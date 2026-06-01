Vượt khó, làm kinh tế giỏi

Nhiều loại cây được cựu chiến binh Lê Công Giã trồng xen canh để tạo nguồn thu quanh năm.

Vươn lên từ gian khó

Chúng tôi có dịp đến thăm mô hình vườn - ao - chuồng - rừng (VACR) của CCB Lê Công Giã tại phường Thanh Thủy. Sau khi cho lá tràm vào lò nấu tinh dầu, bên bàn trà đậm vị, ông Giã kể, khoảng 26 năm trước, gia đình ông đến định cư tại vùng đồi này. Khi ấy, nơi đây còn nhiều diện tích đất hoang hóa, việc sản xuất gặp không ít khó khăn. Không ngại gian khổ, ông cùng gia đình bắt tay khai hoang, cải tạo đất, tìm tòi những loại cây phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng để phát triển kinh tế.

Sau nhiều năm kiên trì gây dựng, với tư duy lấy ngắn nuôi dài và đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi, ông hình thành mô hình VACR khép kín với tổng diện tích khoảng 3ha. Ông trồng xen canh mít cùng các loại cây ăn quả, như: ổi, xoài, cau; kết hợp tận dụng diện tích mặt nước để thả cá và khai thác lá tràm chưng cất tinh dầu. Sự kiên trì đó đã mang lại cho gia đình ông Giã nguồn thu nhập ổn định từ 100 đến 120 triệu đồng mỗi năm.

Nhiều hội viên CCB phường Thanh Thủy cũng mạnh dạn vượt khó làm giàu, điển hình như CCB Hồ Văn Phúc. Nhận thấy nhu cầu tiêu thụ thực phẩm an toàn và tiện lợi ngày càng cao, ông Phúc đã chủ động đầu tư mô hình chế biến và bảo quản các sản phẩm từ rau củ, thủy sản. Hướng đi này không chỉ giúp nâng cao giá trị thương phẩm, tránh được tình trạng bị ép giá khi vào mùa thu hoạch mà còn mở ra một phương thức sản xuất hiện đại cho bà con lối xóm.

Điểm tựa

Đằng sau sự thành công của các mô hình kinh tế cá nhân là sự động viên, khích lệ và hỗ trợ tích cực từ Hội CCB phường Thanh Thủy. Theo ông Trương Văn Công, Chủ tịch Hội CCB phường, hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua các buổi sinh hoạt chi hội định kỳ, tọa đàm chuyên đề nhằm khơi dậy tinh thần tự lực, khát vọng vươn lên làm giàu của hội viên. Hội cũng thường xuyên phối hợp với các ngành chuyên môn tổ chức tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và đào tạo kỹ năng quản lý dòng vốn vay cho bà con.

Hệ thống giải pháp tiếp sức cho hội viên được vận hành đồng bộ thông qua nhiều mô hình tương trợ thiết thực, nổi bật là mô hình “Câu lạc bộ CCB giúp nhau giảm nghèo” và liên kết tiêu thụ sản phẩm. Trong đó, nguồn quỹ “Góp vốn xoay vòng” đạt 300 triệu đồng đã giải quyết cho 20 lượt hội viên có hoàn cảnh khó khăn mượn vốn không lấy lãi hoặc lãi suất thấp để kịp thời mua sắm vật tư, con giống. Hội cũng quản lý hiệu quả 4 tổ tiết kiệm và vay vốn với chất lượng tín dụng đạt loại tốt, không có nợ quá hạn. Tổng nguồn vốn ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội qua kênh Hội CCB phường đạt hơn 6,2 tỷ đồng, tạo điều kiện cho 101 hộ vay mở rộng sản xuất; đi kèm với phong trào gửi tiết kiệm nội bộ đạt hơn 922 triệu đồng, tạo được nguồn tích lũy bền vững trong hội viên...

Bên cạnh phát triển kinh tế, tinh thần đồng đội nồng ấm luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong các hoạt động của Hội CCB phường Thanh Thủy. Nhờ khơi dậy các nguồn lực xã hội hóa, Hội đã phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường vận động được 730 triệu đồng, hỗ trợ xóa hoàn toàn 4 nhà tạm, nhà dột nát cho hội viên. Các hoạt động tình nghĩa cũng được triển khai sâu rộng, thiết thực thông qua các nguồn quỹ nghĩa tình đồng đội, giúp đỡ kịp thời hàng trăm lượt hội viên lúc đau ốm, hoạn nạn với tổng kinh phí hàng trăm triệu đồng.

Sự kết hợp hài hòa giữa công tác xây dựng tổ chức hội vững mạnh và phong trào thi đua thiết thực đã mang lại quả ngọt xứng đáng. Đến nay, Hội CCB phường Thanh Thủy không còn hộ nghèo và hộ cận nghèo trong toàn hội viên.