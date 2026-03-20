Cảnh báo ung thư đại trực tràng ngày càng trẻ hóa

Một ca can thiệp điều trị ung thư đại trực tràng.

Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Trần Kinh Thành, Phó Khoa Nội tiêu hóa cho biết: “Không ít bệnh nhân thuộc thế hệ 9X đến khám khi bệnh đã tiến triển nặng, trong khi đó chỉ có các biểu hiện rất mơ hồ như mệt mỏi, da xanh xao, đau bụng âm ỉ”.

Trường hợp của bệnh nhân P.V.P.U, sinh năm 1991 là một điển hình. Chỉ vì thấy da dẻ xanh xao, gia đình đưa bệnh nhân đi khám thì phát hiện thiếu máu nặng, kết quả nội soi sau đó xác định có khối u lớn ở đại tràng phải.

Tương tự, anh H., (31 tuổi) nhập viện trong tình trạng chóng mặt, rối loạn tiêu hóa và kết quả cuối cùng là ung thư trực tràng. Cả hai đều không có biểu hiện rõ và liên tục khiến việc phát hiện bệnh bị chậm trễ.

Khi làm xét nghiệm máu cho các bệnh nhân, bác sĩ thường thấy biểu hiện thiếu máu hồng cầu nhỏ, nhược sắc (thường do thiếu sắt). Sắt là nguyên liệu tạo nên hồng cầu để mang oxy đi nuôi cơ thể, khi thiếu sắt, cơ thể thường chóng mặt, mệt mỏi, hụt hơi và da xanh xao.

Theo các bác sĩ, ung thư đại trực tràng là bệnh lý thường tiến triển âm thầm, các khối u có thể gây chảy máu rỉ rả trong thời gian dài mà người bệnh không nhận ra, dẫn đến thiếu máu, mệt mỏi kéo dài.

Chính sự lặng lẽ này khiến nhiều người nhầm lẫn với các vấn đề thông thường như stress, thiếu ngủ hay rối loạn tiêu hóa. Khi cơ thể phát tín hiệu rõ rệt thì bệnh đã ở giai đoạn muộn khiến cho giảm hiệu quả điều trị.

Đáng chú ý, bác sĩ cho biết, lối sống hiện đại đang góp phần làm gia tăng nguy cơ bệnh ở người trẻ. Chế độ ăn ít chất xơ, nhiều thực phẩm chế biến sẵn, thịt đỏ cùng với thói quen ít vận động, việc lạm dụng rượu bia, thuốc lá và căng thẳng kéo dài là những yếu tố tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh phát triển. Ngoài ra, yếu tố di truyền cũng là nguy cơ cần được lưu ý trong một số trường hợp.

Không chỉ dừng lại ở giai đoạn phát hiện muộn, nhiều trường hợp còn nhập viện khi đã xuất hiện biến chứng nguy hiểm. Tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định (cơ sở 2), gần đây các bác sĩ liên tiếp xử lý các ca tắc ruột, thủng ruột do ung thư đại trực tràng.

Đây là những tình trạng cấp cứu, nguy cơ tử vong cao, đòi hỏi can thiệp phẫu thuật phức tạp và kéo dài thời gian điều trị.

Ung thư đại trực tràng là một trong những loại ung thư phổ biến nhất tại Việt Nam, ước tính ghi nhận hơn 16.835 ca mắc mới mỗi năm, chiếm 9,7% tổng số ca ung thư.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo, người dân cần đặc biệt chú ý đến những dấu hiệu tưởng chừng đơn giản như mệt mỏi kéo dài, da xanh xao, thay đổi thói quen đi tiêu, đau bụng âm ỉ hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân.

Việc thực hiện các xét nghiệm cơ bản và nội soi khi cần thiết có ý nghĩa quyết định trong phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm. Bác sĩ Trần Kinh Thành nhấn mạnh: “Phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm có thể điều trị hiệu quả, thậm chí khỏi bệnh hoàn toàn. Ngược lại, khi đã có biến chứng, việc điều trị sẽ khó khăn và ảnh hưởng lớn đến chất lượng sống của người bệnh”.

Ung thư đại trực tràng không còn là bệnh lý của riêng người cao tuổi khi đang có xu hướng trẻ hóa, do đó nâng cao nhận thức, thay đổi lối sống và chủ động tầm soát định kỳ là yêu cầu cấp thiết để phòng ngừa bệnh hiệu quả. Nếu phát hiện sớm, khả năng chữa trị thành công sẽ cao hơn với tỷ lệ sống sau 5 năm lên đến 90%.

