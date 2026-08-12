Truyền thông New Zealand: Việt Nam ngày càng quan trọng đối với New Zealand

Quan chức New Zealand đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Sân bay quốc tế Auckland - Ảnh: TTXVN

Chuyến thăm diễn ra sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 2/2025, cấp độ cao nhất trong hệ thống đối tác của Việt Nam. Đây cũng là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của một nguyên thủ Việt Nam tới New Zealand kể từ năm 2007.

Quan hệ kinh tế tăng nhanh, dư địa hợp tác ngày càng rộng

Truyền thông New Zealand đặc biệt chú ý đến tốc độ phát triển của quan hệ song phương. Theo số liệu được phía New Zealand công bố, thương mại hai chiều đạt 3,41 tỷ NZD (khoảng 2 tỷ USD) tính theo năm đến tháng 3/2026, tăng 72% trong vòng 5 năm.

Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon đánh giá Việt Nam đang trở thành một đối tác ngày càng quan trọng đối với New Zealand. Với thị trường hơn 100 triệu dân và nền kinh tế tăng trưởng nhanh, Việt Nam được New Zealand xác định là một trong những thị trường có nhiều tiềm năng để mở rộng xuất khẩu.

Hai nước đang hướng tới mục tiêu đưa thương mại song phương lên khoảng 3 tỷ USD, đồng thời mở rộng hợp tác trong những lĩnh vực có thế mạnh và nhu cầu bổ sung cho nhau như thực phẩm-nông sản, giáo dục, du lịch, công nghệ, hàng không, đầu tư, nông nghiệp công nghệ cao, ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển nguồn nhân lực.

Theo Thủ tướng Luxon, tăng cường gắn kết với Việt Nam không chỉ tạo thêm cơ hội kinh tế mà còn trực tiếp đóng góp vào sự thịnh vượng và an ninh của New Zealand.

Việt Nam ngày càng quan trọng trong chiến lược khu vực của New Zealand

Ở góc nhìn chiến lược, Asia Media Centre thuộc Asia New Zealand Foundation nhận định chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hướng sự chú ý tới một trong những mối quan hệ phát triển nhanh trong chính sách đối ngoại châu Á của New Zealand.

Ý nghĩa của quan hệ Việt Nam-New Zealand không chỉ nằm ở thương mại. Việt Nam đồng thời là thành viên tích cực của ASEAN, APEC và CPTPP, qua đó trở thành một đối tác kết nối quan trọng đối với New Zealand trong các cơ chế kinh tế và chính trị tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Trong bối cảnh Wellington chủ trương đa dạng hóa quan hệ kinh tế và đối ngoại, giảm phụ thuộc vào bất kỳ một đối tác lớn nào, Việt Nam nổi lên như một đối tác ngày càng có tiềm năng. Việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vì vậy phản ánh nhu cầu thực tế của cả hai nước trong việc mở rộng không gian hợp tác.

The Spinoff cũng nhìn nhận chuyến thăm là bước đi chiến lược của hai nước trong nỗ lực chủ động đa dạng hóa quan hệ giữa một thế giới nhiều biến động. Tờ báo đánh giá cao thành tựu Đổi mới của Việt Nam, từ một quốc gia nghèo trở thành nền kinh tế thu nhập trung bình năng động chỉ trong một thế hệ, đồng thời chú ý tới mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Theo The Spinoff, định hướng lấy khoa học-công nghệ làm động lực tăng trưởng của Việt Nam có nhiều điểm tương đồng với thế mạnh của New Zealand về nghiên cứu, giáo dục và nông nghiệp công nghệ cao, mở ra những không gian hợp tác mới giữa hai nước.

Kỳ vọng tạo xung lực mới cho quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện

Truyền thông New Zealand kỳ vọng chuyến thăm sẽ thúc đẩy thêm các thỏa thuận trong những lĩnh vực như thương mại, giáo dục và nông nghiệp. Việc ngày càng nhiều lĩnh vực được đưa vào chương trình hợp tác cho thấy quan hệ song phương đang mở rộng từ những lĩnh vực truyền thống sang một khuôn khổ toàn diện hơn, bao gồm công nghệ, nguồn nhân lực, phát triển bền vững và các vấn đề khu vực.

Ở chiều ngược lại, tăng cường quan hệ với New Zealand cũng nằm trong xu hướng mở rộng, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế sâu rộng của Việt Nam, qua đó mở thêm không gian hợp tác phục vụ phát triển kinh tế-xã hội trong môi trường quốc tế nhiều biến động.

Những đánh giá từ truyền thông và Chính phủ New Zealand cho thấy cách nhìn về Việt Nam đang có sự chuyển dịch đáng chú ý: Từ một đối tác chủ yếu gắn với các lĩnh vực hợp tác truyền thống sang một đối tác có ý nghĩa ngày càng lớn về kinh tế, công nghệ, đầu tư và kết nối khu vực.

Trong bối cảnh đó, chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng tạo thêm xung lực để hai nước đưa khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện đi vào chiều sâu, xây dựng quan hệ ngày càng thực chất dựa trên lợi ích phát triển, hợp tác khu vực và phối hợp tại các cơ chế đa phương.