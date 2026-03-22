Khách du xuân ở Đại Nội

Không tưng bừng và rộn rã như lễ hội mùa Hạ với “Kinh thành tỏa sáng” trong tuần lễ cao điểm Festival Huế, lễ hội mùa Xuân - Xuân Cố đô lạ và quyến rũ bởi sự kết hợp giữa nét cổ kính, trầm mặc của di sản và hơi thở mùa xuân dịu dàng. Đó là những trải nghiệm không khí Tết xưa cung đình, là những lễ hội truyền thống và dân gian chờ Tết đến, xuân về là khoe hội.

Huế là nơi hiếm hoi còn bảo tồn gần như nguyên vẹn những nghi lễ hoàng gia. Như thường lệ, lễ hội mùa Xuân Festival Huế 4 mùa năm 2026 khởi đầu bằng lễ công bố và tái hiện Lễ Ban sóc (lễ phát lịch đầu năm), một nghi lễ triều đình. Trong dịp tết Nguyên đán, còn có nghi lễ Thướng tiêu (dựng nêu), Thiết triều nguyên đán cùng nhiều hoạt động Tết cung đình vô cùng phong phú, độc đáo với những tập tục đón Tết...

Lễ nghi hoàng gia không chỉ là di sản của một triều đại mà còn phản ánh giá trị văn hóa sâu sắc của dân tộc. Việc bảo tồn và tái hiện các nghi lễ Tết cung đình Huế không chỉ giúp thế hệ sau hiểu rõ lịch sử mà còn gìn giữ những tinh hoa văn hóa truyền thống trong dòng chảy hiện đại. Không chỉ là điểm đến du lịch, Đại Nội vào xuân còn là nơi lưu giữ ký ức, niềm tự hào và bản sắc của Cố đô Huế. Những tà áo dài thướt tha, những gia đình sum vầy hay bạn bè gặp gỡ cùng chụp ảnh ngày Tết nơi Đại Nội, tạo nên một sắc xuân đậm đà truyền thống mà vẫn chan chứa niềm vui đoàn viên.

Cùng với đó là các lễ hội dân gian khai hội trong ngày Tết và kéo dài cho đến tận ra Giêng, nào với đu tiên làng Gia Viên và Thế Chí Tây, nào vật làng Thủ Lễ và làng Sình (Lại Ân), cầu ngư làng Thai Dương mang tính truyền thống. Hay mới đây, là các lễ hội Hoàng Mai, Huyền Trân...

Nhà nghiên cứu Dương Phước Thu cho rằng: “Qua thời gian, con người, khí hậu, thời tiết, các tôn giáo, tín ngưỡng ở Huế vẫn giữ được nét hài hòa, giữ được bản sắc của lễ hội thuần Việt. Tinh thần của lễ hội là tinh thần của giáo dục, tinh thần hội nhập, tinh thần giao lưu, tinh thần đoàn tụ và trên hết là tinh thần của tiếp sức năng lượng cho con người trong một cuộc sống mới”.

Cuối tháng 3 dương lịch, kết thúc lễ hội mùa xuân của Festival Huế 4 mùa, cũng là thời điểm thành phố tưng bừng lễ hội chào mừng Ngày Giải phóng Huế (26/3). Đó thực sự là lễ hội tổng hợp, kết hợp truyền thống và hiện đại, không chỉ là dịp để ôn lại lịch sử, tri ân quá khứ hào hùng, mà còn thể hiện một Huế hiện đại, năng động nhưng vẫn giữ trọn hồn xưa.