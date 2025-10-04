Xây dựng ngân hàng di sản nghệ thuật Phật giáo Việt Nam đương đại

Thông qua chương trình nghệ thuật "Sáng đạo trong đời," Giáo hội mong muốn đồng hành cùng giới sáng tạo để xây dựng nền văn hóa Phật giáo đương đại. (Ảnh: BTC)

Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tăng cường hợp tác với các hội chuyên ngành văn học-nghệ thuật để cùng chung tay lan tỏa những giá trị tốt đẹp của Phật pháp trong đời sống xã hội.

Cụ thể, Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ký kết hợp tác truyền thông với Hội Mỹ thuật Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nhạc sỹ Việt Nam, Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam, Hội Kiến trúc sư Việt Nam và Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam.

Theo Hòa thượng Thích Thọ Lạc, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đây là dấu mốc quan trọng, thể hiện tinh thần hợp tác, kết nối giữa Phật giáo Việt Nam và giới văn học-nghệ thuật, cùng chung tay lan tỏa những giá trị tốt đẹp của Phật pháp trong xã hội ngày nay.

Theo Hòa thượng, hơn hai nghìn năm qua, Phật giáo Việt Nam không chỉ là tôn giáo của từ bi và trí tuệ, mà còn là mạch nguồn văn hóa góp phần hình thành bản sắc dân tộc. Trong thời kỳ hội nhập, Giáo hội mong muốn đồng hành cùng giới sáng tạo để xây dựng nền văn hóa Phật giáo đương đại - nơi đạo hòa cùng đời, nghệ thuật trở thành phương tiện của giác ngộ và yêu thương.

Nhân dịp này, Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát động cuộc vận động sáng tác nghệ thuật Phật giáo toàn quốc “Sáng đạo trong đời” năm 2025 khuyến khích sáng tác các tác phẩm mang tinh thần Phật pháp ở nhiều lĩnh vực: Văn học nghệ thuật, Âm nhạc và Nghệ thuật trình diễn, Thời trang và ứng dụng, Kiến trúc lễ hội, Thiết kế, Truyền thông và xuất bản, Ẩm thực lễ hội, Trải nghiệm và Hoạt động cộng đồng, Hợp tác liên ngành.

Theo Ban tổ chức, chủ đề sáng tác năm nay là xây dựng mô hình lễ hội văn hóa Phật giáo Việt Nam đương đại, tôn vinh tinh thần từ bi, trí tuệ, hòa hợp; kết nối Phật giáo với văn hóa dân tộc và nghệ thuật đương đại, hướng đến thế hệ trẻ, công chúng quốc tế và cộng đồng Phật tử toàn cầu.

Cuộc vận động “Sáng đạo trong đời” hướng tới việc kiến tạo và hình thành ngân hàng di sản nghệ thuật Phật giáo đương đại, làm nền tảng văn hóa cho hôm nay và mai sau. Thông qua sức mạnh của các loại hình nghệ thuật, chương trình mong muốn lan tỏa Phật pháp vào đời sống, để ánh sáng đạo hiện hữu trong từng hơi thở cuộc đời, góp phần làm “sáng đạo trong đời”, nuôi dưỡng tâm hồn hướng thiện.

Những tác phẩm tiêu biểu sẽ được trưng bày, biểu diễn và ứng dụng trong các lễ hội văn hóa Phật giáo Việt Nam, góp phần xây dựng không gian nghệ thuật mang bản sắc vùng miền, trên tinh thần thống nhất trong đa dạng./.