vaccine, đơn vị này cũng tích cực đồng hành cùng các hội chuyên ngành Tim mạch, Hô hấp, Nội tiết và Đái tháo đường, thông qua các hoạt động trao đổi chuyên môn, cập nhật kiến thức y khoa, nhằm hỗ trợ đội ngũ y tế trong công tác chăm sóc và dự phòng bệnh truyền nhiễm cho người lớn tuổi và người có bệnh nền tại Việt Nam.

