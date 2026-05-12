Văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh quan trọng cho phát triển

Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn phát biểu tại hội thảo

Tham dự có UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn; nguyên Ủy viên Bộ Chính Trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương Nguyễn Khoa Điềm; nguyên lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế) qua các thời kỳ cùng đại diện các sở, ban, ngành và đông đảo các chuyên gia, nhà nghiên cứu.

Khẳng định hướng đi riêng trên nền tảng di sản, văn hoá

Phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh, từ một đô thị chịu nhiều tổn thất nặng nề sau chiến tranh, với sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, Huế đã từng bước phục hồi, phát triển và hôm nay đã trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thứ 6 của cả nước.

Theo đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, những thành tựu đạt được là toàn diện và rõ nét trên nhiều lĩnh vực: kinh tế tăng trưởng ổn định; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng cao; tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh; an ninh chính trị, trật tự xã hội được giữ vững. Đặc biệt, Huế đã khẳng định hướng đi riêng mang tính đặc trưng: phát triển hài hòa giữa bảo tồn di sản và phát triển kinh tế - xã hội.

“Chúng ta có thể tự hào rằng, những giá trị văn hóa đặc sắc của vùng đất Cố đô không chỉ được gìn giữ mà còn từng bước được khai thác hiệu quả, trở thành nguồn lực nội sinh quan trọng cho phát triển. Huế đang dần định vị rõ nét vai trò là trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc của cả nước, hướng tới mô hình đô thị di sản tiêu biểu của Việt Nam và khu vực”, Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn khẳng định.

Theo các chuyên gia, trải qua 40 năm, công cuộc đổi mới đã tạo nên những thành tựu có ý nghĩa lịch sử, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Với Huế, đã có những bước chuyển mình quan trọng bước phát huy tiềm năng, lợi thế, đặc biệt là giá trị di sản văn hóa.

Huế trở thành điểm khám phá thú vị, hấp dẫn với nhiều du khách trong, ngoài nước

Bên cạnh những kết quả đạt được, thực tế cũng đặt ra nhiều vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, đánh giá một cách toàn diện và khoa học, từ mô hình tăng trưởng, bảo tồn di sản gắn với phát triển, đến yêu cầu xây dựng đô thị di sản đặc thù trong bối cảnh mới.

Nhấn mạnh lợi thế du lịch của Huế, nhà nghiên cứu Nguyễn Quang Trung Tiến cho rằng, cùng với sự phát triển của đất nước qua 40 năm đổi mới, Huế đã chuyển mình thực sự thành “thủ phủ di sản”, trung tâm văn hóa - du lịch đặc sắc của Việt Nam, khu vực và quốc tế. Qua đó khẳng định được vị thế của một ngành kinh tế mũi nhọn và có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển bền vững của thành phố Huế trực thuộc Trung ương. Trong đó phải kể đến sự tăng trưởng bứt phá lượng du khách và doanh thu đóng góp quan trọng vào GRDP của địa phương. Ngoài ra, Huế còn biết đến là điểm đến di sản hàng đầu thế giới cùng với các thương hiệu quốc tế.

Tìm giải pháp tháo gỡ những "điểm nghẽn"

Với góc nhìn của ông Tiến, du lịch Huế hiện vẫn đang tồn tại những hạn chế cố hữu chưa thể khắc phục, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển vươn tầm của thành phố di sản này trong hiện tại và cả tương lai.

“Huế đến nay vẫn chủ yếu chỉ là điểm dừng chân tham quan văn hóa - di sản ngắn hạn của nhiều du khách quốc nội và quốc tế. Hạ tầng đường hàng không chưa kết nối được với nhiều địa bàn trong nước và quốc tế; sản phẩm và hoạt động giữ chân du khách qua đêm hay dài ngày còn thiếu và chưa sâu; sự phát triển du lịch chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh vốn có của vùng đất; doanh thu từ du lịch còn thấp hơn nhiều địa phương khác”, ông Tiến dẫn chứng.

Trước những “điểm nghẽn” đó, vị chuyên gia này cho rằng, cần phải tháo gỡ các vướng mắc về chính sách, thủ tục nhằm kêu gọi đầu tư vào các dự án du lịch quy mô lớn, mang tính bền vững. Bên cạnh đó cần tập trung đầu tư cho hạ tầng giao thông, đặc biệt là kết nối đến các khu du lịch biển và đầm phá, nghiên cứu mở thêm các đường bay quốc nội, quốc tế. Ngoài ra, cần phải tháo gỡ "điểm nghẽn" sản phẩm du lịch và kinh tế đêm mà vị chuyên gia này ví von “khoảng trống về đêm”.

Hội thảo thu hút sự tham gia của đông đảo các đại biểu

“Chỉ khi nào khai thông được các "điểm nghẽn" này bằng những giải pháp đồng bộ và có hiệu quả, du lịch Huế mới có khả năng thu hút, lôi cuốn số lượng đông đảo du khách nội địa và quốc tế. Có như vậy mới tạo nên sự tăng trưởng nhảy vọt về doanh thu, sánh vai cùng các trung tâm du lịch lớn khác ở trong nước và quốc tế”, ông Tiến nói.

Trao đổi về di sản văn hóa Huế trong sự phát triển bền vững, PGS.TS Nguyễn Văn Mạnh (Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế) cho rằng, trong tiến trình 40 năm đổi mới, Việt Nam đặc biệt chú trọng đến phát triển bền vững xã hội với việc tập trung phát triển bốn yếu tố: Bền vững về kinh tế, chính trị xã hội, môi trường và văn hóa. Trong đó, bền vững về văn hóa là nền tảng của xã hội, nền tảng đó không chỉ là động lực, khơi dậy tiềm năng con người, mà còn là hệ điều tiết, là mục tiêu của sự phát triển xã hội.

Huế là một địa phương có sự giao lưu và hội tụ văn hóa đa dạng trong tiến trình lịch sử dân tộc, nên vùng đất này chứa đựng rất nhiều di sản văn hóa đặc sắc. Những di sản văn hóa đó trong thời gian qua được bảo tồn và phát huy có hiệu quả. Tuy nhiên, làm thế nào để đưa di sản văn hóa Huế vào cuộc sống để góp phần phát triển bền vững xã hội là vấn đề không hề đơn giản.

Theo ông Mạnh, di sản văn hóa Huế được coi là mục tiêu, nền tảng, sức mạnh nội sinh và là động lực phát triển đất nước. Và để đưa được mục tiêu, sức mạnh nội sinh đó vào cuộc sống, cần dựa trên cấu trúc không gian 3 “hằng số”: Giữ gìn, phát huy sản văn hóa Huế trong gia đình; giữ gìn, phát huy di sản văn hóa Huế trong trường học; giữ gìn, phát huy di sản văn hóa Huế trong môi trường xã hội.