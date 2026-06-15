Hội nghị cấp cao ASEAN-Nga mở ra cơ hội tăng cường đồng thuận và hợp tác

Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học Lịch sử Dmitry Mosyakov. (Ảnh: HỒNG LĨNH)

Phóng viên: Thưa Giáo sư, Giáo sư đánh giá như thế nào về ý nghĩa của Hội nghị cấp cao ASEAN-Nga lần này trong bối cảnh tình hình thế giới hiện nay?

Giáo sư Dmitry Mosyakov: Thế giới đang chứng kiến nhiều biến động lớn của kinh tế và chính trị toàn cầu, cùng với những bất ổn ngày càng gia tăng tại nhiều khu vực trên thế giới. Trong bối cảnh đó, Hội nghị cấp cao ASEAN-Nga mang một ý nghĩa đặc biệt.

Sự kiện cho thấy, ngay cả trong một thế giới nhiều chia rẽ, các quốc gia vẫn có thể tìm kiếm sự đồng thuận, xây dựng lòng tin và thúc đẩy hợp tác trên cơ sở tôn trọng lợi ích của nhau. Đây là thông điệp quan trọng không chỉ đối với Nga và ASEAN mà còn đối với cộng đồng quốc tế.

Theo tôi, hội nghị sẽ góp phần củng cố nền tảng cho hòa bình, ổn định và phát triển bền vững, đồng thời thể hiện một mô hình hợp tác dựa trên đối thoại.

Phóng viên: Nga kỳ vọng những kết quả cụ thể nào từ hội nghị lần này, thưa ông?

Giáo sư Dmitry Mosyakov: Trước hết, đó là kết quả về mặt chính trị. Nga kỳ vọng hội nghị sẽ tiếp tục khẳng định mối quan hệ hữu nghị và tin cậy với các quốc gia Đông Nam Á, cũng như sự gần gũi trong quan điểm đối với nhiều vấn đề quốc tế quan trọng.

Bên cạnh đó, nhiệm vụ quan trọng hiện nay là chuyển hóa nền tảng tin cậy chính trị tốt đẹp thành những kết quả cụ thể trong hợp tác kinh tế. Đây là lĩnh vực vẫn còn rất nhiều dư địa phát triển.

Hiện nay đã xuất hiện nhiều dự án hợp tác đầy triển vọng giữa Nga và các nước ASEAN, như thúc đẩy hợp tác đường sắt với Indonesia, dự án điện hạt nhân với Việt Nam hay các chương trình hợp tác năng lượng với một số quốc gia khác trong khu vực. Những dự án này cho thấy tiềm năng hợp tác giữa hai bên đang từng bước được hiện thực hóa.

Phóng viên: ASEAN giữ vị trí như thế nào trong chiến lược hướng Đông của Nga?

Giáo sư Dmitry Mosyakov: ASEAN là một trong những đối tác quan trọng nhất của Nga tại châu Á. Khi nói về chiến lược hướng Đông của Nga, nhiều người thường chỉ nghĩ tới Trung Quốc. Tuy nhiên, trên thực tế, Đông Nam Á và Ấn Độ cũng là những trụ cột quan trọng trong chính sách này.

Nga đánh giá cao vai trò của ASEAN trong cấu trúc khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đồng thời coi ASEAN là đối tác có khả năng đóng góp tích cực vào việc xây dựng một trật tự khu vực ổn định, cân bằng và dựa trên luật lệ.

Phóng viên: Theo Giáo sư, đâu là những trở ngại đối với sự phát triển quan hệ ASEAN-Nga?

Giáo sư Dmitry Mosyakov: Theo tôi, trở ngại lớn nhất hiện nay không phải là khoảng cách địa lý hay vấn đề logistics như nhiều người vẫn nghĩ. Khó khăn lớn nhất là các biện pháp trừng phạt thứ cấp và những rủi ro liên quan đến thanh toán quốc tế. Điều này khiến nhiều doanh nghiệp thận trọng khi triển khai các dự án hợp tác với Nga.

Vì vậy, việc mở rộng thanh toán bằng đồng nội tệ, xây dựng các cơ chế tài chính độc lập và tăng cường kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp hai bên sẽ là những nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới.

Nếu giải quyết được các vấn đề này, kim ngạch thương mại và đầu tư giữa Nga với các nước ASEAN hoàn toàn có thể tăng trưởng mạnh mẽ.

Phóng viên: Ông đánh giá như thế nào về vị thế của Việt Nam trong chính sách đối ngoại của Nga tại Đông Nam Á?

Giáo sư Dmitry Mosyakov: Việt Nam luôn giữ vị trí đặc biệt trong chính sách đối ngoại của Nga tại khu vực Đông Nam Á. Ở Nga, người dân và giới học giả luôn ghi nhớ lịch sử quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước, đồng thời đánh giá cao thái độ tích cực và thiện chí mà Việt Nam dành cho Nga trong suốt nhiều thập niên qua.

Việt Nam không chỉ là một trong những đối tác chính trị và kinh tế quan trọng nhất của Nga ở Đông Nam Á mà còn đóng vai trò tích cực trong việc thúc đẩy quan hệ giữa Nga với khu vực.

Có thể nói, trong nhiều năm qua, Việt Nam là một trong những quốc gia góp phần hỗ trợ Nga tăng cường hiện diện và mở rộng hợp tác tại châu Á-Thái Bình Dương.

Phóng viên: Theo Giáo sư, những lĩnh vực nào có tiềm năng trở thành động lực mới cho hợp tác Nga-Việt Nam và trong thời gian tới?

Giáo sư Dmitry Mosyakov: Trước hết là lĩnh vực năng lượng, bao gồm dầu khí và điện hạt nhân. Đây là những lĩnh vực hai bên có nhiều kinh nghiệm hợp tác và còn nhiều tiềm năng phát triển.

Bên cạnh đó là công nghệ cao, điện tử, sản xuất công nghiệp, thủy sản, du lịch và logistics. Việt Nam hiện không chỉ là một nền kinh tế sản xuất truyền thống mà còn đang phát triển mạnh các ngành công nghệ hiện đại. Điều này mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới với Nga.

Tôi tin rằng nếu những rào cản về tài chính và thanh toán được tháo gỡ, hợp tác kinh tế giữa Nga với Việt Nam nói riêng và ASEAN nói chung sẽ bước sang một giai đoạn phát triển mới, tương xứng hơn với tiềm năng và quan hệ chính trị tốt đẹp mà các bên đã xây dựng trong nhiều năm qua.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn Giáo sư!

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