Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm 2025 có gì mới?

HSSV sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VNeID để khám, chữa bệnh tại cơ sở y tế. Ảnh: Ngọc Hòa

Chị Nguyễn Thị Anh ở phường Thuận Hóa chia sẻ: Nhà có 3 con đang ở tuổi đến trường nên lo nhất vẫn là khoản đóng BHYT đầu năm. Năm ngoái, mỗi cháu phải đóng 884.520 đồng/năm thì năm nay chỉ còn 631.800 đồng/năm, cũng đỡ được phần nào.

Theo quy định, mức đóng BHYT hàng tháng của HSSV sẽ bằng 4,5% mức lương cơ sở (hiện là 2.340.000 đồng). Ngân sách nhà nước hỗ trợ 50% mức đóng (tăng 20% so với trước), phần còn lại HSSV tự đóng. Đặc biệt, khi Nhà nước điều chỉnh mức lương cơ sở, phụ huynh sẽ không phải đóng bổ sung và cũng không được hoàn trả phần chênh lệch.

Phương thức đóng năm nay cũng linh hoạt hơn khi HSSV được lựa chọn đóng BHYT định kỳ 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng. Riêng học sinh vào lớp 1 có thể lựa chọn đóng 12 hoặc 13, 14, 15 tháng tùy theo tháng sinh. Học sinh lớp 12 thực hiện thu 9 tháng hoặc 12 tháng, để đảm bảo quyền lợi BHYT được liên tục. Sinh viên năm cuối thực hiện thu 6 tháng hoặc thu 12 tháng.

Nếu như trước đây phụ huynh còn băn khoăn khi con em chuyển cấp thì nay văn bản mới đã quy định rất cụ thể: Học sinh lớp 1: thẻ BHYT có giá trị từ ngày 1/10 hoặc từ thời điểm trẻ đủ 72 tháng tuổi, tùy ngày sinh. Học sinh lớp 12: thẻ có giá trị đến 30/9 năm tốt nghiệp. Nếu có nhu cầu tham gia đến 31/12/2026 để không bị gián đoạn quyền lợi, các em có thể đăng ký gói 12 tháng. Sinh viên năm nhất: thẻ bắt đầu từ ngày nhập học, hoặc tiếp nối ngay khi thẻ lớp 12 hết hạn. Sinh viên năm cuối: thẻ có giá trị đến hết tháng kết thúc khóa học.

HSSV được cấp thẻ BHYT được lựa chọn nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở khám, chữa bệnh cấp chuyên môn kỹ thuật ban đầu và cấp chuyên môn kỹ thuật cơ bản theo hướng dẫn của Sở Y tế; thay đổi nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu trong 15 ngày đầu của mỗi quý. Được khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng và chăm sóc sức khỏe ban đầu tại y tế trường học.

Điểm mới, HSSV có thể sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VNeID đã được định danh điện tử mức 2 và ứng dụng VssID-BHXH số để đi khám bệnh, chữa bệnh thay cho thẻ BHYT bản giấy. BHXH thành phố chỉ thực hiện cấp mới, cấp lại và cấp đổi thẻ BHYT bản giấy đối với các trường hợp không thể cài đặt VssID, VNeID và không có CCCD gắn chíp.

BHXH TP. Huế yêu cầu các trường phối hợp vận động 100% HSSV tham gia BHYT, hướng dẫn cài đặt VssID, cập nhật thông tin cá nhân và thu nộp phí đúng hạn.

Ông Dương Quang Nam, Hiệu trưởng Trường tiểu học Trần Quốc Toản cho hay: Nhà trường sẽ rà soát danh sách học sinh, cấp mã số BHXH và thu phí BHYT ngay tại trường. Chúng tôi sẽ kết hợp tuyên truyền đóng BHYT học sinh vào các buổi họp phụ huynh hoặc sử dụng các ứng dụng trực tuyến để tuyên truyền và thu phí. Qua đó, giảm thiểu tình trạng bỏ sót hoặc chậm trễ trong việc đăng ký BHYT, giúp học sinh nhanh chóng nhận thẻ BHYT và sử dụng quyền lợi khi cần.

Ngành BHXH TP. Huế cũng phối hợp với các trường học, chính quyền địa phương, bưu điện và các tổ chức đoàn thể để tuyên truyền về lợi ích của BHYT học sinh qua nhiều kênh. Trong đó, áp dụng phần mềm EFY-eBHXH để rà soát và cấp mã số BHXH cho học sinh, đồng bộ dữ liệu với các trường học. Hệ thống này giúp quản lý thông tin chính xác, giảm thiểu sai sót trong việc cấp thẻ và theo dõi tình trạng tham gia BHYT; tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu quả quản lý và đảm bảo quyền lợi BHYT được thực hiện đúng, đủ cho học sinh. Ngoài ra, bưu điện hỗ trợ phát thẻ BHYT đến tận tay học sinh; tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh ở các khu vực xa trung tâm, giảm áp lực cho nhà trường trong việc thu phí và phát thẻ, đồng thời đảm bảo học sinh nhận thẻ đúng thời hạn.