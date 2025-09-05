Bệnh viện Trung ương Huế đào tạo chuyên sâu về can thiệp tim mạch với công nghệ tiên tiến

Học viên tham gia ca can thiệp động mạch vành phức tạp dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia. Ảnh: T. Hiển

Hội thảo thu hút sự tham gia của đông đảo bác sĩ, chuyên gia tim mạch can thiệp từ nhiều cơ sở y tế trên toàn quốc.

Phát biểu khai mạc, GS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc BVTW Huế khẳng định, Trung tâm Tim mạch của bệnh viện không chỉ là địa chỉ hàng đầu trong điều trị các bệnh lý phức tạp mà còn là nơi đào tạo, chỉ đạo tuyến, nghiên cứu và ứng dụng nhiều kỹ thuật hiện đại. Đặc biệt, đơn vị đang đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm nâng cao hiệu quả điều trị, hướng đến mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người bệnh.

Theo TS.BS Hồ Anh Bình, Giám đốc Trung tâm Tim mạch, hội thảo tập trung cập nhật các chiến lược mới trong can thiệp động mạch vành phức tạp. Nhiều thiết bị hiện đại được giới thiệu và ứng dụng, như bóng cắt cutting, bóng phủ thuốc, hệ thống khoan cắt mảng xơ vữa Rotapro, hay hệ thống siêu âm nội mạch IVUS Avigo. Đây là hệ thống IVUS tiên tiến nhất hiện nay tại Việt Nam, có độ phân giải cao, tích hợp trí tuệ nhân tạo giúp bác sĩ phân tích tổn thương, chọn lựa stent phù hợp, đánh giá kết quả can thiệp và phát hiện sớm biến chứng.

GS.TS. Phạm Như Hiệp, Giám đốc BVTW Huế trao giấy chứng nhận cho các học viên tham gia khóa đào tạo chuyên sâu

Buổi chiều, các học viên được trực tiếp tham gia hai ca can thiệp động mạch vành phức tạp với sự hỗ trợ của Rotapro và IVUS Avigo, dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia hàng đầu cả nước. Qua đó, các bác sĩ không chỉ tiếp cận công nghệ tiên tiến mà còn có cơ hội trao đổi kinh nghiệm thực tiễn trong xử trí những ca bệnh khó.

Hội thảo là dịp để đội ngũ y, bác sĩ tim mạch trong cả nước cùng nhau học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn và cập nhật xu hướng công nghệ mới. Đây cũng là bước đi quan trọng để hướng đến mục tiêu tối ưu hóa kết quả can thiệp tim mạch, góp phần nâng cao chất lượng điều trị, mang lại lợi ích thiết thực cho bệnh nhân tại Việt Nam.